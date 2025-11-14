Túi ngực Cereform thế hệ mới đến từ châu Âu

Túi ngực Cereform có thiết kế đáy lõm tiên tiến, mang lại độ bền và tính thẩm mỹ cho người sử dụng.

Túi ngực Cereform vừa được giới thiệu ở Hội nghị Khoa học quốc tế HPASS 9 do Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng tổ chức trong tháng 10, tại Hải Phòng. Sản phẩm được thiết kế và sản xuất tại Pháp bởi Công ty Euromi Biosciences (Bỉ) - đơn vị có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị y tế.

Sản phẩm túi ngực Cereform được giới thiệu ở Hội nghị Khoa học quốc tế HPASS 9 vào tháng 10. Ảnh: Công ty cổ phần Thiết bị y tế Formed

Cereform là dòng túi ngực thế hệ mới được phát triển với nhiều cải tiến trong thiết kế và vật liệu nhằm hướng đến ba yếu tố trọng tâm: an toàn - thẩm mỹ - bền vững. Quy trình sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, đảm bảo đáp ứng nghiêm ngặt yêu cầu y khoa trong phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo ngực.

Vỏ túi Cereform được cấu tạo theo công nghệ Trilaminar Shell gồm ba lớp silicone elastomer y tế đàn hồi, giúp tăng độ bền và khả năng chịu lực. Kết hợp với công nghệ Triple Barrier, túi hạn chế thẩm thấu gel và duy trì tính ổn định lâu dài trong cơ thể. Bên trong là gel cohesive thế hệ mới có độ kết dính và đàn hồi cao, mang lại cảm giác mềm mại tự nhiên nhưng vẫn giữ dáng ổn định, giúp bác sĩ tạo hình bầu ngực hài hòa và cân đối.

Thiết kế đáy lõm là cải tiến nổi bật của Cereform giúp túi ôm sát lồng ngực và cố định vị trí tốt hơn. Ảnh: Công ty cổ phần Thiết bị y tế Formed

Một trong những cải tiến nổi bật của Cereform là thiết kế đáy lõm (concave base). Thay vì phình ra ngoài như các dòng túi thông thường, đáy túi được tạo hình lõm vào trong, ôm sát lồng ngực, tăng độ bám dính và ổn định vị trí sau khi đặt. Thiết kế này hạn chế tình trạng di lệch, lộ mép túi hoặc tạo nếp gấp dưới da, đặc biệt phù hợp với người có mô tuyến mỏng hoặc cần tái tạo vú sau phẫu thuật cắt bỏ.

Túi ngực Cereform được ứng dụng trong nhiều mục đích phẫu thuật khác nhau, bao gồm tăng kích thước, tái tạo vú, chỉnh hình ngực không đối xứng, thiểu sản tuyến vú, dị tật bẩm sinh hoặc thay thế túi ngực cũ. Với đa dạng về độ nhô, loại gel làm đầy cùng bảng kích thước phong phú, sản phẩm giúp bác sĩ có thêm phương án lựa chọn phù hợp với từng đặc điểm thể trạng, hướng đến kết quả thẩm mỹ và an toàn cho người bệnh.

Bác sĩ Tuấn Anh thăm khám và tư vấn cho khách hàng. Ảnh: NVCC

Bác sĩ Trần Tuấn Anh chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Giám đốc Thẩm mỹ Tuấn Anh, với hơn 17 năm kinh nghiệm, đã ứng dụng túi Cereform trong các trường hợp phức tạp, bao gồm cả khách hàng bị sa trễ cấp độ 3. "Lồng ngực con người vốn có độ cong tự nhiên nên thiết kế đáy lõm của sản phẩm giúp túi ôm sát và cố định chắc chắn hơn. Tôi cũng đánh giá cao độ bền và tính ổn định của vỏ túi, mang lại cảm giác an toàn dài lâu cho cả bác sĩ lẫn bệnh nhân", bác sĩ chia sẻ.

Theo ông, Cereform không chỉ mang lại kết quả cho những trường hợp thiểu sản hay teo lép tuyến vú mà còn là lựa chọn đáng tin cậy đối với khách hàng bị sa trễ ngực sau sinh hoặc sau giảm cân. Thiết kế đáy lõm của sản phẩm giúp tăng độ bám dính và kết cấu gel đàn hồi cân bằng, đồng thời, hỗ trợ nâng đỡ mô tuyến, định hình bầu ngực ổn định, giữ dáng mềm mại tự nhiên và giảm thiểu nguy cơ chảy xệ tái phát sau phẫu thuật.

Tại Việt Nam, Cereform được phân phối bởi Công ty cổ phần Thiết bị y tế Formed - đơn vị chuyên cung cấp vật liệu cấy ghép và thiết bị phẫu thuật thẩm mỹ.

Như Ý