Tùng Dương muốn làm concert ở sân vận động

Ca sĩ Tùng Dương cho biết anh đặt mục tiêu thực hiện đêm nhạc ngoài trời quy mô hàng chục nghìn khán giả để lan tỏa giọng hát.

Nghệ sĩ nói về công việc, cuộc sống, những mục tiêu mới sau thời gian gặt hái nhiều thành công với các album Multiverse, The Voice - Timeless, có bản hit Tái sinh.

- Sau một năm Ất Tỵ liên tục ra nhiều sản phẩm, kế hoạch tiếp theo của anh là gì?

- Tôi tiếp tục làm mới mình nhưng không đánh mất cá tính. Tôi muốn mang đến thứ âm nhạc hiện đại nhưng có chiều sâu, khơi gợi sự đồng cảm của khán giả. Nếu điều kiện thuận lợi, tôi mong thực hiện liveshow quy mô lớn tại sân vận động. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, tôi tổ chức nhiều concert nhưng mới dừng lại ở không gian nhà hát. Lần này, tôi mong tiếng hát của mình có thể lan tỏa rộng hơn.

Tôi nhận nhiều chiếc cúp lớn nhỏ, trong đó có cả Giải thưởng âm nhạc Nhật Bản. Tất cả đều là những dấu mốc, sự khích lệ và ghi nhận từ giới chuyên môn và công chúng. Tôi biết ơn, nhưng ngay sau khi nhận giải, tôi vẫn phải ý thức là mình sẽ phải bắt đầu lại từ con số không.

- Anh nghĩ sao nếu nói thời gian qua đã thỏa hiệp với âm nhạc, trở nên đại chúng hơn để chiều lòng khán giả?

- Tôi không nghĩ mình đánh mất bản sắc riêng mà chỉ mở rộng để có thể nhìn nhận mọi thứ dưới góc nhìn đa chiều hơn. Điều quan trọng với một nghệ sĩ là năng lượng họ lan tỏa, cách kết nối với khán giả. Ngày trước, tôi bước lên sân khấu với tâm thế của người chinh phục: Phải hát thật khó, thật khác để khán giả ồ lên. Còn bây giờ, nhìn xuống thấy các bạn Gen Z vừa hát theo vừa giơ điện thoại quay chụp, tôi nhận ra sân khấu này không còn của riêng mình. Đó là cuộc đối thoại năng lượng. Các bạn không chỉ nghe, họ sống cùng cảm xúc trong bài hát. Và khi thấy những gương mặt rất trẻ ấy rung động cùng mình, tôi có cảm giác mình chưa bao giờ già đi.

Ca sĩ Tùng Dương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Việc được khán giả trẻ đón nhận khiến anh áp lực như thế nào với các xu hướng mới?

- Tôi quan sát mọi thứ để hiểu nhịp sống hôm nay. Điều đó giúp tôi không lạc hậu hay đứng ngoài thị trường. Nhưng quan sát không có nghĩa là sao chép. Xu hướng cho tôi biết khán giả đang ở đâu, còn tôi phải tự quyết định sẽ mang điều gì đến cho họ. Nghệ sĩ không nên chạy theo đám đông mà nên bước cùng thời đại bằng dấu ấn của riêng mình. Tôi luôn tự nhủ: "Đừng lặp lại chính mình, và đừng bao giờ nghĩ như vậy là đủ". Để làm được điều đó, tôi tự cảm thấy chán những phiên bản cũ của chính mình và luôn trong tâm thế muốn nâng cấp lên phiên bản tốt hơn. Khán giả luôn mong chờ sự mới mẻ. Tôi thích đặt mình vào những cuộc kết hợp khó đoán, làm việc với những cộng sự khác biệt để âm nhạc luôn có yếu tố bất ngờ. Giọng hát mỗi người có màu sắc riêng nhưng nghệ sĩ có thể biến hóa cách kể chuyện bằng giọng hát ấy.

Tùng Dương hát 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' Tùng Dương hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" tại concert "Tổ quốc trong tim", tháng 8/2025 tại Hà Nội. Video: Ban tổ chức cung cấp

- Điều gì khiến anh tự hào nhất trên hành trình âm nhạc của mình?

- Tôi nghĩ mình thực sự "tái sinh", không chỉ trong một vài thời khắc mà là với cả một quá trình thay da đổi thịt từ bên trong. Năm qua, tôi thấy mình sống nhẹ hơn, hát tự do và dám bước ra khỏi vùng an toàn. Nếu phải chọn một từ cho năm vừa qua, tôi muốn dùng từ "tỉnh thức." Bởi tôi hiểu rõ hơn mình là ai và mình muốn đi đâu.

Tôi tự hào với việc mình vẫn còn đủ dũng cảm để thay đổi sau từng ấy năm làm nghề. Trong tư duy âm nhạc, tôi bớt cầu kỳ để chứng minh khả năng và hướng tới việc chạm tới cảm xúc khán giả một cách tự nhiên nhất. Điều đó phản ánh con người tôi hiện tại: Tích cực, luôn cập nhật những điều mới mẻ. Tôi không còn cố gắng trở nên độc lạ, khó hiểu. Khi âm nhạc xuất phát từ sự chân thành, nó tự tìm được người nghe.

- Năm 2025, anh tham gia nhiều "concert quốc gia", thể hiện các ca khúc cách mạng. Điều này có ý nghĩa gì với anh?

- Tôi hát với tâm thế con người thời bình mang khát khao nối tiếp truyền thống và tinh thần dựng xây đất nước ngày hôm nay. Các tiết mục của tôi có nhịp điệu, tinh thần hiện đại nhưng vẫn giữ sự hào sảng.

Tôi nghĩ trước hết nghệ sĩ phải tự trang bị cho mình một nền tảng văn hóa vững vàng, bởi đó là gốc rễ để mọi sáng tạo không bị trôi tuột theo bề nổi. Khi hiểu sâu về văn hóa và lịch sử, nghệ sĩ sẽ biết cách làm mới chất liệu truyền thống bằng ngôn ngữ của thời đại. Nghệ sĩ không phải người hô khẩu hiệu mà là người khơi dậy niềm tự hào một cách tự nhiên, để khi khán giả nghe, họ thấy mình, thấy quê hương trong đó, thấy yêu hơn những điều tưởng như rất thân quen.

Ngay cả khi tôi hát nhạc tình, bạn bè vẫn nhận xét: "Ông hát về tình yêu mà tôi thấy như hát nhạc quê hương đất nước vậy". Điều đó chứng tỏ tinh thần yêu nước thấm đẫm trong Tùng Dương một cách rõ rệt. Tôi nghĩ mình cần bổ túc thêm kinh nghiệm về tình yêu. Bởi ngay cả khi tôi hát những bài hát nội tâm như Một mình hay Cô đơn, nó vẫn tích cực chứ không có sự ủy mị não nề.

Tùng Dương hát 'Còn gì đẹp hơn' Tùng Dương hát "Còn gì đẹp hơn" trong chương trình "Dòng sông hoa lửa", hồi tháng 9/2025 ở Quảng Trị. Video: VTV

- Dù có nhiều tiết mục được đón nhận, anh vẫn có một số màn hát gây tranh cãi, điển hình như khi cover "Còn gì đẹp hơn" của nhạc sĩ Nguyễn Hùng. Anh nói sao?

- Tôi nghĩ, mỗi nghệ sĩ khi tiếp cận một ca khúc đều mang theo một tâm thế và hành trang riêng. Hùng có sự mộc mạc, tự nhiên, không dụng công nhiều về kỹ thuật trong khi tôi được đào tạo bài bản về thanh nhạc nên lựa chọn cách xử lý cầu kỳ, lớp lang hơn.

Với tôi, mỗi bản cover không phải là sự thay thế mà là một cách kéo dài đời sống của tác phẩm, mở ra thêm những góc nhìn và cảm xúc mới. Âm nhạc vốn cần sự đa dạng như thế. Bản thân tôi cũng luôn cởi mở và trân trọng khi các đồng nghiệp hát lại ca khúc của mình.

- Sau ánh đèn sân khấu, anh trở về với đời sống riêng như thế nào?

- Tôi sống bình dị, thích ăn cơm nhà, trò chuyện với gia đình, nghe nhạc, đọc sách. Sân khấu cho tôi ánh sáng, còn đời sống riêng giữ tôi ở trạng thái cân bằng. Tôi tin mọi hành trình đều có cái giá của nó. Để theo đuổi sự nghiệp, có nhiều khoảng thời gian tôi không thể sống trọn vẹn và đánh đổi bằng những bữa cơm gia đình vội vàng hay sự riêng tư. Nhưng đổi lại, tôi nhận được một điều lớn hơn: Được sống trọn vẹn với âm nhạc và cảm nhận sự đồng điệu từ khán giả. Khi hàng nghìn người hòa chung một giai điệu với mình, tôi biết sự đánh đổi ấy là xứng đáng.

Tùng Dương là một trong những giọng ca trưởng thành từ Sao Mai Điểm hẹn 2004. Ca sĩ được giới chuyên môn đánh giá có giọng hát nội lực, phong cách âm nhạc độc đáo. Anh đã ra sáu album phòng thu, tổ chức 11 liveshow, giành nhiều giải thưởng uy tín. Thời gian qua, anh được chú ý khi hát các nhạc phẩm đề tài quê hương như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Một vòng Việt Nam, có bài Tái sinh vào top 10 ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2025.

Hà Thu