Tư lệnh Ukraine: Lễ trao thưởng bị tập kích có thể vì lộ tin nhắn

Tư lệnh Syrsky nêu khả năng Nga xâm nhập nhóm trò chuyện của lính Ukraine, thu được thông tin để tập kích lễ trao huân chương ở tỉnh Dnipropetrovsk.

Trong cuộc phỏng vấn được hãng tin TSN công bố ngày 10/11, tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky chia buồn với gia đình các quân nhân thiệt mạng trong vụ tập kích ở tỉnh Dnipropetrovsk hồi đầu tháng. Ông cho biết quân đội Ukraine đang điều tra nội bộ, song song với hoạt động tương tự của Cục Điều tra Nhà nước Ukraine (SBI).

Về lý do dẫn đến sự việc, tổng tư lệnh Syrsky cho biết vấn đề không chỉ có vi phạm lệnh cấm tổ chức lễ kỷ niệm, chào mừng tại khu vực tiền tuyến. "Có một nhóm trò chuyện trên mạng xã hội, điều này đã thể hiện xem thường các tiêu chuẩn an ninh cơ bản. Rất có thể lực lượng Nga đã xâm nhập nhóm và biết về buổi trao huân chương", ông nói.

Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky trong ảnh đăng ngày 9/11. Ảnh: TSN

Tổng tư lệnh Syrsky cho biết đã thảo luận về thảm kịch này với các tư lệnh quân đoàn, bày tỏ hy vọng những quyết định kỷ luật đã được ban hành sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ tái diễn sự việc trên.

Bộ Quốc phòng Nga không bình luận về thông tin.

Phóng viên Ukraine Dmitry Sviatnenko hôm 3/11 cho biết quân đội Nga đã tập kích tên lửa đạn đạo nhằm vào lễ trao huân chương của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 35, khiến em trai ông và nhiều đồng đội thiệt mạng. "Những binh sĩ xuất sắc nhất lữ đoàn được lệnh đến thao trường để nhận huân chương. Họ tập kết tại nơi trống trải theo lệnh, rồi tên lửa bay tới", ông nói.

Một nguồn tin thêm rằng tên lửa Iskander-M Nga còn đánh trúng trạm xăng ở tỉnh Dnipropetrovsk, khi xe buýt chở binh sĩ Ukraine tới thao trường huấn luyện đang dừng đỗ tại địa điểm này.

Quân đội Ukraine sau đó cho biết vụ tập kích xảy ra tại tỉnh Dnipropetrovsk, khi hơn 100 quân nhân tập trung để dự buổi lễ do chỉ huy một tiểu đoàn thiết bị không người lái tổ chức. Đòn tấn công được Nga tiến hành bằng hai tên lửa đạn đạo và ba máy bay không người lái (UAV) tự sát dòng Geran, khiến 12 binh sĩ và 7 dân thường thiệt mạng, cùng 36 người bị thương.

Bệ phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M tại thao trường Alabino hồi năm 2019. Ảnh: RIA Novosti

Theo điều tra của SBI, quân đội Ukraine đã ban hành lệnh cấm tập trung đông người, nhưng tiểu đoàn trưởng vẫn không đình chỉ sự kiện hay giải tán binh sĩ khi có báo động không kích. Người này đã bị bắt và đang đối mặt cáo buộc tắc trách. Nếu bị kết tội, nghi phạm sẽ đối mặt với mức án cao nhất là 8 năm tù giam.

Đây không phải lần đầu tiên Nga tập kích lễ trao thưởng của Ukraine tại khu vực tiền tuyến. Nhiều binh sĩ tinh nhuệ nước này đã thiệt mạng sau các sự việc tương tự trong quá khứ, khiến Tổng thống Volodymyr Zelensky và lãnh đạo quân đội Ukraine lên tiếng chỉ trích hành động tập trung đông người như vậy.

Tình hình nghiêm trọng đến mức tổng tư lệnh Syrsky hồi tháng 7 phải ra lệnh cấm tập trung số đông binh sĩ và khí tài ở các thao trường, đồng thời triển khai những biện pháp đối phó như xây dựng thêm nhiều hầm trú ẩn. Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cũng khẳng định ưu tiên hàng đầu là "đảm bảo an toàn và sức khỏe của binh sĩ trước mối đe dọa từ Nga".

Tuy nhiên, nhiều cơ sở huấn luyện và lễ trao thưởng của Ukraine những tháng qua vẫn chịu thiệt hại vì bị tập kích, dẫn tới làn sóng chỉ trích quân đội.

Phạm Giang (Theo TSN, Liga, Kyiv Independent)