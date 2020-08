Tuần lễ du học và trao đổi với hơn 2.000 trường

Trần Trà My - học bổng 50% học phí khóa Diploma of Business chuyển tiếp lên Bachelor of Commerce (Marketing) tại Đại học Wollongong. My chia sẻ: "Các anh chị ở công ty Đức Anh làm việc nhiệt tình, thân thiện, cẩn thận và chuyên nghiệp. Phong cách làm việc của công ty còn tạo cho học sinh và gia đình sự thoải mái và tin tưởng. Sau các buổi đến nghe tư vấn về du học Australia ở văn phòng, em thấy cách làm việc ở Đức Anh tin cậy, không quá đặt nặng vấn đề thành tích với các trường top đầu mà luôn hỗ trợ học sinh tìm ra được trường phù hợp nhất với khả năng của học sinh và gia đình về mọi mặt".