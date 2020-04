Tư vấn du học online Anh, Australia, New Zealand, Singapore

Sự kiện miễn phí tham dự, phụ huynh và học sinh, sinh viên đăng ký trước tại đây để xếp lịch hẹn phù hợp.

Trong trường hợp muốn gặp trực tiếp đại diện trường, bạn cũng đăng ký theo link trên và nêu rõ nguyện vọng, Đức Anh sẽ hướng dẫn bạn mở tài khoản Skype, để sử dụng thành thạo và trò chuyện trực tiếp với trường.

Các trường cấp học bổng trị giá 10 - 100% học phí, dành cho các đối tượng học sinh, sinh viên khác nhau.

Lý do nên tham gia Tuần lễ tư vấn du học online

- Kết nối trực tuyến với các đại diện 1.000 trường tại Australia, Anh, New Zealand, Singapore;

- Chỉ cần một chiếc máy tính hay smartphone/ tablet nối Internet là có thể trò chuyện với các đại diện trường;

- Tư vấn 1-1 giúp bạn giải đáp thắc mắc các vấn đề bạn quan tâm;

- Thời gian linh hoạt - được chủ động đặt lịch hẹn phù hợp với lịch trình của bản thân;

- Không giới hạn số trường muốn đặt lịch hẹn;

- Tiết kiệm công sức, thời gian, chi phí di chuyển, đảm bảo an toàn, sức khỏe mà vẫn có những thông tin nhanh, chính xác.

Đức Anh sẽ trực tiếp trao đổi 1-1 với học sinh, sinh viên về:

- Tất cả chương trình học: Phổ thông, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- Các ngành học hot - nhiều cơ hội xin việc, định cư;

- Phỏng vấn học bổng online, cơ hội nhận học bổng trị giá 10-100%;

- Cập nhật chính sách hỗ trợ sinh viên du học hậu Covid-19;

- Cập nhật chính sách mới nhất năm 2020-2021 về visa, việc làm, định cư;

- Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ xin học, xin học bổng, xin visa du học 2020-2021.

Danh sách trường tham gia

Danh sách các trường công ty Đức Anh đại diện:

TT Nước Danh sách các trường Đại học Cao đẳng Phổ thông 1 Australia Link Link Link 2 New Zealand Link Link Link 3 Anh Link Link 4 Singapore Link

Ưu đãi từ công ty Đức Anh

Du học sinh có cơ hội nhận gói ưu đãi lên đến 20 triệu đồng, số lượng có hạn, "first come- first served", cụ thể:

- Miễn phí ghi danh (100-500 USD);

- Miễn phí hành chính làm hồ sơ du học (100-1.000 USD);

- Miễn phí dịch thuật hồ sơ du học (dưới một triệu đồng);

- Hỗ trợ vé máy bay khi du học Singapore;

- Tặng 500 USD nếu bạn nhập học thẳng các chương trình Bachelor/ Master/ PhD tại các trường Group of Eight của Australia;

- Tặng 3- 5 triệu đồng khi có visa;

- Tặng combo "Đôi bạn cùng tiến" trị giá 3 triệu đồng một nhóm - cho nhóm từ hai học sinh trở lên.

Các ưu đãi áp dụng có điều kiện, liên hệ các văn phòng công ty Đức Anh để biết chi tiết, hotline: 09887 09698, 09743 80915.

Các trường tại Australia, Anh... dành nhiều ưu đãi cho học sinh, sinh viên mùa Covid-19.

Ưu đãi và học bổng từ các trường mùa Covid-19

Ưu đãi

- Nhiều trường tại Australia giảm phí deposit - chỉ cần nộp deposit học phí 2-3 môn học để xin eCOE thay vì phải nộp deposit ít nhất một học kỳ một năm học như thường lệ;

- Đại học Sydney: Giảm học phí đến 2.000 AUD nếu sinh viên phải defer sang Semester 2, 2020 và đến 3.000 AUD nếu defer sang Semester 1, 2021; Giảm học phí đến 4.000 AUD cho sinh viên không thể nhập học semester 1 do lệnh hạn chế đi lại của chính phủ Australia;

- Đại học Flinders, Australia: gói hỗ trợ sinh viên đến 12,5 triệu AUD;

- Đại học Macquarire, Australia: Khoản hỗ trợ tài chính Covid-19 trị giá 2.000 AUD, hỗ trợ khẩn cấp lên tới 250 AUD, gia hạn thanh toán học phí;

- Đại học Tasmania, Australia: các khoản tài trợ nhỏ giúp giảm chi phí học tập, một chuỗi các webinar hỗ trợ học tập;

- Đại học Northampton, Anh: Hỗ trợ 500 bảng cho sinh viên quốc tế, các lớp học thử trong tháng 5;

Học bổng

- Các học bổng trị giá 10 - 100% học phí, dành cho các đối tượng học sinh, sinh viên khác nhau.

- Check link để biết chi tiết học bổng du học Anh, Australia, New Zealand, Singapore và các nước khác.

90% học sinh của Đức Anh được cấp học bổng từ 10% - 30% - 50% - 100%, tiêu biểu, có những học sinh giành được học bổng 100% của các trường đại học top 50 - top 100 thế giới.

Bậc học - ngành học

Bậc học

- Tiếng Anh;

- Phổ thông/ O- A levels;

- Cao đẳng;

- Dự bị đại học;

- Cử nhân;

- Thạc sĩ;

- Tiến sĩ.

Ngành học

Hơn 500 chuyên ngành học thuộc các lĩnh vực:

- Kinh doanh: Kinh tế, Tài chính; Kinh doanh quốc tế, Marketing, Ngân hàng, Kế toán, Quản trị nhân sự, Truyền thông, Luật quốc tế và Quản trị toàn cầu...

- Khoa học xã hội và nhân văn: Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Trung Quốc, Xã hội học, Lịch sử, Nhân chủng học, Creative Writing, Báo chí...

- Khoa học: Thiên văn học, Vật lý thiên văn, Sinh học, Khí hậu, Hóa học và khoa học phân tử, Địa chất, Môi trường, Khoa học Trái đất, Thống kê...

- Nghệ thuật: Âm nhạc, Nghệ thuật biểu diễn, Thời trang, Thiết kế...

- Giáo dục: Giáo dục mầm non, tiểu học, trung học, TESOL, Quản lý giáo dục...

- CNTT: Máy tính, Cyber security, Khoa học dữ liệu, Hệ thống thông tin kinh doanh, Công nghệ phần mềm, Thiết kế và phát triển web...

- Kỹ thuật: Điện - Điện tử, Cơ điện tử, Viễn thông, Kỹ thuật chế tạo máy...

- Luật: Juris Doctor, Dân sự, Hình sự, Quốc tế, Luật Môi trường, Luật Hành chính...

- Y, Dược: Y khoa và khoa học sức khỏe, Giải phẫu, Điều dưỡng, Y tế công cộng, Y học chuyên ngành, Thính học, Vật lý trị liệu, Dược...

Hỗ trợ từ công ty Đức Anh

- Check học lực, tiếng Anh, tài chính, khác;

- Lên lộ trình học tập phù hợp;

- Xin học;

- Xin học bổng 10-100% học phí - Đức Anh là đơn vị mạnh về xin học bổng cho du học sinh;

- Xin visa du học;

- Luyện và thi IELTS/ Pearson test hiệu quả;

- Hướng dẫn hồ sơ xin học, xin học bổng, xin visa ở lại làm việc;

- Thông tin về chính sách việc làm định cư;

- Hướng dẫn để du học - hòa nhập và thành công;

- Hỗ trợ các học sinh suốt quá trình các em du học;

- Cập nhật thông tin và hướng dẫn về việc làm và định cư sau khi tốt nghiệp.

Với hơn 20 năm phát triển, đại diện của 2.000 trường phổ thông, cao đẳng, đại học quốc tế, Công ty Đức Anh đã giúp kết nối hàng nghìn du học sinh du học, hỗ trợ xin học - học bổng - xin visa du học với tỷ lệ visa cao, theo sát các tiến bộ của học sinh khi du học, luôn duy trì dịch vụ du học chuyên nghiệp - minh bạch - hiệu quả và là công ty nhận được nhiều giải thưởng về chất lượng dịch vụ từ các đại sứ quán và các trường đại học quốc tế.

Xem chi tiết các thành tựu mà công ty Đức Anh đạt được tại đây.

Hồ sơ xin học - xin học bổng

Phụ huynh và học sinh, sinh viên gửi cho Đức Anh qua email duhoc@ducanh.edu.vn các giấy tờ sau:

- Học bạ phổ thông - những gì bạn đã có;

- Bằng tốt nghiệp bậc học gần nhất;

- Chứng chỉ tiếng Anh - nếu có;

- Bằng khen, giấy khen và các thành tích khác - nếu nhắm tới học bổng;

- Hộ chiếu - trang có ảnh và chữ ký.

