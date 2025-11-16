Túi vải đựng iPhone giá 230 USD cháy hàng

Có giá đến 230 USD (gần 6 triệu đồng) và gây nhiều tranh cãi, túi vải iPhone Pocket vẫn hút khách và nhanh chóng hết hàng.

Theo ghi nhận của Bloomberg, hàng dài người đứng trước Apple Store ở Soho, New York (Mỹ) chờ mua iPhone Pocket ngày 14/11 - khi chiếc túi này mở bán. iPhone Pocket được sản xuất giới hạn, là sản phẩm hợp tác giữa Apple và Issey Miyake - thương hiệu Nhật Bản thiết kế chiếc áo cổ lọ màu đen mà cố CEO Apple Steve Jobs thường mặc khi còn sống.

Lee Aizner, nhà thiết kế thời trang nữ 26 tuổi tại thành phố New York, nhận xét iPhone Pocket là "sản phẩm tuyệt vời vì được làm bởi Issey Miyake", nên muốn sở hữu trước khi hết hàng.

Các màu của iPhone Pocket. Ảnh: Apple

iPhone Pocket lấy cảm hứng từ "một mảnh vải", có thiết kế dệt hở dạng gân, cho phép nhìn xuyên qua khi kéo giãn. Phụ kiện tạo bằng công nghệ dệt kim 3D nguyên khối, vừa với các phiên bản iPhone khác nhau và thêm vài vật dụng nhỏ như AirPods. Người dùng có thể đeo theo nhiều cách khác nhau như cầm tay, buộc vào túi xách hay đeo chéo. Sản phẩm có nhiều màu, hai phiên bản, gồm dây đeo ngắn giá 149,95 USD (3,66 triệu đồng) và dây đeo dài giá 229,95 USD (5,63 triệu đồng).

Website của Apple liệt kê 10 điểm bán iPhone Pocket trên toàn cầu, và Apple Store SoHo là cửa hàng bán duy nhất tại Mỹ. Thương hiệu thời trang Issey Miyake cũng sở hữu một lượng khách hàng trung thành, phần nào lý giải hàng dài khách hàng chờ đợi sản phẩm ra mắt. Tính đến cuối ngày 14/11, trên website Apple, hầu hết tùy chọn màu sắc và kích cỡ đều được thông báo "hết hàng".

Owen Sanders, 29 tuổi, cho biết "rất may mắn" khi mua được iPhone Pocket màu hồng cuối cùng tại cửa hàng SoHo cho vợ. "Cô ấy hâm mộ Issey Miyake và Steve Jobs", Sanders nói. "Mỗi khi ai đó mặc áo cổ lọ màu đen, cô ấy đều liên tưởng đến Steve Jobs".

Trước đó, khi Apple công bố iPhone Pocket, sản phẩm nhanh chóng thành chủ đề bàn cãi trên mạng. Theo khảo sát của PhoneArena, đa số người tham gia nói sẽ chọn mua ốp bảo vệ thay vì sợi dây vài trăm USD. Trong khi đó, trên Reddit và X, một số người chê mức giá sản phẩm, cho rằng nó "có vẻ lạc lõng trong bối cảnh kinh tế khó khăn", trong khi số khác chế giễu thiết kế của túi.

Tuy nhiên, người hâm mộ sản phẩm Apple, Steve Jobs và Issey Miyake lại nghĩ khác. Michael Josh, nhà sáng tạo nội dung tại Mỹ, đã mặc bộ vest Miyake màu xanh navy để xếp hàng chờ mua iPhone Pocket và nói "không mong đợi cả thế giới hiểu được". Theo anh, những món phụ kiện này giống như sở hữu một tác phẩm nghệ thuật hay món đồ thời trang sưu tầm hơn, và sẽ có giá trị theo thời gian.

Bảo Lâm (theo Apple Insider, PhoneArena)