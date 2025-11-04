Tự vệ làm chết người khi dưới 18 tuổi, có bị phạt tù?

Gần đây, tôi đọc nhiều thông tin về các vụ bạo lực học đường xảy ra ở nhiều nơi, trong đó có những sự việc đặc biệt nghiêm trọng dẫn đến thương tích nặng hoặc thậm chí án mạng.

Điều khiến tôi băn khoăn là hầu hết thủ phạm trong những vụ việc này đều là học sinh, chưa đủ 18 tuổi. Trong trường hợp một học sinh chưa thành niên bị tấn công và buộc phải phản kháng để tự vệ, nhưng hành vi tự vệ lại dẫn đến cái chết của người tấn công, em đó có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay phải chịu án tù không? Đây là câu hỏi không chỉ riêng tôi mà còn của nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên thắc mắc lúc này.

Thực tế, nhiều học sinh ngoan lại bị bạn học bắt nạt, trêu chọc và đánh đập, đôi khi các em cố gắng phản kháng thì lại lo sợ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt là khi những kẻ bắt nạt còn đe dọa nếu báo với thầy cô hay phụ huynh thì sẽ tiếp tục bị đánh. Trong trường hợp này, các em không biết phải làm gì, nếu mãi nhịn thì ngày càng bị ăn hiếp, còn phản kháng lại lo sợ phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu vô tình gây tổn hại cho người khác.

Vậy, pháp luật quy định như thế nào về hành vi tự vệ chính đáng? Và khi nào là vượt quá giới hạn, trở thành hành vi vi phạm pháp luật? Đây là điều mà các học sinh cần hiểu rõ để có thể bảo vệ bản thân an toàn mà không gặp phải rủi ro pháp lý không đáng có.

Độc giả Thế Bảo

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn