Tư lệnh Pháp hứng chỉ trích vì kêu gọi 'hy sinh con cái' để đối phó Nga

Tư lệnh quân đội Pháp bị chỉ trích là "phát ngôn hiếu chiến", sau khi kêu gọi người dân sẵn sàng hy sinh để đối đầu với Nga.

Tại buổi gặp gỡ thường niên với các thị trưởng ở thủ đô Paris ngày 18/11, tư lệnh quân đội Pháp Fabien Mandon đã kêu gọi giới chức địa phương chuẩn bị tâm lý cho người dân rằng "mọi công dân cần chấp nhận chịu khổ để bảo vệ đất nước" trong trường hợp căng thẳng với Nga leo thang.

"Chúng ta có đủ kiến thức, sức mạnh kinh tế lẫn dân số để răn đe Nga. Tuy nhiên, thật sự là nguy to nếu người dân không sẵn sàng chấp nhận hy sinh con cái, chịu khổ về kinh tế để ưu tiên quốc phòng", ông nói.

Tư lệnh quân đội Pháp Fabien Mandon tại sự kiện ở Paris hôm 11/11. Ảnh: AFP

Phát biểu lập tức vấp phải chỉ trích gay gắt từ các thị trưởng, chính trị gia có sức ảnh hưởng thuộc cánh hữu lẫn cánh tả.

Lãnh đạo cánh tả Fabien Roussel chỉ trích tướng Mandon "phát ngôn hiếu chiến đến mức không thể chấp nhận được", trong khi lãnh đạo đảng Nước Pháp Bất khuất Jean-Luc Melenchon cảnh báo rằng "nói trước về sự hy sinh đồng nghĩa với thất bại về ngoại giao".

Sebastian Chenu, nghị sĩ thuộc đảng Tập hợp Quốc gia của lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen, ngày 19/11 phê phán tướng Mandon "không có tư cách" để yêu cầu người dân chấp nhận hy sinh. Ông cũng lo ngại phát biểu từ lãnh đạo quân đội phản ánh quan điểm của Tổng thống Emmanuel Macron trong căng thẳng với Nga.

"Mỗi công dân đều phải sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Nhưng nếu chiến tranh nổ ra, đó phải là cuộc chiến vì chính nghĩa, phải hợp lý và chỉ trong trường hợp tồn vong của đất nước bị đe dọa. Tôi không nghĩ rằng nhiều người Pháp sẵn sàng ra trận và chết vì Ukraine", lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia Louis Aliot bình luận.

Thị trưởng Nice Christian Estrosi, thành viên đảng trung hữu trong liên minh cầm quyền của Tổng thống Macron, cũng chỉ trích tướng Mandon phát biểu gây sốc. "Với tư cách tư lệnh quân đội, tại sao ông ấy có thể khiến đất nước thêm hoang mang như vậy? Đây chỉ là biểu hiện của sự yếu kém", quan chức này cho hay.

Chính phủ Pháp chưa bình luận về phát biểu của tướng Mandon.

Tướng Mandon được bổ nhiệm làm tư lệnh quân đội Pháp hồi tháng 9. Tại buổi điều trần trước quốc hội Pháp tháng trước, ông từng cảnh báo rằng quân đội phải đạt trạng thái sẵn sàng trong 3-4 năm tới để "đón nhận mọi cú sốc liên quan đến Nga", cho rằng Pháp hiện thiếu sức mạnh tinh thần để đối phó các mối đe dọa.

Dư luận Pháp thời gian qua chia rẽ sâu sắc về quan điểm liệu Nga có phải mối nguy với an ninh quốc phòng hay không. Nhiều thành viên NATO lo ngại xung đột với Nga có nguy cơ nổ ra trước năm 2030, trong khi Moskva luôn phản bác rằng giới chức phương Tây tự tưởng tượng mối đe dọa vì mục đích chính trị.

Châu Âu đang tăng tốc mở rộng ngân sách quân sự, ước tính chi tiêu quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) năm nay đạt hơn 452 tỷ USD, gần gấp đôi so với con số trước khi bùng phát chiến sự. Pháp dự kiến nâng ngân sách quốc phòng lên 73 tỷ USD vào năm 2027. Các đảng cánh tả chỉ trích mục tiêu này là không phù hợp giữa lúc nợ công của Pháp đã lên tới 113% GDP.

Thanh Danh (Theo France24, Politico, RT)