Từng nhiều lần ngoại tình dù chồng tốt

Tôi 37 tuổi, không giấu chồng sau những lần phản bội anh, nói muốn ly hôn để anh đỡ khổ mà chồng không đồng ý.

Sau đó vợ chồng vẫn hàn gắn nhưng tôi cũng để lại vết thương lòng cho anh, chuyện quan hệ cũng ảnh hưởng nhiều từ đó. Tôi thấy thương chồng và muốn thay đổi nhưng sự thật tôi chỉ hướng bản thân từ tham lam dục vọng này sang cái tham khác. Tôi tìm hiểu đầu tư tài chính mà trong suy nghĩ luôn mâu thuẫn và mệt mỏi nên hiệu quả cũng không được như mong muốn, đơn giản vì quá tham lam.

Nó như một vòng lẩn quẩn khi tôi về nước chơi trong hơn hai tháng. Lúc đầu tôi đã không nghĩ đến chuyện cặp kè với ai nhưng cám dỗ vẫn luôn có đó. Tôi có một nhóm bạn chơi, toàn người có điều kiện kinh tế tốt, có hình thức. Với họ, chuyện gặp gỡ ai đó vui vẻ là hết sức bình thường dù đã có gia đình. Trong nhóm bạn đó ai cũng nghĩ tôi số hưởng vì có nhiều đối tượng hẹn hò chất lượng cao, họ trẻ đẹp và có học thức. Tôi từng có suy nghĩ tự hào như vậy.

Lần này về nước ai cũng thấy tôi thay đổi, giản dị đi rất nhiều về hình thức. Tôi cũng không muốn sống hoang dại như trước đây. Nhưng vừa rồi khi tôi thất thoát một số tiền không quá lớn trong đầu tư, điều đó lại làm bản thân thất vọng và stress. Rồi cái gì đến cũng đến, tôi lại bị cuốn theo dục vọng khi gặp anh độc thân, có hình thức lẫn kinh nghiệm tình trường. Anh luôn dụ dỗ tôi quan hệ không an toàn. Chúng tôi đều hiểu nhau và bị cám dỗ về nhau vì cả hai rất hoang dại.

Tôi chia tay và kiên quyết về nước gấp trước khi lún quá sâu vào chuyện này. Người tình vẫn theo tôi sang tận nước ngoài chỉ để hẹn gặp một tháng đôi lần, anh muốn giữ mối quan hệ lâu dài dù biết tôi đã kết hôn. Công việc của anh có điều kiện bay đi khắp nơi. Quan điểm của anh là không muốn kết hôn, chỉ muốn hẹn hò với người hợp về chuyện đó, không muốn gắn kết về mặt tình cảm với ai, sợ những tổn thương tâm lý và stress trong những mối quan hệ tình cảm, đơn thuần chỉ đến với nhau về mặt thể xác.

Tôi quá hiểu sự ích kỷ và sáo rỗng trong những mối quan hệ kiểu này, cũng như sự ích kỷ hẹp hòi, điều tôi ảo tưởng trong những con người này. Tôi cũng như họ, chỉ là có nhận thức hơn về điều đó một chút. Những người có hình thức, có chút học thức hay kinh tế, họ luôn cho mình ảo tưởng ở một mức cao hơn người khác. Họ đòi hỏi và thực chất là hơi ảo tưởng về bản thân. Mọi thứ họ đều muốn và nhiều lúc có quá nhiều mong muốn nên lạc lối và ngày càng trống rỗng. Cuộc sống nhàn nhã mà không có mục tiêu cũng làm họ thêu dệt nên nhiều trò tiêu khiển, thú vui và tình ái cũng như trò chơi dễ gây nghiện ngập.

Những mối quan hệ ngoài luồng chẳng đi đến đâu, chỉ khiến bản thân thêm cô đơn lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, tách biệt với gia đình. Ngoài ra nó khiến tôi tham lam nhiều thứ, lại càng thất vọng nhiều khi không đạt được như mong muốn, cộng thêm sự dằn vặt về mặt đạo đức với ai đó coi trọng giá trị đạo đức. Tham lam này sẽ nối tiếp bằng nhiều những tham lam và lo âu, bất an khác. Tôi đã đi khám tổng quát sức khỏe khi quan hệ không an toàn và may mắn không sao.

Thật sự tôi cũng bế tắc trong suy nghĩ. Tôi sẽ thay đổi bản thân được sao? Tôi muốn tạm thời không suy nghĩ đến chuyện tiền bạc và càng không muốn suy nghĩ đến chuyện ngoại tình. Tôi muốn chữa lành cho bản thân, tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, muốn thu mình lại một chút để hiểu chính mình và tìm lối thoát. Tôi không muốn sống phụ thuộc vào sự điều khiển của bản năng và tham dục. Mong muốn một cuộc sống có ý nghĩa hơn nên giờ tôi chỉ muốn tập trung cho công việc nghệ thuật đang theo đuổi, tìm hiểu đạo Phật, đó là những thứ giúp tôi thấy có ý nghĩa và mục tiêu sống rõ ràng.

Tôi cũng không muốn chia tay hay rời xa chồng, rời xa anh khiến tôi thấy mình lạc lối và trống rỗng. Tôi viết lên đây vì biết cuộc sống này vẫn luôn tồn tại hai mặt như đêm với ngày, đâu đó trong tâm hồn vẫn len lỏi những suy nghĩ bản năng và cả những người sống bản năng như tôi. Tôi không khuyến khích, cũng không sợ những lời chỉ trích, chỉ là đang chia sẻ những điều mâu thuẫn trong lòng.

Hòa

