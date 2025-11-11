Truyền thông Trung Quốc: 'Lại Lý Huynh đừng mong vô địch châu Á'

Theo giới bình luận cờ tướng Trung Quốc, đương kim vô địch thế giới Lại Lý Huynh sẽ gặp phải những đối thủ mạnh thực sự tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025.

Trung Quốc dự Đại hội với sáu kỳ thủ gồm Mạnh Phồn Duệ, Doãn Thăng, Vương Vũ Bác, Vương Gia Thụy, Đường Tư Nam và Vương Tử Hàm. Trong đó, Phồn Duệ và Doãn Thăng vừa dự giải cờ tướng cá nhân thế giới 2025, nhưng phải chứng kiến Lại Lý Huynh đăng quang ngay ở Bến Thượng Hải.

Từ trái sang: Doãn Thăng, Lý Huynh và Phồn Duệ, trên bục nhận huy chương cờ tiêu chuẩn cá nhân nam, giải cờ tướng vô địch thế giới lần thứ 19 ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 27/9/2025. Ảnh: CXA

Đại hội lần này cho phép cử tối đa sáu kỳ thủ mỗi đội, thay vì hai người như ở giải thế giới. Đại hội diễn ra theo thể thức 9 vòng đấu cờ tiêu chuẩn, tính điểm để chọn ra nhà vô địch. Vì thế khả năng cao Lý Huynh phải gặp nhiều hơn hai kỳ thủ Trung Quốc. Đó là lý do truyền thông Trung Quốc tỏ ra tự tin trước giải đấu ở Singapore.

"Đội tuyển Trung Quốc dùng đội hình mạnh nhất ở giải châu Á, quyết tâm giành lại ngôi vương. Vì thế, Lại Lý Huynh đừng mong thoát khỏi khó khăn", là tiêu đề bài viết của Tiểu Tiểu Nhất Điểm Nga Đích Gia trên trang Baijiahao.

Trong bài, tác giả bình luận rằng ở giải thế giới cuối tháng 9 vừa qua, đội Trung Quốc đã thi đấu "thiếu cẩn trọng, rất đáng tức giận". "Chỉ nghe đến cái tên Lại Lý Huynh thôi đã khiến giới mộ cờ Trung Quốc ngứa ngáy khó chịu", bài viết có đoạn. "Lần trước anh ấy đã thắng dễ dàng. Nhưng lần này chúng ta có ba kỳ thủ, tạo thế gọng kìm. Sẽ thật khó tin nếu Lý Huynh có thể thoát khỏi tình thế này. Hy vọng họ có thể chặn đứng mọi đường thoát của đại diện Việt Nam".

Tại giải thế giới, Lý Huynh hòa Doãn Thăng và Phồn Duệ ở vòng bảng. Trong trận chung kết, anh hạ Doãn Thăng, chấm dứt thế độc tôn 35 năm của Trung Quốc. Phồn Duệ 17 tuổi, đứng thứ 24 theo cách tính Elo cờ tướng cũ của Trung Quốc. Doãn Thăng 20 tuổi, xếp thứ 98.

Trong bốn kỳ thủ được Trung Quốc bổ sung tại Đại hội sắp tới, Vương Vũ Bác được kỳ vọng hơn cả. Kỳ thủ 21 tuổi đứng thứ 18 Trung Quốc, từng vô địch giải cá nhân Thiên Thiên Tượng Kỳ cuối năm 2024, nhận 1,6 tỷ đồng tiền thưởng từ ban tổ chức. Nhưng không như Phồn Duệ và Doãn Thăng đã được phong danh hiệu Đại sư (Kiện tướng), Vũ Bác chưa có danh hiệu. "Liệu Vũ Bác có thể vượt qua thử thách này và trở thành Đại sư hay không?", Baijiahao nhận định.

Trung Quốc còn kỳ thủ 27 tuổi Vương Gia Thụy dự giải này, nhưng không được đánh giá cao bằng Lý Huynh. Trong ba lần đối đầu, Lý Huynh thắng hai, hòa một và chưa thua ván nào gặp Gia Thụy. Còn với Vũ Bác, kỳ thủ số một Việt Nam chưa có dịp so tài.

Lại Lý Huynh sẽ không có đồng đội quen thuộc Nguyễn Thành Bảo tại giải này. Năm đại diện khác của Việt Nam góp mặt là Hà Văn Tiến, Nguyễn Minh Nhật Quang, Tôn Thất Nhật Tân, Đào Văn Trọng và Phan Nguyễn Công Minh.

Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025 là kỳ đầu tiên, tổ chức tại Singapore từ 13/11 đến 15/11, với năm môn thi, gồm cờ tướng, cờ vua, cờ vây, đánh phỏm (bridge) và xoay rubik nhanh (speedcubing). Cờ tướng có hai nội dung, gồm cờ nhanh (15 phút, thêm 10 giây sau mỗi nước đi, 15+10) và cờ chớp (5+3). Mỗi nội dung diễn ra 9 vòng đấu, hệ Thụy Sĩ, tính điểm để chọn ra nhà vô địch. Các kỳ thủ bằng điểm sẽ được xếp thứ tự dựa trên chỉ số phụ. Nội dung cờ nhanh diễn ra ngày 13 và 14/11, còn cờ chớp 15/11. Ván đầu tiên sẽ bắt đầu lúc 8h30 thứ Năm 13/11, giờ Hà Nội.

Xuân Bình tổng hợp