Tuần duyên Mỹ bám đuổi tàu dầu Nga trên biển

Tàu tuần duyên Mỹ bám theo tàu dầu Marinera treo cờ Nga ở khu vực Bắc Đại Tây Dương, chưa rõ ý định của Washington với phương tiện.

Hình ảnh được truyền thông Nga công bố ngày 6/1 cho thấy một tàu Tuần duyên Mỹ, được cho là thuộc lớp Legend, đang bám theo tàu dầu Marinera trên biển. Dữ liệu theo dõi định vị hàng hải cho thấy tàu Marinera đang di chuyển tới khu vực giữa Anh và Iceland.

Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày cho biết nước này đang theo dõi sát sao "tình hình bất thường" quanh tàu Marinera, nhấn mạnh Mỹ cùng các đồng minh trong NATO đang "dành sự chú ý ngày càng tăng và không tương xứng" cho phương tiện.

Tàu tuần duyên Mỹ bám theo tàu dầu của Nga trong ảnh công bố ngày 6/1. Ảnh: X/Osint613

"Một tàu của Tuần duyên Mỹ đã theo sát Marinera suốt nhiều ngày qua, dù phương tiện này đang ở cách bờ biển Mỹ khoảng 4.000 km. Mariner đang di chuyển trên vùng biển quốc tế ở Bắc Đại Tây Dương dưới cờ Nga, hoàn toàn tuân thủ luật hàng hải thế giới", thông báo của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn.

Nhà Trắng không trả lời đề nghị bình luận về Marinera. Bộ tư lệnh Phương Nam (SOUTHCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Nam Mỹ, Trung Mỹ và Caribe, cho biết họ "sẵn sàng nhắm vào những con tàu và thực thể bị trừng phạt đi qua khu vực này".

Mỹ và các đồng minh cũng triển khai nhiều lực lượng giám sát trên không, gồm tiêm kích Typhoon và máy bay tiếp dầu KC-2 Anh, máy bay tuần thám P-8A Mỹ và C-295W thuộc không quân Ireland.

Mỹ tháng trước bắt hai tàu dầu cỡ lớn là Skipper và Centuries, cho rằng chúng thuộc "đội tàu vận chuyển dầu bất hợp pháp". Các quan chức Mỹ cho biết sẽ bắt giữ thêm những phương tiện tương tự.

Marinera từng mang tên Bella-1 trước khi được đăng ký lại và sơn quốc kỳ Nga. Con tàu được cho là thuộc "đội tàu bóng tối" mà Nga vận hành, chuyên vận chuyển dầu giữa những quốc gia bị phương Tây trừng phạt. Phương tiện nằm trong danh sách trừng phạt của Washington, với cáo buộc vận chuyển dầu của Iran cho các tổ chức bị Mỹ coi là khủng bố.

Vị trí tàu Marinera trong đồ họa công bố ngày 6/1. Đồ họa: Kpler

Tàu Marinera tháng 12/2025 đi tới Venezuela, song không cập cảng. Dù không chở hàng, tuần duyên Mỹ ngày 20/12/2025 vẫn tìm cách lên phương tiện này và thủy thủ đoàn từ chối yêu cầu của họ.

Tờ Wall Street Journal hôm 6/1 dẫn lời ba quan chức Mỹ giấu tên am hiểu vấn đề cho biết Nga đã điều một tàu ngầm cùng một số chiến hạm để hộ tống Marinera, thêm rằng Moskva cũng yêu cầu Washington truy đuổi tàu dầu này.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AP, TASS, RIA Novosti)