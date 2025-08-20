Túi ngực cụ bà rách chảy silicon sau 40 năm phẫu thuật thẩm mỹ

Hà NộiBà Hoa, 87 tuổi, đặt túi nâng ngực 40 năm trước, nay có dấu hiệu rách rò rỉ silicon, vừa được bác sĩ phẫu thuật tháo ra.

Túi nâng ngực được bà phẫu thuật thẩm mỹ đặt tại Pháp, song nhiều năm qua không kiểm tra cũng không thay mới. Nay bà có những triệu chứng bất thường, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội siêu âm phát hiện ngực trái có nang, ngực phải có dịch. Ảnh chụp MRI ghi nhận túi silicon đặt nâng ngực đã thoái hóa ở cả hai bên, trong đó túi ngực phải bị rách, kèm ít dịch quanh túi và phù nề mô mềm.

Bệnh nhân cần phải phẫu thuật tháo túi ngực và xử lý hết silicon đã loang ra xung quanh. TS.BS Hoàng Thị Phương Lan, khoa Chấn thương Chỉnh hình, phẫu thuật theo đường sẹo mổ cũ, ghi nhận túi bên phải rách tại nhiều vị trí trong đó điểm rách lớn nhất rộng 4 mm, đang rò silicon. Túi bên trái cũng có dịch nhầy và hai điểm rách, chưa rò rỉ rõ. Êkíp lấy toàn bộ túi ra ngoài, bóc bao xơ, rửa sạch khoang ngực, đặt dẫn lưu áp lực âm cho bệnh nhân.

Sau mổ, bà Hoa phải mặc áo định hình ngực trong một tháng, không vận động mạnh và kiêng một số thực phẩm dễ gây sẹo lồi trong hai tuần đầu.

Hai túi ngực được lấy ra từ ngực bà Hoa sau 40 năm đặt thẩm mỹ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

"Túi ngực không phải vật liệu thẩm mỹ vĩnh viễn", bác sĩ Lan giải thích. Thông thường sau 10 năm đặt túi ngực cần kiểm tra định kỳ, sau 15 năm nên thay mới hoặc tháo bỏ để tránh nguy cơ rách, rò rỉ silicon.

Silicon từ túi ngực thoát ra ngoài có thể gây viêm, xơ hóa hoặc hình thành u cục, gây biến dạng ngực, ảnh hưởng đến miễn dịch toàn thân. Bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi, nhất là có nhiều bệnh nền, nên tháo bỏ túi ngực thay vì đặt lại, để bảo đảm an toàn sức khỏe.

Thanh Ba