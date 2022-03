Trong phim "Tuổi 25, tuổi 21", nhân vật nam chính Baek Yi Jin bỏ học đại học vì cuộc khủng hoảng tài chính, đi làm lao động chân tay.

* Bài tiết lộ nội dung phim

Tác phẩm lấy bối cảnh năm 1998, khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á giáng một đòn nặng nề đến chính phủ, nhân dân Hàn Quốc, khiến cuộc sống nhiều người lao đao. Kiếm thủ 18 tuổi Na Hee Do (Kim Tae Ri đóng) phải từ bỏ môn thể thao yêu thích vì đội tuyển của trường thiếu kinh phí, ngừng hoạt động. Cô tình cờ gặp và quen biết Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk đóng). Gia đình phá sản, anh bảo lưu việc học, làm nhiều nghề như giao báo, khuân vác để nuôi bản thân và gia đình. Họ gặp nhau lần đầu khi cô 18, anh 22 tuổi, yêu nhau khi cô 21, anh 25 tuổi.

'Tuổi 25, tuổi 21': Chuyện người Hàn vượt nghịch cảnh Trailer phim "Tuổi 25, tuổi 21".

Hành trình trưởng thành của Hee Do và Yi Jin phản ánh nỗ lực đấu tranh vì ước mơ của một thế hệ trẻ Hàn Quốc. Phim cài cắm nhiều tình tiết cảm động về thời kỳ hỗn loạn, khi có hơn 400 nghìn sinh viên dang dở học hành, hàng loạt công ty phá sản, số người thất nghiệp tăng kỷ lục.

Gia đình Yi Jin sống mỗi người một nơi vì bố anh trở thành tội phạm kinh tế. Khi chủ nợ đến nhà đòi tiền để lo cho gia đình họ, Yi Jin bất lực hứa: "Dù không thể trả tiền cho các chú, để bớt áy náy, cháu hứa không bao giờ hạnh phúc nữa". Từ chàng công tử nhà giàu nhiều người săn đón, anh bị bạn bè chế giễu, quay lưng. Yi Jin nương nhờ người cậu ở vùng biển, trở thành nhân viên tàu cá, khiến em trai không nhận anh trước mặt bạn bè vì xấu hổ. Trong hoàn cảnh khó khăn, nhân vật không đánh mất bản ngã lương thiện, sự tự trọng. Anh không cậy nhờ người quen cũ khi đi tuyển dụng, dạy cho em trai bài học tôn trọng mọi nghề nghiệp, không chối bỏ cái nghèo.

Kim Tae Ri đóng vai Na Hee Do. Ảnh: Netflix

Nhân vật Na Hee Do là biểu tượng của lòng kiên định, quyết tâm theo đuổi mục tiêu. Khi đội kiếm bị giải thể, cô không chấp nhận lời giải thích của huấn luyện viên: "Thời cuộc đã cướp đi ước mơ của các em". Hee Do tìm mọi cách để được nhận vào đội trường khác. Từ một kiếm thủ tầm trung, sau nhiều nỗ lực trên sàn tập, cô vươn lên thành tuyển thủ quốc gia, chinh chiến nhiều giải quốc tế. Câu chuyện của Hee Do còn phản ánh khát vọng chinh phục thể thao đỉnh cao của người Hàn.

Lấy bối cảnh thời kỳ nhiều bức bối, phim vẫn tạo ra không khí dễ chịu cho người xem qua nhiều tình huống hài hước giữa Hee Do và nhóm bạn. Hee Do bị mẹ xé rách truyện tranh ở tiệm, cô tự viết và vẽ lại nhưng sai chính tả. Khi Yi Jin say rượu vì thất bại công việc, cô đắp chăn cho anh, đính kèm tấm biển "Mới trượt phỏng vấn, xin đừng làm phiền", khiến mọi người đều hỏi thăm anh sáng hôm sau.

Nam Joo Hyuk đóng vai Yi Jin. Ảnh: Netflix

Một số chi tiết phản ánh đời sống văn hóa, tinh thần của thập niên 1990 như truyện tranh Ngôi nhà hạnh phúc, băng cassette, các buồng điện thoại công cộng, trò chuyện qua ứng dụng Yahoo Messenger... được tái hiện sinh động. Các cảnh nghịch nước, tắm mưa, dạy nhau đấu kiếm của Hee Do và Yi Jin mang đậm hơi thở thanh xuân. Ngoài ra, phim cũng phản ánh nhiều vấn nạn trong xã hội Hàn như khoảng cách và sự phân biệt giàu nghèo, nạn bắt nạt học đường, áp lực của các vận động viên trước truyền thông.

Qua những câu chuyện đan xen giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, phim còn dựng lên bức chân dung ba thế hệ phụ nữ trong gia đình Na Hee Do. Mẹ cô, biên tập viên truyền hình nổi tiếng, hết lòng trong công việc nhưng thờ ơ với gia đình. Khi đất nước gặp khó khăn, giống như nhiều người dân Hàn, bà quyên góp hết số vàng của gia đình cho chính phủ. Hee Do nóng nảy, thẳng tính, không tìm được tiếng nói chung với mẹ. Con gái cô, vũ công ballet 15 tuổi, có điều kiện học tập tốt nhưng lại dễ nản chí. Ba người tính cách trái ngược, ít trò chuyện và không hiểu nhau, được kết nối nhờ những trang nhật ký một thời của Hee Do.

Ở tuổi 32, Kim Tae Ri vẫn nhập vai nhân vật Na Hee Do tốt nhờ gương mặt trẻ trung, điệu bộ tự nhiên. Cô diễn ăn ý với Nam Joo Hyuk (vai Yi Jin) dù hơn anh bốn tuổi. Ngoài hai nhân vật chính, một số nhân vật phụ như đối thủ Yu Rim, mẹ Na Hee Do, huấn luyện viên của cô... tạo màu sắc cho phim. Tác phẩm hiện phát sóng đến tập 9 trong số 16 tập. Theo Nielsen Korea, hai tập mới nhất đạt rating hơn 10%, có 2,8 triệu người xem mỗi phần.

Hà Thu