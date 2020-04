Tư vấn trực tuyến cách mua sắm online hiệu quả thời dịch

Chuyên gia ngân hàng, thương mại điện tử sẽ giải đáp, tư vấn mua sắm online tiết kiệm, hiệu quả và an toàn thời Covid-19, trực tiếp lúc 9h ngày 29/4 trên VnExpress.

Độc giả gửi câu hỏi tại đây.

Tiêu dùng trực tuyến là phương thức mua sắm tiện lợi, an toàn và được khuyến khích trong giai đoạn cả nước tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Với nền sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và ngân hàng số trong những năm qua, phương thức tiêu dùng trực tuyến cho phép người dùng trải nghiệm hành trình mua sắm tiện lợi, nhanh chóng và an toàn nhờ sản phẩm đa dạng, thanh toán chỉ trong vài giây và giao hàng nhanh trong ngày, thậm chí 1-2h với hàng tươi sống. Đồng thời, người tiêu dùng có thể an tâm mua sắm ngay tại nhà trong dịch, giảm rủi ro lây nhiễm nhờ hạn chế đến chợ, siêu thị hay những nơi đông người.

Trong khi đó, từ góc độ ngân hàng, nhằm thúc đẩy xã hội không tiền mặt, các tổ chức tài chính đã hợp tác và đẩy mạnh triển khai hàng loạt giải pháp khuyến khích người dùng tăng chi tiêu trực tuyến. Đó là các gói tài khoản, gói dịch vụ, thẻ tín dụng, ứng dụng di động... nhằm tạo lợi ích tối đa cho khách hàng.

Các chuyên gia nhận định, bằng công nghệ và sự hợp tác mạnh mẽ giữa hai lĩnh vực thương mại điện tử và ngân hàng, phương thức mua sắm trực tuyến sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh tại Việt Nam. Từ đó gia tăng tiện ích, dịch vụ và ưu đãi cho người dùng trực tuyến.

Trong môi trường mua sắm online, làm thế nào để tận dụng những tiện ích, dịch vụ và ưu đãi từ cả phía ngân hàng và các nền tảng thương mại điện tử? Làm thế nào để thu nhận lợi ích, giá trị cao nhất với chi phí thấp nhất khi mua hàng online? Những gói tài khoản, thẻ tín dụng, ưu đãi... đa dạng trên thị trường giúp ích thế nào cho người dùng?

Buổi tư vấn trực tuyến chủ đề "Mua sắm trực tuyến tiết kiệm, hiệu quả thời dịch" do VnExpress tổ chức lúc 9h ngày 29/4 sẽ giải đáp những bài toán trên và chia sẻ thông tin chi tiết với độc giả xoay quanh cách thức tận dụng những tiện ích, dịch vụ và ưu đãi hiện có để tiêu dùng hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Bán lẻ - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Tham gia buổi tư vấn trực tuyến có bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Bán lẻ - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB). Với góc nhìn của chuyên gia tài chính, bà Mỹ Hạnh sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến sử dụng gói tài khoản, thẻ tín dụng, ứng dụng... hiệu quả. Với tính năng động và chiến lược phát triển tập trung vào khách hàng, MSB cũng đang triển khai đồng loạt nhiều ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng và các gói tài khoản phục vụ riêng cho "tín đồ" mua sắm trực tuyến.

Ông Nhân Lê - Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Quản lý Đối tác chiến lược của Tiki.

Buổi tư vấn còn có ông Nhân Lê - Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Quản lý Đối tác chiến lược của Tiki. Ông Nhân Lê sẽ chia sẻ chuyên sâu về bí quyết tận dụng các ưu đãi của ngành thương mại điện tử để mua sắm với giá tốt, chất lượng hàng hóa đảm bảo và trải nghiệm dịch vụ tối ưu.

Ông Nguyễn Hữu Phúc - Giám đốc cấp cao phát triển sản phẩm và giải pháp, Visa Việt Nam và Lào.

Ông Nguyễn Hữu Phúc - Giám đốc cấp cao phát triển sản phẩm và giải pháp của tổ chức phát hành thẻ Visa Việt Nam và Lào cũng sẽ đồng hành cùng độc giả để giải đáp những thắc mắc liên quan thẻ tín dụng, tính năng, công nghệ, độ bảo mật.

Nam Anh