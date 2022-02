Tư vấn, tầm soát ung thư vú qua ứng dụng di động

Ứng dụng di động AIviCare được ra đời giúp mang đến cơ hội tầm soát, tư vấn và thăm khám từ xa cho bệnh nhân ung thư vú.

Tầm soát định kỳ giúp phát hiện sớm ung thư vú

Theo thống kê của Globocan, một dự án do Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế trực thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thực hiện, trong năm 2020, Việt Nam có gần 183.000 ca mắc mới ung thư. Trong đó, số ca mắc mới ung thư vú là 21.555, chiếm tỷ lệ 11,8%. Cũng theo thống kê này, số ca tử vong do ung thư vú được ghi nhận ở Việt Nam vào năm 2020 là 9.345 ca.

Theo thống kê của Globocan, trong năm 2020, Việt Nam có 21.555 ca mắc mới ung thư vú. Ảnh: Globocan

Trong những thập niên gần đây, bệnh ung thư vú tại Việt Nam có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Nguyên nhân là do nhiều người có tâm lý chủ quan hoặc lầm tưởng rằng bệnh chỉ xảy ra ở độ tuổi trung và cao niên. Vì vậy, hầu hết mọi người không chủ động tầm soát ung thư vú ngay cả khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường như đau vùng ngực, thay đổi trên da, sưng hoặc nổi hạch, đau lưng, vai hoặc gáy.

Bên cạnh đó, nhiều chị em chưa xây dựng được thói quen khám và tầm soát ung thư vú định kỳ do e sợ bệnh hoặc gặp trở ngại về hoàn cảnh, địa lý (sống ở vùng sâu vùng xa, đi lại khó khăn nên chưa tiếp cận được với các dịch vụ y tế hiện đại).

Các kết quả nghiên cứu cho thấy, 80% bệnh nhân ung thư vú có thể được chữa khỏi hoàn toàn nếu phát hiện sớm. Việc áp dụng các biện pháp tầm soát và phòng ngừa chủ động sẽ giúp bệnh nhân phát hiện bệnh ở những giai đoạn đầu (khi tế bào ung thư còn khu trú trong vú), từ đó nâng cao tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh nhân lên 99%, so với 27% khi phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn (khối u đã di căn xa).

Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, phụ nữ trên 30 tuổi nên bắt đầu thăm khám và kiểm tra vú định kỳ mỗi năm một lần. Những đối tượng có nguy cơ cao bị ung thư vú (gồm những người mang đột biến gen BRCA) nên được tầm soát thêm bằng phương pháp chụp cộng hưởng từ tuyến vú hàng năm bắt đầu từ tuổi 30.

Kết hợp sức mạnh công nghệ và chuyên môn trong tầm soát ung thư vú

Nhằm thay đổi thói quen và định kiến của mọi người về việc kiểm tra ung thư vú, từ ngày 21/2 tới đây, công ty VinBrain (thuộc Tập đoàn Vingroup) và Bệnh viện Hưng Việt sẽ triển khai tư vấn, tầm soát ung thư vú từ xa thông qua ứng dụng AIviCare. Đây là ứng dụng di động với công nghệ lõi là trí tuệ nhân tạo (AI) do công ty VinBrain phát triển. Ứng dụng này giúp người bệnh có thể trao đổi và nhận được tư vấn của bác sĩ thông qua cuộc gọi video, tại bất kỳ thời gian và địa điểm nào.

Mô hình AIviCare, với sự hỗ trợ của công nghệ kỹ thuật, sẽ giúp bệnh nhân có thể trao đổi trực tiếp và được bác sĩ thăm khám mà không cần tốn thời gian đi lại như trước. Chỉ với một thiết bị kết nối Internet (máy tính, điện thoại thông minh...), toàn bộ quá trình tư vấn, thăm khám, theo dõi tình trạng sức khỏe của người bệnh sẽ được thực hiện một cách đồng bộ trên không gian mạng. Ngoài ra, người dùng cũng có thể liên hệ với các nhân viên tư vấn thông qua ứng dụng này để được hướng dẫn và giải đáp thắc mắc khi cần.

Theo đó, Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt – một bệnh viện chuyên khoa ung bướu tư nhân tại Việt Nam, sẽ là đơn vị phụ trách chuyên môn chính cho ứng dụng AIviCare. Từ năm 2018, bệnh viện đã chính thức gia nhập Trung tâm Ung bướu Tích hợp châu Á (IOC) với sứ mệnh đem lại niềm hy vọng cùng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân ung thư. Hiện bệnh viện đang hợp tác với đội ngũ y - bác sĩ, tiến sĩ đầu ngành dày dạn kinh nghiệm cũng như năng lực chuyên môn, đã và đang làm việc tại các bệnh viện uy tín trong nước.

Sự kết hợp giữa chuyên môn của các bác sĩ Bệnh viện Hưng Việt và nền tảng công nghệ của ứng dụng AIviCare hứa hẹn sẽ giúp phụ nữ nâng cao hiểu biết và dễ dàng phát hiện các dấu hiệu ung thư vú, dù ở bất cứ đâu và bất kỳ thời gian nào.

Tương lai mới cho việc chẩn đoán bệnh từ xa

Theo kế hoạch, VinBrain đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục hợp tác với các bệnh viện hàng đầu tại Việt Nam để mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu, từ đó giúp đưa ra khuyến nghị về các gói thăm khám sức khỏe toàn diện cho phụ nữ, xuyên suốt từ giai đoạn độc thân đến khi kết hôn, mang thai và làm mẹ.

Bên cạnh những triển vọng trong công tác tầm soát ung thư vú, AIviCare của VinBrain hiện đang được lựa chọn là ứng dụng điều trị Covid-19 tại nhà chính thức ở Quận 3 và Quận Bình Tân (TP HCM). Đồng thời, ứng dụng này cũng hỗ trợ người dùng tận dụng nền tảng AI từ phần mềm DrAid (do VinBrain phát triển) để chẩn đoán tự động các bệnh lý và dấu hiệu bất thường ở tim, phổi, xương, máu (huyết học) dựa trên kết quả X-quang ngực thẳng hoặc xét nghiệm máu.

Với những tiềm năng đang dần được khẳng định, AIviCare được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm chính thức của hệ thống y tế trên hành trình chăm sóc sức khỏe từ xa cho hàng triệu người Việt Nam.

Phương Quỳnh