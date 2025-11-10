Tưởng đau vai thông thường, thanh niên 27 tuổi bất ngờ bị đột quỵ

TP HCMNam bệnh nhân đi khám khi đau vai, nghĩ tổn thương cơ xương khớp, bác sĩ bất ngờ phát hiện mắc đột quỵ nhồi máu não.

Ngày 10/11, đại diện Bệnh viện Đa khoa Medlatec cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng yếu vai phải, hạn chế vận động, không thể giơ tay lên cao quá 90 độ và lực tay giảm nhẹ. Anh cũng bị liệt nhẹ ở mặt phải nhưng không đau đầu, nôn ói hay nói khó. Trước đây, bệnh nhân chưa từng làm các xét nghiệm chuyên sâu về tim mạch hay đông máu.

Ban đầu, người bệnh cho rằng mình chỉ gặp vấn đề về cơ xương khớp và chỉ muốn điều trị triệu chứng đau vai. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm lâm sàng, bác sĩ nghi ngờ nguyên nhân sâu xa đến từ hệ thần kinh trung ương, không đơn thuần là tổn thương tại khớp. Dù bệnh nhân do dự, bác sĩ vẫn kiên trì thuyết phục anh thực hiện chụp MSCT sọ não song song với kiểm tra vùng vai.

Kết quả siêu âm và X-quang khớp vai không phát hiện bất thường về cấu trúc xương hay phần mềm. Trong khi đó, hình ảnh chụp MSCT sọ não lại cho thấy tình trạng nhồi máu não do hẹp nặng động mạch ở bán cầu não trái. May mắn, bệnh nhân được chẩn đoán và can thiệp trong "giờ vàng" nên việc điều trị bằng thuốc mang lại kết quả khả quan, sức khỏe hiện đã ổn định.

Đột quỵ (tai biến mạch máu não) là tình trạng não bị tổn thương khi nguồn cung cấp máu bị gián đoạn, do tắc nghẽn (nhồi máu não) hoặc vỡ mạch máu (xuất huyết não). Đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu và đang có xu hướng trẻ hóa. Thống kê tại Việt Nam cho thấy tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ tuổi chiếm khoảng 25%.

Bác sĩ Bùi Thị Cẩm Bình, khoa Nội, nhận định trường hợp này là lời cảnh tỉnh về việc không nên chủ quan với những triệu chứng tưởng chừng đơn giản. "Việc phát hiện và cấp cứu kịp thời trong khoảng 6 giờ vàng đầu tiên có ý nghĩa quyết định, giúp cứu sống người bệnh và giảm thiểu di chứng", bác sĩ Bình nói.

Các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ điển hình khác bao gồm méo miệng, yếu hoặc liệt một bên cơ thể, nói khó, đau đầu dữ dội, mất thăng bằng và giảm thị lực. Đột quỵ ở người trẻ thường để lại hậu quả nặng nề, nhiều người dù giữ được tính mạng cũng không thể trở lại làm việc, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Để phòng ngừa, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là các chỉ số huyết áp, đường huyết và mỡ máu. Việc duy trì lối sống lành mạnh thông qua chế độ ăn giảm muối và chất béo, tập thể dục đều đặn, không hút thuốc, hạn chế rượu bia và kiểm soát căng thẳng là biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu nguy cơ.

Thúy Quỳnh