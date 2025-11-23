Truyện Superman trên căn gác cũ giá hơn 9 triệu USD

MỹBản sao cuốn ''Superman #1'' được phát hiện trong gác xép cũ đạt 9,12 triệu USD ở cuộc đấu giá của Heritage Auctions.

Theo The Guardian, mức giá giúp Superman #1 thành truyện tranh đắt nhất, vượt cuốn Action Comics #1 được gõ búa sáu triệu USD hồi tháng 4/2024.

Certified Guaranty Company (CGC) - dịch vụ chuyên đánh giá các sản phẩm sưu tầm, bao gồm truyện tranh - chấm điểm 9 trên thang 10 cho tình trạng nguyên vẹn của ấn phẩm sau 86 năm. Hôm 20/11, đơn vị tổ chức đấu giá cho biết đây là một trong bảy bản sao có điểm CGC từ sáu trở lên.

Bản sao ''Superman #1'' được xuất bản năm 1939. Ảnh: Shutterstock

Năm ngoái, khi đang dọn dẹp căn gác xép, ba anh em sống ở Bắc California tìm thấy bộ sưu tập truyện tranh cũ của người mẹ quá cố. Trong đó, họ phát hiện Superman #1 nằm dưới chồng báo cũ ở một hộp carton. Mẹ của họ mua ấn phẩm năm chín tuổi, lúc sống ở San Francisco, Mỹ. Nhiều năm sau, bà thường nói với các con rằng mình có ''truyện tranh quý hiếm ở một nơi nào đó'', song ba anh em chưa từng nhìn thấy.

Người con út nói đây không chỉ đơn thuần là một món đồ sưu tầm mà là ký ức ngày nhỏ của ông cùng các anh. Những cuốn truyện từng là ''nơi trú ẩn tinh thần quý giá'' trong căn hộ chật chột, thiếu thốn tiện nghi của họ.

Năm 1939 có nửa triệu bản Superman #1 được in, sau đó là 250.000, 150.000 bản. Tuy nhiên, những bản sao còn nguyên vẹn hiện nay rất hiếm. Ông Lon Allen - Phó chủ tịch Heritage Auctions - nói vui mừng khi mức giá đã phản ánh đúng ý nghĩa tác phẩm. ''Truyện là một cột mốc trong lịch sử văn hóa đại chúng, ẩn chứa một câu chuyện xứng tầm điện ảnh'', ông nói.

Superman được Jerry Siegel và Joe Shuster sáng tạo năm 1933. Sau đó, họ bán bản quyền cho DC Comics với giá 130 USD, nhận 10 USD cho mỗi trang vẽ. Nhân vật ra mắt lần đầu năm 1938 trong Action Comics #1, số đầu tiên của Action Comics - bộ truyện được coi là khởi đầu cho thể loại siêu anh hùng trong truyện tranh. Kể từ khi xuất hiện, Superman thuộc những nhân vật dễ nhận biết nhất, nổi tiếng lâu đời trong văn hóa đại chúng Mỹ, tạo nên các bộ phim bom tấn, sách, đồ chơi, kẹo cao su.

Phương Linh (theo The Guardian, CNN)