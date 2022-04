Kết phim 'Tuổi 25, tuổi 21' bị chê nhạt

Ở tập cuối "Tuổi 25, tuổi 21", mỗi nhân vật chọn lối đi riêng theo đuổi ước mơ, nhưng quyết định của họ khiến người xem thấy chóng vánh.

* Bài viết tiết lộ nội dung

Yi Jin (Nam Joo Huyk đóng) và Na Hee Do (Kim Tae Ri đóng) chia tay sau ba năm yêu. Yi Jin trở thành phóng viên thường trú ở Mỹ trong khi Na Hee Do tiếp tục sự nghiệp đấu kiếm ở Hàn Quốc.

Trong cuộc gặp gỡ trước cửa nhà Hee Do (nơi họ lần đầu quen nhau), cả hai cho rằng họ đã chịu quá nhiều tổn thương trong thời gian bên nhau, quyết định dừng lại. Nhịp phim diễn ra chậm, nói về những cô đơn sau khi họ mất đi người yêu.

Kết phim 'Tuổi 25, tuổi 21': Tình đầu dở dang Hee Do và Yi Jin trân trọng tình cảm của nhau nhưng vẫn quyết định chia tay. Video: tvN

Khán giả nhiều nước châu Á chưa hài lòng kết phim. Trong khi các vai phụ đều hạnh phúc bên nhau, cặp nhân vật chính phải chia lìa. Trên Douban - diễn đàn phim ảnh, sách, âm nhạc lớn nhất Trung Quốc, điểm tác phẩm giảm từ 9.0 xuống 8.3 sau khi tập cuối phát sóng. Ở Việt Nam, trong nhóm bàn luận phim gồm 14.000 thành viên trên Facebook, khán giả liên tục chê phần kết nhạt nhẽo, thiếu logic, khiến phim "đầu voi đuôi chuột". Na Hee Do có tính cách mạnh mẽ, luôn sống và yêu hết mình nhưng dễ dàng chia tay bạn trai chỉ vì yêu xa. Yi Jin nhiều năm âm thầm bảo vệ cô lại chọn lựa sống xa bạn gái.

Bộ phim lấy bối cảnh năm 2021, những ký ức về năm 1998 được tái hiện qua trang nhật ký của Na Hee Do, được con gái cô tình cờ phát hiện. Do nhân vật con gái mang tên Kim Min Chae, nhiều người đoán trước tác phẩm kết thúc buồn, Na Hee Do lấy người khác, mang họ Kim chứ không phải Baek. Tuy nhiên, đa số fan mong phim kết thúc tốt đẹp, đặt giả thiết Baek Yi Jin đổi họ.

Khán giả Thu Thảo bình luận: "Phim có thể kết thúc buồn nhưng cần rõ ràng. Đến cuối cùng, người xem vẫn không biết nhân vật Na Hee Do lấy sau này là ai. Tính cách nữ chính ở tuổi trung niên mềm mỏng, yếu đuối khác hẳn cô nữ sinh ngày nào". Một số người nhận xét 15 tập đầu phim "chữa lành tâm hồn" còn tập cuối khiến họ tổn thương, mất niềm tin vào tình yêu. Na Hee Do và Baek Yi Jin dù yêu tha thiết nhưng cuối cùng vẫn bỏ lỡ nhau. Dù khiến nhiều khán giả thất vọng, tập cuối đạt rating cao, 11,5%, theo Nielsen Korea.

Kim Tae Ri đóng Na Hee Do trong phim. Ảnh: tvN

Trả lời phỏng vấn tờ JoongKang, diễn viên Kim Tae Ri nói: "Chắc hẳn các bạn đã rất thất vọng khi mối tình bạn ủng hộ tan vỡ. Tôi cũng vậy". Cô cho biết suốt bảy tháng quay phim, cô gặp nhiều áp lực khi hóa thân nữ sinh 17 tuổi, trong khi tuổi thực tế là 32.

Tuổi 25, tuổi 21 phát sóng giữa tháng 2, là phim truyền hình Hàn Quốc được quan tâm nhất trong tháng 3. Tác phẩm lấy bối cảnh năm 1998, khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á giáng một đòn nặng nề đến chính phủ, nhân dân Hàn Quốc, khiến cuộc sống nhiều người lao đao.

Kiếm thủ 18 tuổi Na Hee Do (Kim Tae Ri đóng) phải từ bỏ môn thể thao yêu thích vì đội tuyển của trường thiếu kinh phí, ngừng hoạt động. Cô tình cờ gặp và quen biết Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk đóng). Gia đình phá sản, anh bảo lưu việc học, làm nhiều nghề như giao báo, khuân vác để nuôi bản thân và gia đình. Họ gặp nhau lần đầu khi cô 18, anh 22 tuổi, yêu nhau rồi chia tay khi cô 21, anh 25 tuổi. Phim thu hút nhờ câu chuyện ý nghĩa về hành trình theo đuổi ước mơ, diễn xuất sinh động của dàn diễn viên.

Hà Thu