Tự truyện Edward Snowden ra bản tiếng Việt

Sách của cựu nhân viên CIA Edward Snowden phát hành trong nước với tên "Bị theo dõi - Bí mật an ninh mạng".

Bản tiếng Việt ra mắt ngày 28/5, do Đăng Thư dịch, dày 370 trang, gồm ba phần. Phần một kể về xuất thân, sự trưởng thành của Snowden gắn với kỷ nguyên máy tính. Phần hai về việc anh bước chân vào thế giới tình báo Mỹ. Phần cuối là những trần tình về chọn lựa, cách thức phơi bày bí mật tình báo Mỹ trong hoạt động do thám, cũng như hành trình Snowden chạy trốn sự săn đuổi của an ninh Mỹ sau khi công khai hàng nghìn tập tin tuyệt mật cho báo chí.

Bìa sách "Bị theo dõi - Bí mật an ninh mạng". Ảnh: Phanbook.

Ở tuổi 29, Edward Snowden trở thành nhân vật gây chú ý qua những tiết lộ tình báo, tạo nên cuộc tranh luận quy mô toàn cầu. Sau sáu năm lưu vong tại Nga, năm 2019, Edward tung tự truyện Permanent Record (tên tiếng Việt: Bị theo dõi - Bí mật An ninh mạng). Bộ Tư pháp Mỹ khởi đơn kiện tác giả sau khi tác phẩm này được ra mắt. Trong sách, cựu nhân viên CIA cho biết: "Những gì ta quan tâm, các hoạt động ta làm, những địa điểm ta đến, bao điều ta mong muốn - mọi điều về bản thân mà ta đã tiết lộ, dù có ý thức hay không, đều đang bị lén lút theo dõi...".

Anh thuật lại con đường từ một kỹ sư hệ thống máy tính trở thành gián điệp an ninh mạng, làm việc cho CIA và NSA. Snowden dẫn người đọc đi vào những "đường hầm" tình báo mạng, nơi quá trình thu thập siêu dữ liệu thường trực trở thành cỗ máy triệt tiêu "quyền tự do" và "quyền riêng tư" của con người. The Washington Post nhận xét cuốn sách: "Thật cuốn hút. Snowden có lối viết rõ ràng và hấp dẫn khi giải thích hoạt động nội bộ của các hệ thống (CIA và NSA), cũng như mối đe dọa tác giả cho rằng họ đã tạo ra". The Guardian nhận xét: "Tự truyện của Snowden về những trải nghiệm khiến anh đưa ra quyết định quan trọng, cùng các chi tiết anh dẫn ra về nền tảng gia đình của mình, đóng vai trò như một sự bảo vệ mạnh mẽ chống lại cáo buộc anh là kẻ phản bội".

Edward Snowden sinh năm 1983 tại thành phố Elizabeth, Bắc Carolina. Anh là kỹ sư hệ thống máy tính lành nghề, từng làm sĩ quan của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và làm nhà thầu cho Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA). Câu chuyện về cuộc đời Snowden từng gợi cảm hứng cho nhiều bộ phim nổi tiếng: Snowden (2016), Verax (2013), Citizenfour (2014). Anh các giải thưởng về dịch vụ công, gồm giải Right Livelihood, giải "Người thổi còi" của Đức, giải Ridenhour cho Câu chuyện Sự thật và huy chương Carl von Ossietzky từ Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền.

Trailer Snowden Trailer "Snowden" (20160 - phim lấy cảm hứng về cuộc đời của Edward Snowden. Video: youtube.

