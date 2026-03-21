Túi ngực vỡ một năm mới biết

Hà NộiNâng ngực 4 năm, người phụ nữ 30 tuổi phát hiện ngực lệch không đau nên không kiểm tra, một năm sau mới phát hiện túi ngực đã vỡ.

Ngày 20/3, bác sĩ Nguyễn Minh Nghĩa, giảng viên Khoa Tạo hình Phẫu thuật thẩm mỹ, Trường Đại học Y Hà Nội, Phụ trách khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai, cho biết người bệnh nâng ngực tiêm filler không đạt hiệu quả nên dùng túi độn. Một năm trước, cô phát hiện ngực bên to bên nhỏ, ngực bên trái cảm giác sờ nắn vào mềm hơn ngực bên phải, không có biểu hiện đau hay cơ thể phản ứng đào thải túi ngực.

Gần đây, cô đến Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai kiểm tra phát hiện túi ngực bên trái đã vỡ tràn xung quanh khoang ngực. Đây là tình trạng lớp vỏ silicone bị rách hoặc nứt, làm cho chất chứa bên trong túi thoát ra khỏi khoang chứa.

Theo bác sĩ, với các dòng túi gel kết dính, silicone thường vẫn nằm trong bao xơ quanh túi nên hình dạng ngực có thể không thay đổi rõ rệt. Vì vậy nhiều trường hợp gọi là "vỡ túi thầm lặng" chỉ được phát hiện khi kiểm tra bằng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh. Vỡ túi ngực nếu không xử trí kịp có thể làm ngực méo mó hoặc viêm nhiễm, hình thành sẹo.

Bệnh nhân trên được phẫu thuật tháo túi, rửa sạch khoang ngực và đặt túi ngực khác.

Nguyên nhân gây vỡ túi ngực rất đa dạng, gồm tổn thương túi trong quá trình phẫu thuật, sử dụng dụng cụ không đúng cách hoặc thao tác đặt túi không chuẩn có thể gây trầy xước, làm yếu vỏ túi ngay từ thời điểm phẫu thuật. Ngoài ra, thiết kế khoang đặt túi không phù hợp cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ tổn thương. Khi khoang đặt túi quá hẹp so với kích thước, túi có thể bị gập hoặc chịu áp lực kéo dài tại một số điểm, gây nứt vỏ túi theo thời gian.

Biến chứng sau nâng ngực như tụ máu, nhiễm trùng hoặc phản ứng viêm kéo dài cũng có thể dẫn đến hình thành bao xơ co thắt, gây biến dạng hoặc tổn thương vỏ túi. Chấn thương vùng ngực hoặc áp lực cơ học lặp đi lặp lại cũng được xem là yếu tố nguy cơ của vỡ túi.

Biểu hiện lâm sàng của vỡ túi ngực có thể rất khác nhau. Với túi nước muối, bệnh nhân thường nhận thấy ngực xẹp nhanh và mất cân đối rõ rệt. Với túi silicone, nhiều trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng rõ ràng. Một số bệnh nhân có thể cảm thấy ngực cứng hơn, thay đổi hình dạng, đau nhẹ hoặc khó chịu vùng ngực.

Bác sĩ khuyến cáo người muốn nâng ngực nên thực hiện tại cơ sở y tế uy tín có các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình kinh nghiệm. Đặt túi silicone nên được theo dõi định kỳ bằng siêu âm hoặc chụp MRI sau vài năm kể từ phẫu thuật.

Thúy Quỳnh