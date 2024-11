Từ MC Fox News đến bộ trưởng quốc phòng trong chính quyền Trump

Hegseth, người dẫn chương trình của Fox News, được ông Trump chọn dẫn dắt Bộ Quốc phòng vì từng phục vụ quân đội, dù chưa có kinh nghiệm chính trị.

Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 12/11 thông báo chọn người dẫn chương trình Fox News Pete Hegseth, 44 tuổi, làm người đứng đầu Lầu Năm Góc trong chính quyền mới.

"Tôi rất vinh dự được thông báo rằng tôi đã đề cử Pete Hegseth phục vụ trong nội các của mình với tư cách bộ trưởng quốc phòng. Peter là người cứng rắn, thông minh và có niềm tin thực sự đối với tôn chỉ nước Mỹ trên hết", ông Trump cho hay.

Pete Hegseth, người dẫn chương trình Fox News được Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn cho vị trí bộ trưởng quốc phòng Mỹ. Ảnh: AFP

Việc ông Trump đề cử Hegseth là động thái gây bất ngờ, trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng Tổng thống đắc cử sẽ chọn một người có ảnh hưởng lớn hơn về mặt quốc phòng để lãnh đạo Lầu Năm Góc, như Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện John Mike Rogers.

Trong khi đó, ông Trump dường như không mấy bận tâm đến kỹ năng quản lý vĩ mô trong lĩnh vực quốc phòng khi lựa chọn Hegseth. Ông ca ngợi Hegseth là "chiến binh cống hiến cả đời cho quân đội và đất nước", thêm rằng cuốn sách The War on Our Warriors mà người dẫn chương trình này xuất bản gần đây có vai trò quan trọng tác động tới lựa chọn của ông.

"Cuốn sách phơi bày sự phản bội của phe cánh tả đối với những người lính và cho chúng ta thấy điều cần làm để đưa quân đội trở lại trạng thái thiện chiến, trách nhiệm và xuất sắc", Tổng thống đắc cử nhấn mạnh.

Peter Brian Hegseth sinh ngày 6/6/1980 ở ở Forest Lake, Minnesota. Ông tốt nghiệp Đại học Princeton năm 2003, nhận bằng thạc sĩ chính sách công của Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy thuộc Đại học Harvard 10 năm sau đó.

Ở Đại học Princeton, Hegseth làm quen với nghề báo khi viết bài cho The Princeton Tory, tạp chí do các sinh viên bảo thủ điều hành.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hegseth gia nhập ngân hàng đầu tư Bear Stearns với tư cách nhà phân tích thị trường vốn, đồng thời cũng đăng ký làm sĩ quan bộ binh trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Năm 2004, đơn vị của Hegseth được điều động đến Vịnh Guantanamo, Cuba, nơi ông giữ chức vụ chỉ huy trung đội bộ binh thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Minnesota, dưới quyền chỉ huy tác chiến của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 187 Bộ binh, Sư đoàn Dù 101.

Sau khi trở về từ Cuba, Hegseth tình nguyện tới phục vụ ở Baghdad và Samarra, Iraq, nơi ông lần lượt giữ chức trung đội trưởng và sĩ quan điều phối hoạt động quân sự - dân sự.

Năm 2012, với tư cách đại úy Vệ binh Quốc gia Minnesota, Hegseth được điều động tới Afghanistan và đảm nhiệm vai trò giảng viên cấp cao tại Trung tâm Huấn luyện Chống nổi dậy ở Kabul.

Trở về Mỹ, Hegseth gia nhập Fox News từ năm 2014, nhưng vẫn là thành viên lực lượng dự bị của Vệ binh Quốc gia với quân hàm thiếu tá.

Tháng 12/2018, Hegseth đồng dẫn chương trình chào năm mới của kênh này, trong đó phát sóng một đoạn băng ông phỏng vấn tổng thống Trump.

Hegseth là người sớm ủng hộ Trump khi ông tranh cử tổng thống hồi năm 2016, vào thời điểm mà nhiều tiếng nói nổi bật của đảng Cộng hòa, trong đó có thượng nghị sĩ Marco Rubio chỉ trích mạnh mẽ ông.

Trump từng cân nhắc Hegseth làm bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh trong chính quyền đầu tiên của ông, nhưng sau đó chọn David Shulkin cho vai trò này vào năm 2017.

Ở nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, với vai trò là MC của một kênh bảo thủ, Hegseth giúp thu hút sự chú ý của tổng thống về vụ án cựu trung úy Clint Lorance và thiếu tướng Mathew Golsteyn bị buộc tội gây ra tội ác chiến tranh vì sát hại dân thường ở Afghanistan. Hai người đã được ông Trump ân xá vào năm 2019.

Ngoài ra, Hegseth cũng giúp sức trong nỗ lực thúc đẩy ông Trump khôi phục chức vụ cho sĩ quan Edward Gallagher thuộc lực lượng đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ, người từng bị điều tra vì liên quan đến một vụ giết người.

Gallagher hồi năm 2018 bị cáo buộc đâm chết một tù nhân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, sau đó chụp hình cùng xác chết rồi gửi cho bạn bè. Đến tháng 7/2019, Gallagher bị kết tội chụp ảnh với xác chết nhưng được trắng án về mọi các buộc khác sau khi đặc vụ Corey Scott, thành viên trong nhóm của Gallagher khai nhận rằng chính anh ta, không phải Gallagher, mới là người giết chết tù nhân.

Tim Parlatore, luật sư của Gallagher, cho hay Fox News và Hegseth xứng đáng được ghi công vì đã đưa tin sự việc trên kênh truyền hình ưa thích của ông Trump.

"Cho dù mọi người có tin Fox News hay không, tổng thống đã dành thời gian để lắng nghe những quan điểm khác thay vì chỉ dựa vào quan điểm của hải quân", Parlatore nói.

Quan điểm của Hegseth trong các sự việc trên có thể khiến ông đối mặt hoài nghi từ Thượng viện trong quá trình phê chuẩn chức bộ trưởng quốc phòng của ông vào năm sau. Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Jack Reed từng chỉ trích lệnh ân xá mà ông Trump ban hành "gây tổn hại nghiêm trọng" đối với các thành viên quân đội.

"Tổng thống có quyền ân xá, nhưng ông ấy có trách nhiệm sử dụng quyền lực đó một cách khôn ngoan chứ không phải ban phát vô tội vạ", Reed nói trong phiên điều trần của Ủy ban. "Việc tổng thống Trump coi thường hệ thống tư pháp quân sự có nguy cơ làm suy yếu niềm tin của các quân nhân cũng như nền pháp quyền và cấp chỉ huy của họ, đặc biệt là những người đủ can đảm tố cáo tội ác chiến tranh và làm chứng về hành vi tội ác chiến tranh mà đồng đội họ phạm phải".

Nếu được Thượng viện phê chuẩn, Hegseth sẽ lãnh đạo một Bộ Quốc phòng Mỹ đang bị quá tải vì các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông. Bên cạnh đó, nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa và các cựu quan chức của Trump cũng đang kêu gọi Mỹ tăng hiện diện quân sự ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm đối trọng với Trung Quốc. Đây có thể là ưu tiên hàng đầu đối với chính quyền Trump sắp tới.

Nhiều nghị sĩ Cộng hòa đã bày tỏ bất ngờ về việc Tổng thống đắc cử lựa chọn một người dẫn chương trình có ít kinh nghiệm trong chính quyền như Hegseth để dẫn dắt Lầu Năm Góc, một trong những vị trí quan trọng nhất của chính quyền.

Hegseth phỏng vấn ông Trump tại Nhà Trắng hồi năm 2017. Ảnh: AP

Andrew Desiderio, phóng viên quốc hội của Punchbowl News, cho biết thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski đã cảm thấy ngạc nhiên về quyết định này, bởi Hegseth từng không có tên trong danh sách ứng viên tiềm năng cho ghế bộ trưởng quốc phòng.

"Ông ta là ai vậy", thượng nghị sĩ Cộng hòa Bill Cassidy đặt câu hỏi khi nghe tin Hegseth được đề cử. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Budd nhận xét rằng Hegseth là một "người ấn tượng", nhưng không nêu cụ thể.

Fox News ca ngợi "Hegseth là người dẫn chương trình xuất sắc", cho hay ông cũng là tác giả bán chạy nhất của Fox News Books trong gần một thập kỷ.

"Những hiểu biết sâu sắc và phân tích của ông, đặc biệt là về quân đội, đã tạo được tiếng vang lớn với người xem và giúp chương trình đạt được thành công lớn như ngày nay. Chúng tôi vô cùng tự hào về công việc của Hegseth tại Fox News Media và chúc ông may mắn nhất tại Washington", Fox News cho hay.

Vũ Hoàng (Theo Politico, AFP, Reuters)