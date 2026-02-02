Tướng hàng đầu Mỹ và Israel 'họp kín về vấn đề Iran'

Tư lệnh quân đội Israel gặp Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, dường như bàn về chiến lược phòng thủ nếu có xung đột với Iran.

Hãng thông tấn Reuters ngày 1/2 dẫn lời hai quan chức giấu tên tiết lộ tư lệnh quân đội Israel Eyal Zamir đã họp kín với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine tại Lầu Năm Góc hôm 30/1. Thông tin chi tiết về cuộc gặp không được công bố.

Truyền thông Israel sau đó cho biết tướng Zamir đã gặp các quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ vào cuối tuần trước để trao đổi về tình hình Trung Đông, trong đó có chiến lược phòng thủ giữa hai nước nhằm chuẩn bị cho khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định can thiệp quân sự vào Iran.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu được cho là đã họp với các quan chức an ninh cấp cao Israel vào tối 1/2, sau khi tư lệnh Zamir trở về từ Mỹ. Cuộc gặp có sự góp mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và giám đốc cơ quan tình báo Mossad David Barnea, nhằm thảo luận về vấn đề Iran và cập nhật tình hình an ninh sau chuyến thăm Mỹ của tướng Zamir.

Tư lệnh quân đội Israel Eyal Zamir phát biểu hồi tháng 12/2025. Ảnh: IDF

Theo truyền thông Israel, Mỹ đang tiến gần hơn đến quyết định tấn công Iran so với một tuần trước, song chưa rõ quy mô của chiến dịch.

Giới chức Mỹ và Israel chưa bình luận về thông tin.

Ông Trump những tuần gần đây liên tục chỉ trích cách Iran ứng phó biểu tình và nhiều lần đề cập khả năng hỗ trợ người biểu tình, trong đó không loại trừ kịch bản ra lệnh tập kích Iran. Tổng thống Mỹ sau đó từ bỏ ý tưởng do cảnh báo từ các đồng minh, song vẫn ra lệnh triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông.

Tổng thống Mỹ hôm 28/1 tiếp tục kêu gọi Iran chấp nhận thỏa thuận về chương trình hạt nhân, đồng thời để ngỏ khả năng hành động quân sự nếu Tehran từ chối. Trong khi đó, giới chức Iran tuyên bố sẵn sàng đàm phán hạt nhân với điều kiện năng lực tên lửa và phòng thủ của họ không nằm trong chương trình nghị sự.

Mỹ đang triển khai lực lượng lớn tại Trung Đông và hiện có ít nhất 10 tàu chiến ở khu vực này, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln và 3 chiến hạm hộ tống, cùng 3 tàu khu trục và 3 tàu tác chiến ven bờ. Không quân Mỹ cũng điều động hàng loạt phi cơ, trong đó có máy bay trinh sát tín hiệu RC-135V/W và các tổ hợp phòng không Patriot, đến những căn cứ đồn trú ở Trung Đông.

Iran tuyên bố nếu bị tấn công, họ sẽ đáp trả bằng cách tập kích tên lửa vào căn cứ và chiến hạm Mỹ cũng như đồng minh của nước này, đặc biệt là Israel.

Phạm Giang (Theo Reuters, Times of Israel, Haaretz)