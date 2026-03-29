Tuchel hạ thấp Maguire

HLV Thomas Tuchel cho rằng Harry Maguire đứng dưới nhiều trung vệ khác trong thứ tự lựa chọn ở tuyển Anh, bất chấp màn trình diễn ấn tượng gần đây.

Trong trận hòa 1-1 với Uruguay tại Wembley hôm 27/3, Maguire được chọn là cầu thủ hay nhất trận. Trung vệ của Man Utd được nhiều người cho là đã ghi điểm lớn trong cuộc đua dự World Cup 2026. Tuy nhiên, Tuchel nhanh chóng dập tắt kỳ vọng đó. HLV người Đức khẳng định ông không thay đổi quan điểm và vẫn ưu tiên những trung vệ có phong cách khác trong hệ thống chiến thuật.

"Tôi thấy Ezri Konsa và Marc Guehi vẫn đang xếp trên Maguire. Điều đó không phải bí mật", Tuchel nói. "Ở khía cạnh cơ động, Trevoh Chalobah cũng nhỉnh hơn Maguire. Còn John Stones vẫn ở đẳng cấp cao, dù gặp chấn thương".

Maguire sau trận Anh hòa Uruguay 1-1 tại Wembley ngày 27/3. Ảnh: PA

Theo cách sắp xếp này, Maguire ít nhất đứng sau 4 trung vệ trong danh sách ưu tiên, thậm chí có thể là lựa chọn thứ năm hoặc thứ sáu nếu tính thêm những cái tên khác như Dan Burn. Điều đó đồng nghĩa với việc trung vệ 33 tuổi có nguy cơ lớn lỡ hẹn World Cup 2026 nếu không có biến động về lực lượng.

Tuchel thừa nhận ông hài lòng với màn trình diễn của Maguire trước Uruguay, nhưng ông đã biết trước như vậy. "Cậu ấy chơi chắc chắn, đúng kiểu trung vệ. Rất tốt khi có bóng, bình tĩnh, mạnh trong không chiến và là vũ khí ở các tình huống cố định", ông nói thêm. "Tôi nhận được chính xác những gì tôi kỳ vọng".

Khi được hỏi liệu Maguire có góp mặt nếu danh sách World Cup được chốt ngay lúc này, Tuchel không đảm bảo cho trung vệ Man Utd. "Nếu phải chọn ngay, với tình hình chấn thương hiện tại, cậu ấy có thể được gọi. Nhưng nếu mọi người đều khỏe mạnh, đó là câu chuyện khác", ông nhận định.

Thông điệp của Tuchel khá rõ ràng. Maguire không phải lựa chọn ưu tiên, và chỉ có thể chen chân vào danh sách trong những hoàn cảnh đặc biệt. Điều này phần nào trái ngược với phong độ của anh tại Man Utd, nơi anh dần lấy lại vị trí và thể hiện sự ổn định.

Dù vậy, Tuchel vẫn để ngỏ khả năng sử dụng Maguire trong những kịch bản cụ thể. Ông đánh giá cao khả năng không chiến, tranh chấp và kinh nghiệm của trung vệ này, đặc biệt trong các trận đấu loại trực tiếp. "Cậu ấy có thể rất quan trọng khi cần bảo vệ tỷ số hoặc khi phải dồn bóng bổng cuối trận", HLV 52 tuổi nói.

Maguire (số 6) đi bóng trong trận giao hữu Anh hòa Uruguay 1-1 tại Wembley hôm 27/3. Ảnh: AFP

Trong khi Maguire phải cạnh tranh khốc liệt, Stones lại nhận được sự tin tưởng đặc biệt từ Tuchel. Dù không thi đấu thường xuyên ở Man City mùa này vì chấn thương, Stones vẫn được xem là cầu thủ đẳng cấp thế giới và gần như chắc suất dự World Cup nếu đảm bảo thể trạng.

"Cậu ấy có sự hiểu biết trận đấu, cá tính và chất lượng rất cao. Tôi đánh giá rất cao Stones", Tuchel khẳng định. "Việc không ra sân nhiều có thể là ngoại lệ, vì tôi biết cậu ấy mang lại điều gì cho đội".

Sự ưu ái này càng khiến vị trí của Maguire trở nên bấp bênh. Trong khi Stones được đặc cách, Maguire phải chứng minh nhiều hơn, dù vừa có màn trình diễn nổi bật trước Uruguay với những pha cản phá quan trọng ở cuối trận.

Ở tuổi 33, Maguire đang đối mặt những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất trong sự nghiệp quốc tế. Anh từng là lựa chọn không thể thiếu của đội tuyển dưới thời Gareth Southgate, dù có lúc phong độ không tốt ở Man Utd. Trung vệ cao 1,94 m từng rũ bùn đứng dậy trong màu áo "Quỷ Đỏ", và giờ là lúc anh cần chứng minh Tuchel đã sai.

Hoàng An (theo Telegraph)