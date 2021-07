Tủ đông âm sâu 30 độ C tiện lợi cho gia đình

Tủ đông Aqua thiết kế luồng lạnh 5 chiều, làm lạnh 3D cấp đông nhanh giúp thực phẩm giữ được hàm lượng dinh dưỡng, kéo dài thời gian bảo quản.

Trong bối cảnh Covid-19, nhiều gia đình trữ thực phẩm trong dài ngày để hạn chế ra ngoài mua nhiều lần. Những gia đình có nhu cầu bảo quản thực phẩm đông lâu, thời gian dài và nhiệt độ sâu hơn tủ lạnh thì tủ đông là gợi ý. Những chiếc tủ đông có thể đạt đến âm 30 độ C giữ thịt, cá, hải sản... tươi ngon lâu, góp phần bảo toàn hàm lượng dinh dưỡng

Thiết kế hiện đại tối ưu khả năng làm lạnh

Để tủ đông đạt được nhiệt độ âm sâu, Aqua Việt Nam nâng cấp công nghệ, trang bị luồng lạnh 5 chiều, thay vì luồng lạnh 4 chiều. Tủ đông Aqua có thêm một dàn lạnh bằng đồng ở đáy cấp đông rất nhanh. Theo tính toán của hãng, độ đông của tủ đông Aqua (dòng 2 cửa Inverter) nhanh hơn 20% so với thiết kế thông thường. Đây là một trong những thế hệ tủ đông có nhiệt độ âm sâu nhất trên thị trường Việt hiện nay.

Tủ đông âm 30 độ C của Aqua với dung tích lớn có thể trữ nhiều thực phẩm, tươi ngon lâu hơn.

Loại tủ đông 6 trong một (từ âm 30 độ C đến 10 độ C) có dãy nhiệt độ làm lạnh rộng, nhiều cấp độ như đông nhanh (âm 25 đến âm 30 độ C), đông sâu (âm 18 đến âm 25 độ C), đông (âm 10 đến âm 18 độ C), đông mềm (âm 3 đến âm 10 độ C), rất lạnh (0 đến âm 3 độ C), lạnh (10 đến 0 độ C). Nhiệt độ bảo quản đa dạng này thích hợp với nhiều loại rau củ quả, thịt, hải sản, trứng...

Thiết bị còn có công nghệ làm lạnh 3D giúp gas lạnh đi từ dưới lên, hơi lạnh tỏa ra mạnh cả ở phần trên cao. Thực phẩm nhờ đó dù ở cao hay thấp đều có thể được cấp đông như nhau. Ống đồng bền bỉ, lớp cách nhiệt tổ ong mật độ cao nằm giữa 2 mặt thép của thân tủ giúp giảm tối đa lượng nhiệt thoát ra ngoài, làm lạnh sâu. Mặt trong của thành tủ (côi tủ) sử dụng thép PCM tạo sự cứng chắc so với nhôm, hạn chế tình trạng biến dạng.

Công suất hoạt động của thiết bị khá lớn, làm lạnh nhanh. Đa số tủ đông Aqua còn được trang bị công nghệ Inverter, nhãn năng lượng 5 sao tiết kiệm điện đáng kể, hoạt động bền bỉ hơn. Đèn báo nhiệt độ còn cho người dùng biết khi nào cần điều chỉnh độ lạnh. Khi đèn xanh, thiết bị hoạt động bình thường. Nếu nhiệt độ cao hơn âm 8 độ C, đèn sáng đỏ lên, nhờ đó, gia đình có thể biết để xử lý kịp thời, tránh bị hư hỏng trong quá trình bảo quản.

Đáp ứng đa dạng nhu cầu, tiện lợi khi dùng

Tùy theo nhu cầu sử dụng của gia đình, số lượng người dùng mà bạn chọn dung tích phù hợp. Tủ đông Aqua đa dạng loại một cửa, 2 cửa trải dài từ 200 đến 500 lít dành cho gia đình ít người hoặc nhiều thế hệ cùng chung sống, nhà hàng, khách sạn, quán ăn.... Một số gia đình còn lựa chọn sản phẩm này như giải pháp để có thể mua thực phẩm một lần dùng được trong nhiều ngày, hạn chế đi đến nơi đông người, nhất là trong thời dịch.

Một số dòng một ngăn như AQF-C3001S, AQF-C4201E, AQF-C5701E, AQF-C6901E có thể chuyển ngăn đông thành ngăn lạnh. Loại hai ngăn đông, mát tiện dụng như AQF-C3102S, AQF-C4202E, AQF-C5702E... với không gian bảo quản rộng rãi, đáp ứng nhiều nhu cầu trữ thực phẩm khác nhau. Một số dòng còn có chế độ hạn chế đóng tuyết Blue whale tiện dụng, tiết kiệm thời gia.

Thiết bị giúp trữ đông hiệu quả hơn để người nội trợ có nhiều đồ tươi ngon khi vào bếp.

Bên dưới ngăn đông thường bị mất một khoảng không gian lớn do dành chỗ cho máy nén. Tủ đông Aqua tối đa dung tích của ngăn đông bằng cách dùng vừa đủ không gian cho máy nén, phần nhô lên của ngăn đông sẽ gọn gàng

Cửa tủ cân bằng tự động là một trong những điểm cộng của sản phẩm tạo sự thuận tiện, thoải mái khi dùng. Thiết kế cửa có thể đứng yên khi chưa mở ra hoàn toàn, góc mở 45 độ. Người nội trợ không cần sử dụng nhiều lực để mở cửa, có thể đặt tủ ở những nơi hạn chế chiều cao. Khóa nắp tạo độ an toàn hơn khi sử dụng. Chân tủ được trang bị hệ thống bánh xe chịu lực dễ dàng di chuyển.

Với những cải tiến công nghệ, thiết kế hiện đại, đề cao tính tiện dụng, tủ đông Aqua được lòng không ít gia đình; nhà hàng, quán ăn với nhu cầu trữ thực phẩm nhiều và thường xuyên. Xem thêm thông tin của sản phẩm tại đây.

Ngọc An