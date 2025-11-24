Tuấn Trần đóng phim huyền sử về Đinh Tiên Hoàng

Diễn viên Tuấn Trần, 33 tuổi, đóng chính "Hộ linh tráng sĩ" - phim điện ảnh về Đinh Tiên Hoàng đế, do Johnny Trí Nguyễn đạo diễn hành động.

Trong tạo hình công bố tối 24/11, Tuấn Trần hóa thân Nguyên Phong - một tráng sĩ áo vải xuất thân thợ săn, được thầy mo người Mường (nghệ sĩ Tự Long) nuôi dạy từ nhỏ. Giỏi võ nghệ, anh chọn cuộc sống ẩn dật vì không muốn theo khuôn khổ. Khi vận mệnh dân tộc gặp nguy, Nguyên Phong quyết định lộ diện.

Tuấn Trần đóng chính - tráng sĩ Nguyên Phong, nằm trong nhóm anh hùng được giao phó bảo vệ mộ vua Đinh. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết chọn Tuấn Trần đóng nam chính vì đánh giá anh khắc họa tốt những nhân vật có chiều sâu, tâm lý phức tạp. Diễn viên có nhiều cảnh diễn cùng Thiên Tú - từng nổi tiếng với Áo lụa Hà Đông. Người đẹp vào vai An Nhiên - cô gái mạnh mẽ, khát khao vượt lên số phận, không chịu bó buộc trước định kiến trọng nam khinh nữ.

Tuấn Trần khởi nghiệp làm người mẫu trước khi lấn sang phim ảnh. Vai Quắn - con trai Ba Sang trong Bố già (2021) của Trấn Thành - giúp anh đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22. Đầu năm 2024, Mai đưa Tuấn Trần trở thành nam diễn viên trong nước đầu tiên có tổng doanh thu phim chiếu rạp trên 1.000 tỷ. Mang mẹ đi bỏ - phim anh đóng cùng nghệ sĩ Hồng Đào hồi tháng 8 - tiếp tục đạt doanh thu cao với hơn 170 tỷ đồng.

Tạo hình của Tuấn Trần và Thiên Tú. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh được Nguyễn Phan Quang Bình ấp ủ ý tưởng suốt 10 năm, sau lần nghe một người lái đò tại Ninh Bình kể chuyện. Phim thuộc thể loại huyền sử, mở đầu với sự kiện vua Đinh Tiên Hoàng qua đời vì bị sát hại.

Bảy tráng sĩ được giao phó sứ mệnh: chạy đua với thời gian, đối đầu các thế lực thù địch, đưa 100 quan tài của vua theo bảy hướng khác nhau. Mục đích của nhiệm vụ là đánh lừa kẻ thù đang muốn phá hoại lăng mộ vua. Hành trình của họ không chỉ là cuộc đối đầu với kẻ thù mà còn là cuộc chiến nội tâm về lòng trung thành, tình yêu và sự hy sinh.

Johnny Trí Nguyễn tham gia với vai trò đạo diễn hành động. Anh và đội ngũ cascadeur dành nửa năm để nghĩ ra những thế võ riêng biệt, kỳ vọng tạo được hiệu ứng chân thực trên màn ảnh. Phim có nhiều cảnh đối kháng sử dụng kiếm, gươm, do đó êkíp phải chuẩn bị các loại vũ khí để diễn viên tập luyện nhuần nhuyễn trước khi ra phim trường.

Johnny Trí Nguyễn hướng dẫn diễn viên tập luyện với gươm ở võ đường Johnny Trí Nguyễn hướng dẫn diễn viên tập luyện với gươm ở võ đường. Video: Nhân vật cung cấp

Phim còn có sự tham gia của diễn viên Đỗ Thị Hải Yến - vai hoàng hậu, cựu vận đồng viên Thúy Hiền (chưa công bố nhân vật). Tác phẩm dự kiến khởi quay trong 60 ngày, phát hành cuối tháng 8/2026. Nhạc sĩ Quốc Trung đảm nhận phần âm nhạc, Nguyễn K'Linh - tay máy trong phim Địa đạo - làm D.O.P (đạo diễn hình ảnh).

Mai Nhật