'Tư duy đối phó từ mũ bảo hiểm tới ghế trẻ em'

Để lách luật, hiện nhiều người vẫn chọn mũ bảo hiểm chất lượng không đảm bảo, câu chuyện này liệu có lặp lại với ghế an toàn cho trẻ em.

Việc bắt buộc trang bị ghế an toàn cho trẻ em trên ôtô là chủ đề gây tranh cãi và tôi muốn đặt ra câu hỏi: "Liệu có xảy ra tình trạng chống đối từng diễn ra với quy định đội mũ bảo hiểm?"

Nhìn lại quá trình bắt buộc khi đi xe máy người tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm tại Việt Nam, có thể thấy nhiều điểm tương đồng bắt đầu từ tâm lý ngại thay đổi, cảm giác bất tiện ban đầu cho đến nỗi lo chi phí và lo ngại về chất lượng sản phẩm. Những yếu tố này hoàn toàn có thể lặp lại khi áp dụng quy định ghế an toàn trẻ em.

Khi luật mũ bảo hiểm bắt buộc được áp dụng năm 2007, nhiều người phản ứng dữ dội, dữ dội hơn cả bây giờ. Họ cho rằng đội mũ nóng, vướng víu, đi gần không cần thiết, hoặc sợ tốn tiền mua mũ tốt nên chọn mũ thời trang kém chất lượng. Câu chuyện này có thể tái diễn với ghế an toàn trẻ em. Một bộ ghế đạt chuẩn an toàn thường có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Với nhiều gia đình, đây là khoản đầu tư không nhỏ, đặc biệt khi họ đã quen với việc bế con hoặc để con ngồi chung ghế. Điều này khiến một bộ phận người dân có xu hướng chống đối hoặc tìm cách đối phó bằng cách mua ghế rẻ, chất lượng kém, giống như việc bây giờ vẫn nhiều người chọn mua mũ bảo hiểm có giá chỉ 30.000 đồng.

Thêm vào đó, thói quen sử dụng trong xã hội cũng ảnh hưởng lớn. Trong nhiều năm, người Việt đã quen với hình ảnh trẻ em ngồi lòng bố mẹ khi đi ôtô mà không cảm thấy lo ngại. Khi được yêu cầu sử dụng ghế riêng, nhiều người lập tức coi đó là phiền phức, không cần thiết, hoặc thậm chí nghĩ rằng ngồi ôtô là đủ an toàn rồi. Chính tâm lý chủ quan này rất giống với giai đoạn đầu khi mọi người đánh giá thấp nguy cơ tai nạn, dẫn đến phản ứng tiêu cực đối với các biện pháp an toàn mới.

Một vấn đề khác là nỗi lo về chất lượng sản phẩm. Không ít người mua phải mũ bảo hiểm kém chất lượng vì không phân biệt được hoặc cố tình muốn tiết kiệm chi phí nên chọn mua chiếc mũ để đội mà không có chút tác dụng an toàn nào. Khi ghế an toàn trẻ em trở thành mặt hàng bắt buộc, thị trường có thể xuất hiện sản phẩm giá rẻ, không đạt chuẩn để đáp ứng nhu cầu đối phó. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả của chính sách mà còn tạo ra tâm lý hoài nghi, khiến người dân càng chống đối mạnh hơn.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào lợi ích lâu dài, quy định ghế an toàn là bước tiến quan trọng để bảo vệ con em chúng ta. Cũng giống như mũ bảo hiểm, dù ban đầu bị phản đối, nhưng về sau mọi người nhận ra đây là biện pháp cần thiết. Việc áp dụng ghế an toàn trẻ em cũng vậy: qua thời gian, khi nhận thức tăng lên, khi người dân thấy rõ hiệu quả thực tế, sự chống đối sẽ giảm đi và thay thế bằng sự đồng thuận.

Tóm lại, phản ứng ban đầu của người dân có thể tương tự giai đoạn áp dụng mũ bảo hiểm: lo chi phí, sợ bất tiện, nghi ngờ chất lượng. Nhưng với truyền thông tốt, thực thi nghiêm, và đặc biệt là nhận thức đúng đắn về an toàn, ghế trẻ em sẽ dần trở thành điều hiển nhiên giống như chiếc mũ bảo hiểm.

Độc giả Vũ Vũ