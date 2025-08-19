Cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước thành công trong 15 ngày tháng 8, mở ra chương mới Việt Nam độc lập sau gần 100 năm dưới ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật.

Năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc với sự thất bại của phe phát xít. Ngày 9/5/1945, quân Đức đầu hàng Liên Xô và quân Đồng Minh. Ba tháng sau, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng quân Đồng Minh.

Ở trong nước, Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đổi tên Đảng Cộng sản Đông Dương) ra đời năm 1930 đã giương cao ngọn cờ quy tụ nhiều tầng lớp nhân dân, nhất là công nhân, nông dân tham gia phong trào cách mạng.

Ngày 9/3/1945, Nhật nổ súng đảo chính Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Tuy nhiên, đầu tháng 8, trước nguy cơ thất bại, Nhật đồng ý trao trả Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Nam Kỳ cho chính quyền Bảo Đại - Trần Trọng Kim, nhưng quân Nhật quản lý về an ninh, trật tự.

Chớp thời cơ "nghìn năm có một", Đảng Cộng sản Đông Dương gấp rút đưa ra hàng loạt quyết sách quan trọng, chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Từ khi Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh lập Ủy ban khởi nghĩa, hạ lệnh tổng khởi nghĩa đến khi Cách mạng tháng Tám thành công trên toàn quốc, chỉ 15 ngày. Trong đó, thắng lợi ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn có ý nghĩa quyết định.

Đây là tiền đề để ngày 2/9/2945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra chương mới trong lịch sử: Việt Nam độc lập sau gần 100 năm dưới ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật.