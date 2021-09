Từng bước mở lại giao thương tại 'vùng xanh'

Bình DươngTỉnh cho phép nối lại các hoạt động mua bán, cung ứng hàng hóa trên một số địa bàn dịch bệnh được kiểm soát, nhằm dần mở cửa lại nền kinh tế.

Đại diện Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cho biết đang tiếp tục theo dõi tình hình dự trữ hàng hóa thiết yếu của các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường, bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân. Sở xây dựng kế hoạch "vùng xanh" thống nhất tại các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, bảo đảm an toàn cho doanh nghiệp bán hàng lưu động, giao hàng vận chuyển hàng hóa bằng xe 2 bánh trên địa bàn tỉnh.

Tháng 8 vừa qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh ước đạt 17.541 tỷ đồng, giảm 2,6% so với tháng trước và giảm 19,2% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 166.966 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng tăng 3,1% so với cùng kỳ. Đây là các tín hiệu đáng mừng sau thời gian dài, Bình Dương hứng chịu những ảnh hưởng kép từ Covid-19.

Người tiêu dùng mua sắm hàng hóa tại Siêu thị Big C Bình Dương. Ảnh: Báo Bình Dương

Đối với các hộ kinh doanh, cửa hàng buôn bán thực phẩm, dịch vụ ăn uống, chợ truyền thống, buôn bán hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân, tỉnh giao các huyện, thị, thành phố căn cứ quy định và điều kiện thực tế để quyết định việc mở cửa trở lại phục vụ người dân, bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên việc này cần hết sức cẩn trọng và đảm bảo những yêu cầu an toàn cần thiết.

Hiện có thành phố Thủ Dầu Một đã cho phép các chợ truyền thống, trung tâm thương mại được hoạt động trở lại với điều kiện phải xây dựng phương án kinh doanh, bảo đảm phòng, chống dịch bệnh và được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Các cơ sở kinh doanh ăn uống được phép hoạt động trở lại nhưng chỉ cho bán mang về.

Còn người dân trong "vùng xanh" an toàn tại huyện Bàu Bàng sẽ được tạo điều kiện mua sắm các mặt hàng thiết yếu được dễ dàng hơn, trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu... nhưng phải bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định. Tiểu thương tại các chợ truyền thống trên địa bàn chỉ được buôn bán các mặt hàng thiết yếu. Huyện cũng giao các địa phương phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn - ngày lẻ để tránh tụ tập đông người.

Tại thành phố Thuận An, 6 phường, xã thuộc địa bàn ven sông Sài Gòn trở về trạng thái bình thường mới cùng với việc tính toán những phương án mở lại hoạt động thương mại - dịch vụ phù hợp. Thành phố sẽ cho nối lại các chuỗi cung ứng có người giao hàng đến tận nhà, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các chợ truyền thống theo quy định hiện hành, bảo đảm việc tạo thuận lợi trong sinh hoạt và đời sống của người dân.

Trong nhiều ngày qua, ngành công thương đã theo dõi tình hình dự trữ hàng hóa thiết yếu, xác nhận doanh nghiệp cung ứng, kinh doanh, vận chuyển, phân phối hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ bán hàng lưu động... nhằm kéo giảm tình trạng khan hiếm hàng hóa cục bộ, tạo luồng xanh lưu thông hàng hóa thuận lợi.

Ông Võ Nhất Vũ, Giám đốc Siêu thị Big C Bình Dương, cho biết trong dịch bệnh, một số mặt hàng lương thực có tăng giá do nhu cầu mua lương thực dự trữ của người dân tăng cao, trong khi nguồn cung giảm vì việc vận chuyển gặp khó khăn, nhiều cửa hàng tạm thời đóng cửa. Big C cũng nỗ lực làm việc với các nhà cung ứng để giảm thiểu giá cả cung ứng cho người dân với đầy đủ các mặt hàng thiết yếu.

Ở một số địa phương khác như huyện Dầu Tiếng, trong dịch bệnh giá cả hàng hóa các mặt hàng rau củ quả, thực phẩm tươi sống có sự tăng nhẹ nhưng không có hiện tượng đầu cơ găm hàng, khan hiếm xảy ra trên địa bàn. Huyện đã tạo điều kiện ưu tiên cho phương tiện bán hàng hóa lưu động, cung ứng hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường. Huyện còn chỉ đạo các ngành thường xuyên kiểm soát ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu. Bảo đảm hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân.

Thành Dương (theo Báo Bình Dương)