Tùng Dương ra đĩa than về nhạc xưa

Ca sĩ Tùng Dương ra mắt đĩa than gồm tám ca khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Nguyễn Ánh 9, Phạm Duy.

Tùng Dương giới thiệu đĩa The Voice - Timeless chiều 5/11 tại TP HCM, sau một năm thực hiện. Các ca khúc trong album do nhạc sĩ Thanh Phương hòa âm, phối khí theo phong cách jazz, funky/soul, thu âm trực tiếp bằng công nghệ hi-end. Sản phẩm mở đầu cho chuỗi dự án cùng tên phát hành dưới định dạng đĩa than và các bản thu audiophile của ca sĩ.

Ca sĩ Tùng Dương trong buổi ra mắt đĩa than "The Voice - Timeless".

"Tôi muốn tôn vinh những tác phẩm của nhạc sĩ gạo cội. Đây không chỉ là dự án âm nhạc cá nhân mà còn nhằm gìn giữ giá trị của những ca khúc vượt thời gian, đồng thời làm mới chúng để kết nối với khán giả trẻ", anh nói.

Theo giọng ca 8x, nhạc xưa gắn liền với các tên tuổi Thái Thanh, Tuấn Ngọc. Thế hệ anh khi thể hiện lại cần có cá tính riêng, sáng tạo trong cách hát. Trong CD lần này, anh không quá trưng trổ kỹ thuật, giữ nguyên những nốt không được tròn trịa để âm thanh chân thật nhất. Ca sĩ khai thác chiều sâu cảm xúc trong các tác phẩm bằng trải nghiệm cá nhân, bắt nguồn từ suy nghĩ về cuộc sống, những chuyến đi đầy cảm hứng trong nhiều năm qua.

"Khi cầm thành quả trên tay, tôi chỉ tạm hài lòng thôi chứ chưa dám nói là mãn nguyện. Đâu đó vẫn có những lỗi mà tôi muốn khắc phục, vượt qua. Dù vậy, tôi nghĩ nếu có hát bị phô hay 'oét' thế nào đấy mới là con người còn hoàn hảo quá thì là AI rồi", Tùng Dương nói.

Với giọng ca 8x, điều khó khăn nhất trong quá trình làm album là khâu chọn bài. Dòng tân nhạc có nhiều bài hay, còn định dạng analog chỉ cho phép thu tám bản. Sau nhiều lần bàn bạc, anh cùng giám đốc âm nhạc - Hồng Kiên - lên danh sách các ca khúc bản thân yêu thích và có nhiều kỷ niệm.

Có mặt trong buổi họp báo, Mỹ Lệ nhận xét: "Tôi là người đi trước nhưng luôn nể sức sáng tạo, tình yêu nghề của Tùng Dương. Ca sĩ đang ở độ chín, giọng hát khi bay bổng, lúc lắng sâu".

Ca sĩ Mỹ Lệ ủng hộ đàn em ra sản phẩm mới.

Tùng Dương, 42 tuổi, là một trong những giọng ca trưởng thành từ Sao Mai Điểm hẹn 2004. Ca sĩ được giới chuyên môn đánh giá có giọng hát nội lực, phong cách âm nhạc độc đáo. Sau cuộc thi, anh bền bỉ hoạt động nghệ thuật, từng ra sáu album phòng thu, tổ chức 11 liveshow, giành nhiều giải thưởng uy tín. Anh kết hôn với Giang Phạm năm 2010, có con trai Mạc Lam năm 2015.

Cuối năm ngoái, anh gây chú ý với ca khúc Tái sinh, Tăng Duy Tân sáng tác, thắng Bài hát của năm ở giải Cống hiến. Gần đây, anh được chú ý khi hát các ca khúc đề tài quê hương như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Một vòng Việt Nam.

