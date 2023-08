Tuấn Trần đóng bụi đời trong 'Đất rừng phương Nam'

Tuấn Trần đóng vai Út Lục Lâm, hành nghề móc túi trong phim "Đất rừng phương Nam".

Êkíp tiết lộ vai diễn của Tuấn Trần trong poster phim, với hình ảnh Út Lục Lâm cõng bé An - nhân vật chính của phim. Đôi nhân vật trở thành bạn đồng hành bất đắc dĩ khi An lưu lạc trên đường tìm cha. Hoàn cảnh của An khiến Út Lục Lâm đồng cảm, bởi anh cũng xuất thân là trẻ bụi đời, sau đó trở thành kẻ móc túi để sinh tồn.

Tuấn Trần - vai Út Lục Lâm cùng Hạo Khang - vai bé An trong poster "Đất rừng phương Nam". Ảnh: Thanh Huyền

Theo đạo diễn, vai của Tuấn Trần không có trong tiểu thuyết gốc của nhà văn Đoàn Giỏi. Biên kịch sáng tạo thêm nhân vật để gửi gắm về nhiều phận đời sống dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. "Cuộc đời của Út Lục Lâm chứa nhiều tiếng cười để khỏa lấp đi những chua chát khi phải trưởng thành trong cô độc", đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết.

Phim 'Đất rừng phương Nam' hé lộ cảnh loạn lạc thời chiến Tuấn Trần (giây 0:15) trong first-look phim "Đất rừng phương Nam" - ra rạp ngày 20/10. Video: Galaxy

Tuấn Trần cho biết để nhận vai, theo yêu cầu của đạo diễn, anh tập luyện, ăn kiêng để giảm hơn bảy kg, đồng thời phơi nắng, nhuộm da. Suốt quá trình quay, anh tiếp tục giảm ba kg vì thời tiết nắng nóng, lịch trình quay thất thường. Ba tháng đóng phim giúp anh có nhiều trải nghiệm quý như học cách cưỡi trâu, ngựa, bắt cá bằng nơm, lội sình lầy. Có lần, anh luống cuống khi chăn trâu vì con vật liên tục đổi hướng, té từ trên lưng trâu xuống đất.

Khi nhận lời mời từ Quang Dũng và nhà sản xuất Trinh Hoan, diễn viên 31 tuổi băn khoăn vì phiên bản truyền hình đã nổi tiếng, đi vào lòng nhiều thế hệ khán giả. Sau khi cân nhắc, anh quyết tâm theo dự án vì quan niệm mỗi tác phẩm, mỗi đạo diễn vào từng thời kỳ sẽ có cách kể chuyện khác nhau.

Diễn viên sinh năm 1992, từng làm người mẫu trước khi lấn sang phim ảnh. Tuấn Trần tham gia nhiều phim truyền hình, web drama, đóng MV. Những năm gần đây, anh đóng chính phim Sắc đẹp dối trá, Bố già. Vai Quắn - con trai Ba Sang trong Bố già (2021) của Trấn Thành - giúp anh đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22.

Trong Đất rừng phương Nam, ngoài ba gương mặt nhí đóng An, Cò, Xinh - dàn nhân vật chính của phim, các diễn viên còn lại gồm nghệ sĩ Công Ninh, Kiều Trinh, Trấn Thành, Hứa Vĩ Văn, Tuyền Mập, Tuấn Trần. Bối cảnh trải dài nhiều tỉnh như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh.

Đơn vị sản xuất nắm bản quyền làm phim từ 6 năm trước, song lúc đó chưa đủ kinh phí lẫn điều kiện thực hiện. Quang Dũng giữ lại tên phim giống tiểu thuyết gốc, thay vì lược mất chữ "rừng" như bản truyền hình Đất phương Nam năm 1997. Nghệ sĩ Vinh Sơn - đạo diễn Đất phương Nam - làm cố vấn sản xuất. Diệp Thế Vinh đạo diễn hình ảnh, nhạc sĩ Đức Trí là giám đốc âm nhạc. Phim do nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan - giám đốc đơn vị làm phim Bố già, Tiệc trăng máu, Tháng năm rực rỡ - phụ trách.

Mai Nhật