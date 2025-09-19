Từ cõi chết trở về, nữ bác sĩ 'hack' tuổi sinh học từ 53 xuống 20

AnhTrong phần lớn cuộc đời mình, bác sĩ Alka Patel sống như thể không có ngày mai với guồng quay làm việc kiệt sức, ăn tạm bánh quy, giấc ngủ vẻn vẹn 4 tiếng.

Guồng quay ấy chỉ dừng lại đột ngột vào năm 2011, khi bà đổ bệnh với cơn sốt 42°C và suy đa tạng. "Tôi nghĩ mình sắp chết," bà kể với tờ The Times hôm 15/9. "Là một bác sĩ, tôi biết tình trạng của mình nghiêm trọng đến mức nào".

Năm đó, Patel 39 tuổi, mẹ của ba đứa con và có một sự nghiệp y khoa thành công, nhưng căng thẳng triền miên. Bà thừa nhận mình chưa bao giờ lắng nghe những tín hiệu báo động của cơ thể. Phải đến khi chồng bà, nha sĩ Mandish, đưa vợ đi cấp cứu, người phụ nữ mới nhận ra sự thật mình suýt cận kề cái chết. Dù các bác sĩ không tìm thấy khối áp xe nào như chẩn đoán ban đầu, sự cố sức khỏe ấy đã trở thành một lời cảnh tỉnh đắt giá.

Một tháng sau khi xuất viện, Patel quyết định phải thay đổi. 14 năm sau, ở tuổi 53, vị bác sĩ đã đảo ngược quá trình lão hóa một cách ngoạn mục: tuổi sinh học, hay tuổi của các tế bào, của bà chỉ tương đương với một người 20 tuổi. Tuổi sinh học này được xác định bằng một xét nghiệm máu phân tích các dấu ấn protein gây viêm - một chỉ số quan trọng của lão hóa.

"Nghe có vẻ lạ, nhưng khoa học đã chứng minh chúng ta có thể làm giảm tuổi của mình một cách có thể đo lường được," bà nói. "Và tôi chính là bằng chứng."

Khái niệm biohacking (còn gọi "hack" sinh học) thường gợi liên tưởng đến những tỷ phú công nghệ tìm cách sống bất tử. Nhưng với bác sĩ Patel, những kỹ thuật này lại vô cùng đơn giản, miễn phí, và chỉ mất vài phút mỗi ngày, trong khi lại có thể mang lại hàng thập kỷ sống khỏe mạnh.

"Tuổi sinh học không phải là một con số để thỏa mãn cái tôi, mà là một dự báo về sức khỏe của bạn", bà giải thích. "Bằng cách giảm tuổi sinh học, chúng ta có thể sống lâu hơn, ít đau ốm, dồi dào năng lượng và nhanh nhẹn hơn, cũng như giảm phụ thuộc vào thuốc men".

Bác sĩ Alka Patel. Ảnh: The Times

Bác sĩ Patel hiện ưu tiên hàng đầu cho giấc ngủ, dinh dưỡng và tập thể dục. Mỗi tối, bà đặt báo thức lúc 21h30 để báo hiệu "giờ giới nghiêm màn hình", sau đó đi ngủ một giờ sau đó. Các nghiên cứu đã chỉ ra ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử ức chế melatonin, một loại hormone điều chỉnh chu kỳ ngủ-thức của cơ thể. Việc tạo ra "khoảng nghỉ thư giãn" một giờ trước khi ngủ giúp cơ thể sản xuất melatonin, chuẩn bị cho một giấc ngủ sâu.

Khi thức dậy lúc 6h30 sáng, bà thực hiện 5 động tác giãn cơ, trong đó có một động tác giữ thăng bằng. Một nghiên cứu trên 1.700 người từ 50-75 tuổi cho thấy những người không thể đứng trên một chân ít nhất 10 giây có nguy cơ tử vong cao hơn 84% sau 7 năm. Patel còn áp dụng quy tắc "1-10": dành một phút đón ánh nắng tự nhiên, sau đó 10 giây để đặt ra mục tiêu cho ngày mới, uống ba ngụm nước đầu tiên, duy trì thói quen uống nước cứ 30 phút một lần.

Bữa ăn đầu tiên trong ngày của bà diễn ra lúc 10h sáng. Sau bữa trưa giàu protein và chất xơ, Patel thường đi bộ, chạy bộ, hoặc tập tạ nhanh với cặp tạ để dưới bàn làm việc. Điều này giúp chuyển hóa glucose trong máu đến cơ bắp, giữ lượng đường huyết ổn định và giảm nguy cơ tiểu đường. Cứ 90 phút, bà lại luân phiên giữa ngồi và đứng tại bàn làm việc để tăng cường lưu thông máu và sức khỏe tim mạch.

Vào buổi tối, bà dành thời gian thực hành lòng biết ơn và suy ngẫm về ngày đã qua để giảm căng thẳng và cải thiện chức năng nhận thức. Bà cũng áp dụng quy tắc 7 phút im lặng cứ mỗi 70 phút. "Khen ngợi người khác cũng rất quan trọng vì nó giúp giải phóng oxytocin, một loại hormone gắn kết", bà nói thêm.

Oxytocin đã được chứng minh có tác động đến cùng một trung tâm não bộ như nỗi đau thể chất và có thể đóng vai trò trong việc giảm viêm và cảm giác cô đơn. Cuối cùng, một bữa tối sớm, để cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa trước khi đi ngủ, giúp tránh các vấn đề tiêu hóa, rối loạn giấc ngủ và tăng đường huyết đột biến - những yếu tố đều thúc đẩy quá trình lão hóa.

Bình Minh (Theo The Times)