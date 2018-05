Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lan:

Thường đau cột sống thắt lưng ở phụ nữ trẻ xuất hiện sau sinh con có nhiều nguyên nhân: không vận động do thai nghén, tư thế không được sinh lý do mang thai kéo dài, thiếu calci, viêm khớp cùng chậu do nhiễm khuẩn vùng tiểu khung ... Nói ...