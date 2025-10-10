Tư thế ngồi bồn cầu nào tốt cho sức khỏe?

Nên đặt ghế nhỏ dưới chân khi ngồi bồn cầu và nâng cao đầu gối hơn hông để làm thẳng trực tràng, giúp việc đi tiêu trở nên dễ dàng hơn.

Táo bón không chỉ bắt nguồn từ chế độ ăn uống hay lối sống không lành mạnh. Ngay cả khi ăn đủ chất, tập thể dục đều đặn, nhiều người vẫn gặp khó khăn khi đi vệ sinh.

Theo bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Sethi, từng theo học tại đại học Harvard và Stanford tiết lộ, nguyên nhân chính đến từ tư thế ngồi trong toilet - một sai lầm khá phổ biến nhưng ít ai nhận ra.

Với hơn 25 năm kinh nghiệm, bác sĩ Sethi cho biết, có rất nhiều người mắc phải vấn đề này. Ông từng gặp một bệnh nhân bị táo bón mãn tính dù đã ăn nhiều thực phẩm chứa chất xơ, uống đủ nước và tập luyện thường xuyên.

Sau khi hỏi kỹ, ông phát hiện "thủ phạm" không nằm ở thói quen hay lối sống, mà chính là cách bệnh nhân ngồi trên bồn cầu.

Nên đặt ghế nhỏ dưới chân khi ngồi bồn cầu và nâng cao đầu gối hơn hông để làm thẳng trực tràng, giúp việc đi tiêu trở nên dễ dàng hơn. Ảnh tạo bởi AI

Tư thế ngồi bình thường trên bồn cầu kiểu phương Tây nghe có vẻ vô hại, nhưng chính tư thế này lại gây ra vấn đề nghiêm trọng.

"Ngồi với hai chân đặt thẳng xuống sàn khiến trực tràng bị gập lại, từ đó dẫn đến việc đi tiêu trở nên khó khăn hơn", bác sĩ giải thích.

Vị trí ngồi bình thường của người phương Tây chính là yếu tố cốt lõi gây nên tình trạng táo bón. Bác sĩ thông tin thêm rằng khi ngồi trên sàn với bàn chân phẳng, cơ thể của bạn không ở đúng tư thế để có thể làm rỗng ruột dễ dàng. Trực tràng bị gập gây trở ngại khi phân đi ra.

Bác sĩ Sethi khuyên nên đặt ghế nhỏ dưới chân khi ngồi bồn cầu và nâng cao đầu gối hơn hông để làm thẳng trực tràng, giúp việc đi tiêu trở nên dễ dàng hơn.

Tư thế này mô phỏng dáng ngồi xổm vốn quen thuộc ở các bồn cầu kiểu Á, khiến việc đi tiêu trở nên nhanh chóng và không cần phải tốn sức.

