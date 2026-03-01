Khi Maguire rũ bùn đứng dậy ở Man Utd

Sự hồi sinh của trung vệ Harry Maguire góp công lớn giúp Man Utd trở lại Top 4 Ngoại hạng Anh và hướng tới suất Champions League mùa tới.

Tuần tới, hai dấu mốc cùng xuất hiện trên lịch của Harry Maguire. Một là sinh nhật 33 tuổi. Hai là phiên xử lại tại đảo Syros (Hy Lạp), liên quan đến vụ việc từ kỳ nghỉ gia đình ở Mykonos năm 2020, nơi anh bị cáo buộc hành hung cảnh sát và hối lộ.

4 lần hoãn xử trước đó khiến không ai chắc phiên tòa có diễn ra đúng hẹn. Và kể cả có diễn ra, Maguire cũng không phải trực tiếp có mặt. Nhiều khả năng anh sẽ ở St James' Park, làm điều quen thuộc, đó trấn giữ hàng thủ Man Utd trước Newcastle.

Harry Maguire sau trận Man Utd thắng Everton trên sân Hill Dickinson, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh tối 23/2/2026. Ảnh: Reuters

Hai cột mốc, một riêng tư và một pháp lý, gói gọn những thăng trầm của trung vệ người Anh trong 6 năm ở Old Trafford. Sự nghiệp của anh tại đây luôn chực chờ dao động giữa hai thái cực, từ trung vệ đắt giá nhất thế giới đến cái tên bị chính khán giả nhà huýt sáo la ó, từ trụ cột không thể thay thế đến phương án dự bị mòn mỏi, từ biểu tượng ổn định đến vật tế thần cho một giai đoạn rối ren.

Maguire gia nhập Man Utd năm 2019 với giá 80 triệu bảng (108 triệu USD), nhanh chóng được trao băng đội trưởng dưới thời Ole Gunnar Solskjaer. Anh là trung tâm của hàng thủ, thủ lĩnh trong phòng thay đồ.

Nhưng bóng đá không đứng yên. Phong độ của đội bóng sa sút, những sai lầm cá nhân của Maguire bị phóng đại qua lăng kính khắt khe của kỳ vọng và mức giá chuyển nhượng. Vụ việc ở Mykonos năm 2020 càng phủ bóng lên sự nghiệp anh. Dù bản án treo 21 tháng sau đó bị hủy theo luật Hy Lạp và các phiên xử lại liên tiếp bị hoãn, cái bóng pháp lý vẫn đeo bám anh và gia đình.

Có những thời điểm, áp lực vượt ra ngoài sân cỏ. Năm 2022, trong chuyến du đấu tại Australia, Maguire bị một bộ phận CĐV huýt sáo khi Man Utd đá giao hữu ở Melbourne và Perth. Cũng năm đó, anh nhận lời đe dọa đánh bom nhằm vào nhà riêng, buộc gia đình phải tạm chuyển đến nơi an toàn khi cảnh sát kiểm tra hiện trường.

Những tiếng la ó ở CLB có thể không khiến anh bận tâm. Nhưng khi khoác áo tuyển Anh và bị CĐV nhà chỉ trích dữ dội, đặc biệt sau pha phản lưới trong trận gặp Scotland, gia đình anh đã phải lên tiếng. Đó là một nốt trầm ở mùa 2022-2023.

Dưới thời Erik ten Hag, Maguire mất vị trí vào tay Lisandro Martinez và Raphael Varane. Từ chỗ là thủ lĩnh, anh chỉ đá chính 8 trận Ngoại hạng Anh cả mùa. Hè 2023, băng đội trưởng được trao lại cho Bruno Fernandes. Man Utd đạt thỏa thuận bán anh cho West Ham với giá 30 triệu bảng (40 triệu USD), nhưng Maguire từ chối ra đi. Anh chấp nhận ở lại, chấp nhận cạnh tranh, chấp nhận cả vai trò thứ yếu.

Sự kiên nhẫn ấy cuối cùng cũng được đền đáp. Sau thời gian chấn thương khiến anh lỡ hai tháng cuối thời Ruben Amorim, Maguire trở lại và dần được trao cơ hội. Khi Michael Carrick nắm quyền, một thay đổi quan trọng là đưa anh trở lại trung tâm hàng thủ trong hệ thống 4-2-3-1. Từ chỗ dự bị, Maguire đá chính sáu trận liên tiếp. Man Utd cải thiện đáng kể các chỉ số phòng ngự và điểm số khi anh hiện diện. Trận thắng 1-0 trước Everton, nơi anh dẫn dắt hàng thủ chống đỡ sức ép cuối trận, là minh chứng rõ ràng.

Hôm 27/2, Carrick nói về độ chín của sự nghiệp là khoảng 31, 32 tuổi, nơi kinh nghiệm và thể chất giao nhau. Ở tuổi 33, Maguire có thể không còn là trung vệ nhanh nhẹn nhất, nhưng anh hiểu trận đấu, đọc tình huống tốt hơn, và mang lại sự ổn định trong bối cảnh hàng thủ Man Utd liên tục xáo trộn. Varane, Lindelof và Jonny Evans đã rời đi. Martinez vừa chấn thương. De Ligt vắng mặt từ cuối tháng 11. Những cái tên trẻ như Leny Yoro hay Ayden Heaven còn cần thời gian. Giữa những khoảng trống ấy, Maguire trở thành điểm tựa chính.

Đó là lý do Man Utd muốn đàm phán gia hạn với anh, khi hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào mùa hè. CLB đang siết quỹ lương và muốn giảm mức 180.000 bảng (242.000 USD) mỗi tuần của anh, nhưng ít nhất cánh cửa thương lượng đã mở. Họ cũng lo ngại viễn cảnh mất cùng lúc Maguire và Casemiro, hai cầu thủ giàu kinh nghiệm và có tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ.

Ở chiều ngược lại, Maguire cũng muốn sự ổn định. Anh từ chối AC Milan và CLB Saudi Al Qadsiah trong tháng 1/2026. Sau tất cả, Old Trafford vẫn là nơi anh muốn gắn bó. "Chơi bóng cho Man Utd vẫn là điều tuyệt vời nhất", anh từng nói.

Ngoài cấp CLB, cánh cửa đội tuyển chưa khép lại với anh. Maguire đã chơi 64 trận cho tuyển Anh, và vẫn nuôi hy vọng dự World Cup thứ ba. HLV Thomas Tuchel thừa nhận vẫn đang đặt trung vệ 33 tuổi trong tầm ngắm. Sau khi lỡ Euro 2024 vì chấn thương, trung vệ sinh năm 1993 càng khao khát chứng minh giá trị.

Cựu đội trưởng Man Utd, Steve Bruce cho rằng Maguire từng bị biến thành cái bao cát cho những vấn đề xung quanh đội. Ông tin trung vệ này chưa từng phản bội CLB hay đội tuyển. Và trong năm tuần gần đây, anh đã nhắc mọi người nhớ lại anh là ai.

Câu chuyện của Maguire như hành trình bền bỉ của một cầu thủ chấp nhận đi qua bùn lầy, chịu đựng tiếng ồn, và giữ cho bản thân sự điềm tĩnh. Anh không rời đi khi bị nghi ngờ, không phản ứng dữ dội khi mất băng đội trưởng, không buông xuôi khi bị gạt khỏi đội hình chính, cũng không mất tinh thần khi chấn thương.

Maguire có thể không còn là biểu tượng tương lai của Man Utd. Nhưng trong một tập thể đang nhiều biến động, anh là hiện tại, là một trung vệ dày dạn, sẵn sàng đứng vững khi cần. Sau những năm tháng bị cuốn vào vòng xoáy chỉ trích, anh đang lặng lẽ rũ bùn đứng dậy, giữa sân cỏ Old Trafford.

Xuân Bình tổng hợp