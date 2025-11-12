Apple bán túi đựng iPhone giá 230 USD

iPhone Pocket là sản phẩm hợp tác giữa Apple và Issey Miyake, sử dụng công nghệ dệt kim 3D với khả năng co giãn để vừa mọi mẫu iPhone.

iPhone Pocket được sản xuất giới hạn, lấy cảm hứng từ "một mảnh vải", có thiết kế dệt hở dạng gân, cho phép nhìn xuyên qua khi kéo giãn. Phụ kiện tạo bằng công nghệ dệt kim 3D nguyên khối, vừa với các phiên bản iPhone khác nhau và thêm một vài vật dụng nhỏ như AirPods. Người dùng có thể đeo theo nhiều cách khác nhau như cầm tay, buộc vào túi xách hay đeo chéo.

Sản phẩm có hai phiên bản, gồm dây đeo ngắn giá 149,95 USD (3,66 triệu đồng) với màu vàng chanh, cam, tím, hồng, xanh, nâu, đen và dây đeo dài giá 229,95 USD (5,63 triệu đồng) với ba màu xanh, nâu, đen.

iPhone Pocket phiên bản dây ngắn. Ảnh: Apple

Đây là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng mảng phụ kiện thời trang của Apple, sau khi hãng giới thiệu dây đeo iPhone 17. Yoshiyuki Miyamae, Giám đốc thiết kế của Miyake Design Studio, cho biết: "iPhone Pocket khám phá khái niệm về niềm vui khi đeo điện thoại theo cách riêng của bạn".

Sự hợp tác cũng mang ý nghĩa hoài niệm với người hâm mộ Apple lâu năm, khi cố CEO Steve Jobs thường mặc áo cổ lọ đen của thương hiệu thời trang Nhật Bản Issey Miyake, biến chúng thành một phần biểu tượng của mình.

Tuy nhiên, mức giá cao, đặc biệt là phiên bản dây dài, của iPhone Pocket, nhanh chóng thành chủ đề bàn cãi trên mạng. Theo khảo sát của PhoneArena, đa số người tham gia nói sẽ chọn mua ốp bảo vệ thay vì sợi dây vài trăm USD.

Cách sử dụng iPhone Pocket tùy phiên bản. Ảnh: Apple

Apple chưa tiết lộ chính xác số lượng dây dự kiến được sản xuất, nhưng cho biết sản phẩm bắt đầu bán ra từ ngày 14/11 tại Apple Store ở Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Italy, Pháp và Trung Quốc.

Huy Đức (theo Apple Insider, PhoneArena)