Tư lệnh Không quân Mỹ bất ngờ thông báo từ chức

Tư lệnh Không quân Mỹ David Allvin thông báo kế hoạch từ chức trong vài tháng tới, nhưng không nêu lý do cụ thể.

"Tôi rất vinh dự khi được đảm nhiệm vị trí Tham mưu trưởng Không quân thứ 23. Tôi cảm ơn Bộ trưởng Không quân Troy Meink, Bộ trưởng Pete Hegseth và Tổng thống Donald Trump đã tin tưởng giao cho tôi trọng trách lãnh đạo lực lượng của chúng ta", tư lệnh không quân Mỹ David Allvin thông báo ngày 18/8.

Tướng Allvin cho biết ông sẽ nghỉ hưu vào khoảng ngày 1/11. Hiện chưa rõ ông Allvin tự từ chức hay được các lãnh đạo Lầu Năm Góc yêu cầu.

Không quân Mỹ không bình luận về thông tin.

Tướng Allvin phát biểu trước quốc hội Mỹ hôm 6/6. Ảnh: AP

Ông Allvin nhậm chức tháng 11/2023. Hồi tháng 2/2024, ông cùng các lãnh đạo Không quân Mỹ đã công bố hàng loạt thay đổi trong cấu trúc lực lượng, trong nỗ lực tăng cường sẵn sàng chiến đấu.

Động thái gây bất ngờ và khác thường, bởi các tư lệnh Không quân Mỹ thường đảm nhiệm hết nhiệm kỳ 4 năm. Những năm gần đây chỉ có hai tư lệnh Không quân Mỹ rời vị trí sớm là tướng CQ Brown, nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ năm 2023, và tướng Michael Moseley, từ chức năm 2008 sau loạt bê bối nghiêm trọng.

Như Tâm (Theo Reuters, Defense News)