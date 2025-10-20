Tư vấn phục hồi chức năng sau điều trị ung thư vú dịp 20/10

Trung tâm Myrehab Matsuoka phối hợp Tổ chức Y học cộng đồng tổ chức chuỗi chương trình chia sẻ, tư vấn phục hồi cho bệnh nhân ung thư vú dịp 20/10.

Tại chương trình, người bệnh và gia đình ngoài được tư vấn bởi đội ngũ y tế giàu kinh nghiệm còn được nghe chia sẻ từ các "chiến binh áo hồng" - những người phụ nữ từng chiến đấu và vượt qua căn bệnh ung thư vú. Những câu chuyện thật, cảm xúc thật, bài học thật giúp lan tỏa thông điệp "bạn không đơn độc trên hành trình hồi phục".

"Chúng tôi muốn gửi đến phụ nữ Việt món quà sức khỏe và sự tự tin. Lấy lại vóc dáng, sự linh hoạt và trên hết là chất lượng sống - đó là mục tiêu có thể đạt được khi được hướng dẫn đúng cách", ThS. BS Vũ Thị Hằng, bác sĩ điều trị tại Myrehab Matsuoka cho biết.

Theo Tổ chức Ung thư Toàn cầu, năm 2022, ung thư vú đã vượt ung thư gan, trở thành loại ung thư có số ca mắc mới cao nhất tại Việt Nam với gần 25.000 trường hợp, chiếm 28,9% các ca ung thư ở nữ giới. Mỗi năm, căn bệnh này cướp đi hơn 10.000 sinh mạng, chiếm 8,3% tổng số ca tử vong do ung thư tại Việt Nam. Cứ ba phụ nữ mắc ung thư thì có một người là ung thư vú. Bệnh đứng thứ tư về tỷ lệ tử vong, phần lớn do phát hiện muộn. Tuy nhiên, phát hiện sớm và lối sống lành mạnh có thể thay đổi xu hướng này.

Các chuyên gia cho rằng tầm soát định kỳ và trang bị đầy đủ kiến thức về ung thư vú là biện pháp giúp phát hiện sớm, điều trị kịp thời và tăng cơ hội sống khỏe cho người bệnh. Nếu được chẩn đoán sớm, kết hợp các phương pháp điều trị hiện đại, người mắc ung thư vú có thể sống khỏe sau 5 - 10 năm, thậm chí lâu hơn.

Tuy nhiên, hành trình điều trị mới chỉ là một nửa chặng đường. Sau phẫu thuật, hóa trị hay xạ trị, nhiều bệnh nhân có thể đối mặt các di chứng về tim mạch như suy chức năng thất trái do hóa chất và thuốc; hô hấp (viêm phổi/ xơ phổi); các vấn đề về đau vai, hạn chế tầm vận động, loãng xương trong bệnh lý cơ - xương - khớp; các vấn đề về thần kinh, suy giảm nhận thức, đặc biệt là phù bạch huyết - một biến chứng phổ biến nhưng ít được quan tâm đúng mức.

Phù bạch huyết thường xuất hiện ở tay, gây cảm giác căng tức, đau nhức, hạn chế vận động, thậm chí biến dạng nghiêm trọng. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng thể chất mà còn khiến người bệnh mất tự tin, gặp nhiều rào cản trong sinh hoạt hàng ngày.

Bác sĩ sử dụng băng ép cho vùng bị phù nề ở bệnh nhân bạch mạch. Ảnh: Myrehab Matsuoka

ThS.BS Vũ Thị Hằng, cho biết phục hồi chức năng sau điều trị, bao gồm phục hồi bạch mạch, hô hấp và tim mạch, là bước không thể thiếu để người bệnh sống hài hòa với bệnh. "Đây không chỉ là điều trị hậu ung thư mà là hành trình chủ động chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống", bác sĩ Hằng chia sẻ.

Hướng tiếp cận này cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, nhấn mạnh chuyển từ "chữa bệnh" sang "chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời".

Thế Đan