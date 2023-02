Tuấn Trần sụt 10 kg khi đóng 'Đất rừng phương Nam'

Tuấn Trần, 31 tuổi, sụt 10 kg vì lăn lộn miền Tây đóng phim điện ảnh "Đất rừng phương Nam" của đạo diễn Quang Dũng.

Diễn viên đang cùng êkíp quay tại nhiều tỉnh miền Tây, vai của anh chưa được tiết lộ. Ở ngày thứ 30, anh cho biết chỉ còn gần 70 kg. Ban đầu, theo yêu cầu của đạo diễn, anh tập luyện, ăn kiêng để giảm hơn bảy kg, đồng thời phơi nắng, nhuộm da. Suốt quá trình quay, anh tiếp tục giảm ba kg vì thời tiết nắng nóng, lịch trình quay thất thường.

Tuấn Trần học cưỡi trâu khi quay "Đất rừng phương Nam". Ảnh: Nam Nguyễn

Bù lại, thời gian đi quay mang lại nhiều trải nghiệm quý trong nghề cho anh. Diễn viên phải học cách cưỡi trâu, ngựa, bắt cá bằng nơm, lội sình lầy... Ban đầu, anh luống cuống khi chăn trâu vì con vật liên tục đổi hướng, có lần té từ trên lưng trâu xuống đất. Sau vài ngày, diễn viên điều khiển đàn trâu thành thục.

Khi nhận lời mời từ đạo diễn Quang Dũng và nhà sản xuất Trinh Hoan, Tuấn Trần băn khoăn vì phiên bản truyền hình đã nổi tiếng, đi vào lòng nhiều thế hệ khán giả. "Sau khi cân nhắc, tôi đồng ý vào vai vì quan niệm mỗi tác phẩm, mỗi đạo diễn vào từng thời kỳ sẽ có cách kể chuyện khác nhau, không nên tự tạo áp lực cho bản thân", anh nói.

Tuấn Trần trong hậu trường khi đóng phim ở miền Tây. Ảnh: Nam Nguyễn

Trấn Thành - đàn anh thân thiết của Tuấn Trần - đóng vai bác Ba Phi và đồng đầu tư dự án. Anh cho biết góp vốn vì muốn ủng hộ một tác phẩm giàu giá trị lịch sử. "Tôi mong một phim mang đậm dấu ấn Việt như thế sẽ đạt doanh thu cao. Tôi không muốn giữ định kiến rằng cứ phim lịch sử thì sẽ khô khan, thất bại về thương mại", anh nói.

Đoàn làm phim Đất rừng phương Nam khởi quay ở nhiều bối cảnh miền Tây từ cuối năm ngoái. Một trong những đại cảnh đầu tiên diễn ra ở rừng tràm Trà Sư (An Giang). Hơn 300 diễn viên quần chúng tham gia phân cảnh được đầu tư nhất phim. Êkíp dựng mới 70% bối cảnh, do rừng tràm đang được khai thác làm khu du lịch sinh thái, một số cơ sở vật chất không phù hợp để quay. Tổ thiết kế mất 1,5 tháng để dựng bối cảnh chợ nổi, bài trí hàng trăm món nội thất, phụ kiện.

Bối cảnh chợ nổi ở An Giang của "Đất rừng phương Nam". Ảnh: Galaxy

Ngoài ba gương mặt nhí đóng An, Cò, Xinh - dàn nhân vật chính của phim, các diễn viên còn lại gồm nghệ sĩ Công Ninh, Kiều Trinh, Trấn Thành, Hứa Vĩ Văn, Tuyền Mập, Tuấn Trần... Bối cảnh trải dài nhiều tỉnh như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh...

Đơn vị sản xuất nắm bản quyền làm phim từ 6 năm trước, song lúc đó chưa đủ kinh phí lẫn điều kiện thực hiện. Quang Dũng giữ lại tên phim giống tiểu thuyết gốc, thay vì lược mất chữ "rừng" như bản truyền hình Đất phương Nam năm 1997. Nghệ sĩ Vinh Sơn - đạo diễn Đất phương Nam - làm cố vấn sản xuất. Diệp Thế Vinh đạo diễn hình ảnh, nhạc sĩ Đức Trí là giám đốc âm nhạc. Phim do nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan - giám đốc đơn vị làm phim Bố già, Tiệc trăng máu, Tháng năm rực rỡ - phụ trách.

Phim truyền hình Đất phương Nam ra mắt năm 1997, dài 11 tập, về cậu bé An mồ côi mẹ, tha phương đi tìm cha. Lưu lạc về phương Nam, An gặp những mảnh đời lầm than dưới ách áp bức của địa chủ, thực dân. Hoàn cảnh đưa đẩy họ trở thành những nông dân khởi nghĩa. Tuy cực khổ, An vẫn luôn sống trong sự đùm bọc của những người thương yêu - nguồn động lực đưa cậu vượt qua gian khổ. Sau khi phát sóng, tác phẩm gây sốt, trở thành một trong những phim truyền hình kinh điển với nhiều thế hệ khán giả.

Cảnh ông Ba, Võ Tòng săn cá sấu trong rừng U Minh Cảnh Võ Tòng săn cá sấu trong rừng U Minh ở phim "Đất phương Nam" (1997). Video: TFS

Mai Nhật