Tư lệnh Mỹ đề cao hợp tác an ninh biển với Việt Nam

Tư lệnh Fagan cho hay Tuần duyên Mỹ mong muốn hỗ trợ Việt Nam cùng các nước trong khu vực tăng cường năng lực thực thi chủ quyền trên biển.

"Hợp tác giữa Tuần duyên Mỹ với Cảnh sát biển Việt Nam và các cơ quan khác trong lĩnh vực hàng hải là điểm sáng quan hệ song phương trong những năm gần đây. Mỹ sẵn sàng hợp tác cùng Việt Nam và những đối tác then chốt khác trong khu vực để thúc đẩy trật tự hàng hải quốc tế dựa trên pháp luật", đô đốc Linda L. Fagan, tư lệnh Tuần duyên Mỹ, nói trong cuộc trao đổi với báo chí ngày 30/5.

Theo Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM, Đô đốc Fagan đang thực hiện chuyến thăm Việt Nam kéo dài từ ngày 29/5 đến 1/6.

Đô đốc Linda Fagan. Ảnh: U.S Coast Guard

Bà Fagan cho biết Mỹ trân trọng sự tham gia và vai trò của lực lượng chấp pháp biển Việt Nam trong nhiều sự kiện hợp tác đa phương như Sáng kiến Thực thi Pháp luật trên biển Đông Nam Á (SEAMLEI).

Bà nhận định những mối quan hệ hợp tác song phương và đa phương với lực lượng chấp pháp biển các nước Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương "rất quan trọng trong củng cố trật tự dựa trên pháp luật ở các vùng biển khu vực".

Đề cập đến hợp tác cùng lực lượng chấp pháp trên biển của các nước ở Biển Đông, Đô đốc Fagan cho hay Mỹ sẵn sàng hỗ trợ các đối tác xây dựng nguồn lực và năng lực cần thiết nhằm duy trì hiện diện ở vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), trao đổi kinh nghiệm và tăng cường thông tin về những cách thức thực thi chủ quyền mỗi nước.

"Nhiều thách thức mang tính bao trùm tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương liên quan đến lĩnh vực hàng hải và đòi hỏi hợp tác trên phương diện quản trị hàng hải, trong đó có hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU)", bà nói.

Ngoài đối phó với các hoạt động IUU, bà cho hay Tuần duyên Mỹ đã có nhiều kinh nghiệm đối phó với các hành vi làm xói mòn chủ quyền, trong đó "một số thách thức khu vực đã xuất hiện yếu tố bán quân sự".

Tàu tuần tra cỡ lớn lớp Hamilton được Tuần duyên Mỹ chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam, đổi tên thành CSB 8021, rời cảng Seatle vào tháng 6/2021. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam

Tại Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ hồi tháng 5/2022, Mỹ đã công bố đề xuất trị giá 60 triệu USD nhằm tăng cường hợp tác biển, phục vụ các sáng kiến hàng hải mới, bao gồm việc triển khai tàu Tuần duyên để chống tội phạm trên biển, nhằm thúc đẩy "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở". Khoản hỗ trợ cũng bao gồm sáng kiến chống đánh bắt bất hợp pháp và sử dụng lao động cưỡng bức.

Mỹ khẳng định ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông, hoan nghênh ASEAN thúc đẩy hợp tác, đối thoại và xây dựng lòng tin ở khu vực, nỗ lực xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh các sáng kiến của Mỹ về tăng cường hợp tác biển với khu vực. Ông nhấn mạnh tất cả các quốc gia, bao gồm các nước ASEAN và Mỹ, chia sẻ tầm quan trọng và lợi ích của đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, tuyến giao thương huyết mạch của thế giới.

Đô đốc Linda L. Fagan được Tổng thống Joe Biden đề cử làm Tư lệnh Tuần duyên Mỹ vào tháng 4/2022 và được Thượng viện phê chuẩn một tháng sau. Bà nhậm chức vào tháng 6/2022, trở thành phụ nữ đầu tiên đứng đầu một quân chủng của quân đội Mỹ.

