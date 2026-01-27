'Từ ngày có camera AI, tôi tra cứu phạt nguội mỗi ngày'

Với mật độ camera phạt nguội dày đặc, tôi luôn trong tâm trạng lo lắng không biết mình có vô tình vi phạm lỗi.

Hiện, camera phạt nguội nhiều như quán trà sữa, ra đường không chỉ cần bằng lái, mà còn cần một tinh thần thép và khả năng... tự kiểm điểm sau mỗi chuyến đi. Gần đây tôi có thêm một thói quen mới là tra cứu phạt nguội mỗi ngày không phải vì tôi chạy ẩu, vượt ẩu, hay thích cảm giác mạnh. Tôi chỉ sợ mình vô tình vi phạm mà không hề hay biết. Bởi lẽ, rất nhiều lỗi không đến từ việc không biết luật mà đến từ... thói quen lâu năm.

Ví dụ, đè vạch khi dừng đèn đỏ. Đèn đỏ thì dừng, rất nghiêm túc. Nhưng dừng ở đâu thì lại là chuyện khác. Chỉ cần bánh xe lăn quá vạch vài chục centimet, mắt thường thấy chẳng sao cả, nhưng camera thì thấy rất rõ xe đã đè vào vạch. Lỗi này thường xảy ra trong khoảnh khắc thiếu kiên nhẫn, khi phía trước còn trống, phía sau xe máy đã bu kín và nghĩ nhích lên tí cho gọn. Tí đó, vài ngày sau, có thể thành vài triệu.

Rồi đến dừng, đỗ xe bừa bãi, một thói quen được ngụy biện bằng suy nghĩ dừng có một tí tẹo thôi... Tí tẹo ấy đủ để camera ghi hình, đủ để hệ thống lưu trữ và đủ để sau đó lên mạng tra cứu với nhịp tim tăng dần. Đỗ sát lề nhưng lấn vạch, đỗ ngay biển "Cấm dừng đỗ" mà trước giờ vẫn thấy người ta đỗ đầy đường. Tất cả đều có thể trở thành bằng chứng sống động, rõ nét, không cần tranh luận.

Một lỗi khác rất "đời" rẽ sai làn, rẽ nhầm hướng. Đang ở làn đi thẳng nhưng thấy đường rẽ phải trống, tiện tay đánh lái. Lúc đó không còi, không cảnh sát, không ai nhắc nhở. Nhưng camera thì vẫn ở đó, lặng lẽ, kiên nhẫn, ghi nhận toàn bộ quá trình tiện đâu rẽ đó.

Chưa kể lỗi không bật xi-nhan khi chuyển làn, hay bật rồi nhưng bật... quá muộn. Mình có bật mà, nhưng camera chỉ công nhận khi tín hiệu xuất hiện trước hành vi chuyển làn, không phải sau khi đã gần xong.

Vì thế, việc tra cứu phạt nguội với tôi mỗi ngày dần giống như một "game". Khá kịch tích và hồi hộp, nếu hôm nay chưa thấy tên mình, thở phào. Nhưng điều này cũng dần hình thành cho tôi một thói quen lái xe mới là sống chậm lại một chút dừng đúng vạch, đỗ đúng chỗ, đi đúng làn. Còn nếu chưa làm được điều đó ngay, thì ít nhất... nhớ tra cứu mỗi ngày, cho quen cảm giác.

Độc giả Vũ Vũ