Truyện tranh Superman có giá 15 triệu USD

MỹCuốn truyện tranh kể về nguồn gốc siêu nhân từng thuộc sở hữu của diễn viên Nicolas Cage đạt 15 triệu USD (gần 400 tỷ đồng), trong cuộc đấu giá ở Manhattan.

Theo BBC, một bản sao của Action Comics No.1 vừa được bán ra trong cuộc giao dịch kín hôm 9/1. Thương vụ do đơn vị trung gian Metropolis Collectibles/Comic Connect thực hiện, cả người bán và người mua đều muốn giấu danh tính.

Action Comics No.1 xuất bản năm 1938, đánh dấu lần đầu nhân vật Superman xuất hiện, kể hành trình của siêu nhân từ khi ra đời, đến Trái Đất và dùng sức mạnh để phục vụ nhân loại. Giới chuyên môn đánh giá tác phẩm là khởi đầu cho hình mẫu siêu anh hùng trong truyện tranh. Ông Vincent Zurzolo, chủ tịch Metropolis Collectibles, cho biết: "Nếu không có Superman, sẽ không có sự xuất hiện của Batman hay những siêu anh hùng huyền thoại khác". Theo đơn vị đấu giá, hiện tác phẩm chỉ còn chưa đến 100 bản in.

Bản in "Action Comics No 1" có giá bán 15 triệu USD. Ảnh: AP News

Certified Guaranty Company (CGC) - dịch vụ chuyên đánh giá các sản phẩm sưu tầm, bao gồm truyện tranh - nhận xét cuốn truyện có tình trạng bảo quản tốt, đạt 9/10 điểm thẩm định, thuộc nhóm những bản có điểm số cao nhất từng được ghi nhận.

Bản truyện từng thuộc sở hữu của diễn viên Nicolas Cage. Năm 1996, anh mua ấn phẩm với giá 150.000 USD (gần 4 tỷ đồng), mức giá kỷ lục thời bấy giờ. Truyện tranh bị đánh cắp trong bữa tiệc tại nhà riêng năm 2000, chỉ đến năm 2011 mới được phát hiện trong một kho chứa đồ tại California, Mỹ. Sáu tháng sau khi nhận lại, Nicolas Cage đấu giá tác phẩm, nhận về 2,2 triệu USD. Trên AP News, ông Stephen Fishler, CEO Metropolis/ComicConnect cho biết giá trị của cuốn truyện tăng "chóng mặt" nhờ vụ trộm.

Kỷ lục về giá bán trước đó thuộc về bản sao Superman No 1 (1939), được phát hiện trong gác xép cũ. Tác phẩm bán với giá 9,12 triệu USD vào tháng 11/2025 ở cuộc đấu giá của Heritage Auctions.

Superman được Jerry Siegel và Joe Shuster sáng tạo năm 1933. Sau đó, họ bán bản quyền cho DC Comics với giá 130 USD, nhận 10 USD cho mỗi trang vẽ. Kể từ khi xuất hiện, Superman thuộc nhóm nhân vật dễ nhận biết nhất, nổi tiếng lâu đời trong văn hóa đại chúng Mỹ, tạo nên các bộ phim bom tấn, sách, đồ chơi, kẹo cao su.

Châu Anh (theo BBC, AP News)