Từ thực tập sinh không lương đến kỹ sư phần mềm ở Microsoft

Giữa lúc loay hoay đi làm không lương, Quỳnh Anh được Microsoft nhận thực tập với thù lao 8.000 USD, là bước ngoặt để cô tự tin theo đuổi Khoa học máy tính và trở thành nhân viên chính thức.

Thạch Quỳnh Anh, 23 tuổi, nhận thư mời làm việc toàn thời gian ở Microsoft từ tháng 9/2024, khi vừa bước năm cuối đại học. Trước đó, cô gái Việt từng hai lần làm thực tập sinh tại đây.

Quỳnh Anh nói vui và tự hào, bởi từ một học sinh tự ti, mất định hướng, đã dám thử một lĩnh vực hoàn toàn mới là Khoa học máy tính và nắm bắt được cơ hội thay đổi cuộc đời.

Thạch Quỳnh Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quỳnh Anh tốt nghiệp phổ thông năm 2020, trúng tuyển Đại học Mount Holyoke (top 29 đại học khai phóng của Mỹ) với khoản hỗ trợ khoảng 4,7 tỷ đồng, tương đương 75% học phí trong bốn năm.

Thời điểm đó, do Covid-19, Đại học Mount Holyoke tổ chức học trực tuyến. Quỳnh Anh thấy hình thức này không đảm bảo kiến thức, trải nghiệm, trong khi vẫn phải đóng tiền như học trực tiếp, nên bảo lưu kết quả và xin nghỉ một năm (gap year). Cô học tiếng Trung Quốc, đọc nhiều sách về địa chính trị và cảm thấy hứng thú, nên muốn theo ngành Quan hệ quốc tế.

Kỳ đầu tiên, Quỳnh Anh hào hứng đăng ký một môn thuộc ngành này. Nhưng nữ sinh nhanh chóng "đuối", khó tiếp thu vì kiến thức hàn lâm, phải chật vật để nghe hiểu giảng viên. Tình trạng này kéo dài khiến Quỳnh Anh rơi vào khủng hoảng, mất động lực học.

"Đây là giai đoạn khó khăn nhất đến nay", cô nhớ lại. "Mình còn định về Việt Nam, vì nghĩ du học để làm gì cho tốn kém khi không có mục tiêu".

Mọi thứ chông chênh khiến Quỳnh Anh hỏi han, gặp gỡ nhiều bạn bè và giáo viên để tìm kiếm lời khuyên. Nữ sinh từng gặp cô giáo, khóc suốt một tiếng vì thấy bế tắc. Một lời chỉ dẫn khiến Quỳnh Anh bừng tỉnh: Không biết làm gì thì hãy thử mọi thứ.

Đặc điểm của các đại học khai phóng là không tập trung đào tạo chuyên sâu một ngành mà trang bị nền tảng kiến thức rộng và kỹ năng linh hoạt. Vì thế, ở học kỳ hai, Quỳnh Anh có thể chọn những môn "không theo quy tắc gì", gồm Toán, Khoa học Máy tính, Triết học, Văn học Nga và Tiếng Trung.

Ở lớp Khoa học Máy tính, Quỳnh Anh được học ngôn ngữ lập trình Python. Nữ sinh thích cảm giác thỏa mãn sau mỗi bài tập và dần hào hứng với môn học này. Biết mình chưa có nền tảng như các bạn, cô dành nhiều thời gian tự luyện tập, cải thiện khả năng và tốc độ lập trình. Sau vài tuần, thay vì mất 30 tiếng cho một bài tập lớn, Quỳnh Anh chỉ còn mất ba tiếng, dù độ khó của bài tăng lên.

Nghĩ lĩnh vực công nghệ có nhiều cơ hội việc làm, mùa hè năm thứ nhất, Quỳnh Anh xin thực tập không lương tại ba công ty cùng lúc, lần lượt ở các vị trí phát triển website, kiểm thử, phát triển phần mềm.

Chỉ mới học xong một môn nền tảng trên trường, trong khi các công việc đều đòi hỏi kiến thức từ lập trình đến hiểu biết về học máy, trí tuệ nhân tạo, nên Quỳnh Anh phải tự học nhiều. Nữ sinh kể mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng để theo kịp tiến độ công việc, bù lại cô thấy trình độ được cải thiện.

Tới năm thứ hai, Quỳnh Anh thử sức ứng tuyển thực tập vào các công ty lớn, với suy nghĩ "cơ hội thấp còn hơn không làm, tức là còn không có cơ hội". Bất ngờ, nữ sinh nhận phản hồi của Microsoft.

Quá trình tuyển thực tập sinh ở Microsoft có ba vòng cơ bản, gồm hồ sơ; phỏng vấn với nhân sự qua điện thoại; phỏng vấn với quản lý bộ phận và làm hai bài kiểm tra lập trình.

Nữ sinh nhớ nhất vòng cuối. Vì quá run, cô làm bài 1 không tốt nên nghĩ mình đã bị loại. Nhưng có lẽ nhờ tâm lý "chấp nhận kết quả", Quỳnh Anh không bị sức ép khi làm bài số 2. Cô giải bài này trong 5 phút, trong khi thời gian cho phép là 30 phút. Quá trình phỏng vấn cũng diễn ra suôn sẻ.

Hai tuần sau, cô được Microsoft thông báo trúng tuyển thực tập sinh với mức lương gần 8.000 USD một tháng. Quỳnh Anh vỡ òa, không tin vào mắt, thậm chí còn nghĩ là email lừa đảo.

"Từ một thực tập sinh không lương tới thu nhập nghìn USD, ở tập đoàn công nghệ lớn. Mình thấy như được đổi đời, đây là bước ngoặt", cô nhìn nhận, cho biết tự tin hơn khi theo đuổi lĩnh vực Khoa học máy tính.

Nữ sinh thạo bốn thứ tiếng được Microsoft tuyển dụng trước khi tốt nghiệp Quỳnh Anh chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ bằng tiếng Việt, Anh, Trung, Hàn và Ả Rập. Video: Nhân vật cung cấp

Quỳnh Anh thực tập ở vị trí kỹ sư phần mềm, thử sức với ngôn ngữ lập trình mới là C# và được học thêm kỹ năng phân tích dữ liệu để thiết kế thuật toán phù hợp với dự án. Có kinh nghiệm tự học, Quỳnh Anh không còn hoảng với những "đề bài" khó, mà bình tĩnh xử lý từng yêu cầu của cấp trên. Sau ba tháng ở Microsoft, cô được trưởng bộ phận gửi "return offer" (lời mời trở lại) cho năm tiếp theo.

Trong lần thứ hai thực tập ở Microsoft, Quỳnh Anh làm về lập trình và xây dựng các hệ thống bảo mật. Nữ sinh hoàn thành nhiệm vụ được giao 2-3 tuần trước hạn, còn tham gia hỗ trợ bộ phận khác. Ngày cuối kỳ thực tập, một lần nữa, Quỳnh Anh nhận "return offer", nhưng lần này là lời mời làm việc chính thức.

Trên lớp, nhờ có động lực, thành tích của Quỳnh Anh cũng cải thiện. Ngoài các môn chuyên ngành, nữ sinh duy trì học tiếng Trung và đạt HSK6 - chứng chỉ Hán ngữ quốc tế bậc cao nhất, đăng ký hai lớp tiếng Hàn và tiếng Ả Rập. Cô hoàn thành chương trình đại học trong 3,5 năm, tốt nghiệp với điểm tuyệt đối 4.0.

Giáo sư Barbara Dalton Rotundo, Đại học Mount Holyoke, cho biết Quỳnh Anh không chỉ chủ động trong việc tự tìm tài liệu, mà còn có kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Cô Barbara dạy Quỳnh Anh môn Nhập môn Hệ thống máy tính và hỗ trợ nữ sinh trong hơn một năm làm trợ giảng ở khoa Khoa học máy tính. Theo cô, học trò rất được "săn đón" trong thời gian làm trợ giảng, khi tham gia hỗ trợ nhiều giảng viên, ở các môn như Thiết kế và Phát triển phần mềm, Hệ điều hành, Lý thuyết tính toán.

"Tôi nghĩ điều này cho thấy Quỳnh Anh có kiến thức sâu rộng, có thể hỗ trợ sinh viên trong việc đọc, hiểu tài liệu ở nhiều môn", cô Barbara cho hay.

Còn Giáo sư Yun-Hsuan (Melody) Su, người dạy Quỳnh Anh môn Phát triển và Thiết kế phần mềm, đánh giá học trò chăm chỉ, sáng tạo, giao tiếp tốt, có khả năng nắm bắt nhanh yêu cầu của giảng viên. Vì thế, cô tin Quỳnh Anh có thể phát triển ở "bất kỳ con đường nào" đã chọn.

Công việc hiện tại của Quỳnh Anh là đảm bảo tính năng gọi video của Microsoft hoạt động an toàn, trơn tru, đồng thời phát triển một số bộ lọc mới. Thời gian tới, cô muốn thi chứng chỉ tiếng Hàn và Ả Rập, cố gắng hoàn thành tốt công việc để được đề xuất lên vị trí cao hơn.

Với Quỳnh Anh, điều thay đổi cuộc đời không phải là tài năng, mà là khoảnh khắc quyết định không bỏ cuộc.

"Có lúc mình tưởng phải quay về vạch xuất phát, nhưng hóa ra chỉ cần dám đi tiếp, đường sẽ tự hiện ra", cô nói.

Thanh Hằng