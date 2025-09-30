Mỹ nhân 'Áo lụa Hà Đông' kết hôn

Hà NộiThiên Tú, 34 tuổi - nổi tiếng với phim "Áo lụa Hà Đông", "Tử chiến trên không" - kết hôn cùng TikToker Mai Anh Đức, 27 tuổi.

Thiên Tú trong lễ cưới Thiên Tú bên chú rể Mai Anh Đức (Đức Reaction) trong ngày cưới. Video: Nguyên Ngọc

Cả hai tổ chức hôn lễ tại một trung tâm tiệc cưới ở quận Đống Đa, trưa 30/9, sau ba năm gắn bó. Khách mời chủ yếu là gia đình, họ hàng, bạn bè thân thiết của cô dâu, chú rể. Thiên Tú chọn bộ váy cưới kiểu dáng cúp ngực, phối cùng khăn voan mỏng.

Đầu buổi tiệc, diễn viên được bố dắt tay lên sảnh đường trong giai điệu của ca khúc My only (Châu Thâm hát). Sánh đôi bên chú rể, Thiên Tú xúc động trước tình cảm của mọi người, liên tục vẫy tay chào quan khách.

Ảnh cưới của Thiên Tú - Đức Reaction. Ảnh: Nguyên Ngọc

Ở phần phát biểu, cô tri ân sự ủng hộ của gia đình, nhất là bố. Cô cảm ơn người quen, bạn bè không quản ngại đường xa, thời tiết mưa bão đến chúc phúc. Diễn viên cho biết từ bé, cô luôn cảm nhận bản thân như một công chúa, bởi được sống trong tình thương, sự đùm bọc của đại gia đình. "Cảm ơn anh vì đã đến", cô cười ngượng ngùng khi nhắc đến chú rể.

Thiên Tú nói lời cảm ơn gia đình, bạn bè trong lễ cưới Thiên Tú nói lời cảm ơn gia đình, bạn bè trong lễ cưới. Video: Nguyên Ngọc

Sau lễ cưới, cả hai dự định đãi tiệc ở Yên Bái - quê chú rể, và TP HCM - nơi vợ chồng diễn viên đang làm việc, vào tháng 10, với sự góp mặt của đông đủ bạn bè, đồng nghiệp.

Thiên Tú vào nghề diễn từ nhỏ, nổi lên với vai bé Ngô - con gái thứ hai của cô Dần (Trương Ngọc Ánh đóng) trong phim Áo Lụa Hà Đông của đạo diễn Lưu Huỳnh. Sau khi phim gây tiếng vang, cô liên tiếp nhận được lời mời diễn xuất. Cô tiếp tục được Lưu Huỳnh chọn đóng phim Huyền Thoại Bất Tử (2009) - tác phẩm đoạt giải Cánh Diều Vàng cho Phim điện ảnh xuất sắc. Đầu thập niên 2010, cô du học ở Học viện Hý kịch Trung ương tại Bắc Kinh, Trung Quốc để trau dồi thêm khả năng diễn xuất.

Diễn viên Thiên Tú ở tuổi 34. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau này, cô duy trì đam mê diễn xuất, đồng thời lập kênh TikTok Tú Màn Thầu, nổi tiếng với nhiều video cover nhạc Việt bằng lời Hoa, thu hút gần 900.000 lượt theo dõi. Gần đây, cô tham gia phim Tử chiến trên không - phim về đề tài không tặc đầu tiên của Việt Nam. Cô đóng vai Mèo - bạn gái kém tuổi của Chuột (Tiểu Bảo Quốc), có nhiều phân cảnh gây cười, làm giảm căng thẳng cho phim.

Trích phim "Áo lụa Hà Đông" do hãng phim Phước Sang sản xuất Thiên Tú trong phim "Áo lụa Hà Đông". Video: Hãng phim Phước Sang

Mai Nhật