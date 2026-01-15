Tư lệnh hải quân Mỹ lo siêu tàu sân bay bị quá tải

Lãnh đạo hải quân Mỹ không muốn kéo dài thời gian triển khai tàu sân bay USS Gerald R. Ford vì lo ảnh hưởng tới binh sĩ và chiến hạm.

Tư lệnh hải quân Mỹ Daryl Caudle ngày 14/1 tuyên bố siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford là "công cụ hết sức giá trị" để phục vụ mọi hành động quân sự mà Tổng thống Donald Trump muốn thực hiện.

"Tuy nhiên, tôi sẽ phản đối nếu hành động đó yêu cầu phải gia hạn thời gian triển khai chiến hạm. Tôi sẽ xem có thể làm điều gì khác không", ông cho hay, dường như đề cập khả năng USS Gerald R. Ford phải kéo dài thời gian làm nhiệm vụ để chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Iran.

Đô đốc Caudle không đề cập phương án thay thế cụ thể, song nhấn mạnh rằng đợt triển khai hơn 200 ngày và thường xuyên hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford.

Theo ông, hệ lụy đầu tiên là cuộc sống của thủy thủ đoàn bị xáo trộn, làm gián đoạn những công việc đã được lên kế hoạch từ trước như tổ chức đám cưới hay sinh con.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford tại Đại Tây Dương tháng 11/2025. Ảnh: US Navy

Hoạt động trên biển lâu hơn dự kiến cũng sẽ gây tác động xấu đến các chiến hạm. Tư lệnh hải quân Mỹ cho biết lực lượng này đã ký hợp đồng với các nhà máy đóng tàu để sửa chữa những chiến hạm trong nhóm tác chiến, trong đó có tàu sân bay.

Mọi thứ đã được lên lịch cụ thể và sẽ bị xáo trộn nghiêm trọng nếu chiến hạm không thể về cảng đúng hẹn.

Các tàu hoạt động cường độ cao hơn kế hoạch cũng gây tổn thất tài chính, do chi phí sửa chữa vượt mức dự kiến. "Những bộ phận quan trọng, vốn chưa cần được sửa chữa, sẽ phải đưa vào danh sách xử lý khi thời hạn triển khai kéo dài lên 8-9 tháng", đô đốc Caudle nói.

Bất chấp các lo ngại, ông cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford luôn sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, nhấn mạnh rằng hải quân Mỹ có thể "xuất hiện ở bất kỳ đâu trong vòng hai tuần".

"Về bản chất chúng tôi là lực lượng cơ động, viễn chinh và luôn sẵn sàng phản ứng một cách nhanh chóng. Nếu Tổng thống cần có phương án ở Trung Đông, chúng tôi có thể xây dựng các kế hoạch hành động cho ông ấy", đô đốc Caudle cho biết.

Phát biểu được đưa ra giữa lúc căng thẳng gia tăng giữa Washington và Tehran, liên quan làn sóng biểu tình phản đối chính phủ tại hàng loạt thành phố ở Iran. Tổng thống Trump những ngày qua nhiều lần đề cập khả năng hỗ trợ người biểu tình Iran, trong đó không loại trừ kịch bản ra lệnh không kích nhằm vào quốc gia Trung Đông.

Mỹ hiện không có tàu sân bay nào tại Trung Đông. Nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford vừa tham gia chiến dịch bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và hiện ở khu vực do Bộ tư lệnh Phương Nam (SOUTHCOM) phụ trách.

Phạm Giang (Theo War Zone)