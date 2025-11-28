Truyền thông Trung Quốc ám chỉ trọng tài ưu ái CAHN

Nhiều tờ báo của Trung Quốc không đồng tình với việc trọng tài thổi phạt đền Bắc Kinh Quốc An, dẫn đến trận thua quyết định trước CAHN ở Cup C2 châu Á.

Phút 26, khi Công an Hà Nội đang bị dẫn 0-1, tiền vệ Lê Văn Đô nhận bóng bên phải cấm địa, gẩy bóng sượt qua người hậu vệ Jiang Wenhao. Trọng tài người Bahrain, Ahmed Khalil lập tức thổi phạt đền cho CAHN, vì tin rằng Jiang đã cản bóng bằng tay. Các cầu thủ Trung Quốc phản ứng bằng cách chỉ tay vào ngực áo hậu vệ 25 tuổi, cho rằng bóng trúng ngực chứ không phải tay.

Tình huống trọng tài cho rằng Jiang Wenhao dùng tay cản bóng trong trận Bắc Kinh Quốc An thua CAHN 1-2 ở lượt năm bảng E AFC Champions League Two 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội tối 27/11/2025. Ảnh: chụp màn hình

Pha quay chậm không cho thấy bóng trúng tay của Jiang. Tuy nhiên, Cup C2 châu Á (AFC Champions League Two) không có VAR, nên quyết định của trọng tài trên sân không thay đổi. CAHN được đá phạt đền nhưng cú sút của Leo Artur bị thủ môn Zhang Jianzhi bắt gọn.

Dù vậy, quyết định của trọng tài vẫn bị truyền thông Trung Quốc chê trách. "Tranh cãi lớn ở Cup C2 châu Á", báo Sina viết bài về trận đấu trên sân Hàng Đẫy tối qua. "Bắc Kinh Quốc An chịu thiệt vì sai lầm của trọng tài".

Trên Sohu, sai lầm của trọng tài Khalil bị coi là "đáng nghi ngờ". Còn trang 163 Sports bình luận rằng trọng tài đã "mắc sai lầm rõ ràng", ám chỉ sự thiên vị dành cho chủ nhà.

Ông Khalil, 33 tuổi, mới cầm còi hai trận ở Cup C2 mùa này, đều có đại diện Việt Nam. Trận đầu tiên là khi Nam Định thua chủ nhà Gamba Osaka 1-3 ở bảng F.

Sau khi đá hỏng phạt đền, Leo Artur sửa sai bằng cách góp công vào cả hai bàn thắng của CAHN trong khoảng 20 phút cuối trận. Phút 76, từ đường chuyền của tiền vệ Brazil, tiền đạo Fang Hao phá bóng trúng Stefan Mauk, bật về lưới của Bắc Kinh. Đến phút 90, Artur căng ngang dọn cỗ cho Nguyễn Đình Bắc đệm cận thành, ấn định thắng lợi 2-1 cho đại diện Việt Nam.

Việc bị dẫn ngược khiến cầu thủ Bắc Kinh mất bình tĩnh. Từ một va chạm ở sát biên, sau khi cùng ngã ra, Cao Yongjing đẩy mạnh vào Rogerio Alves, dẫn đến xô xát. Các cầu thủ xung quanh đã nhanh chóng can thiệp, không để lặp lại kịch bản như lượt đi.

Khi sự việc lắng xuống, trọng tài Saad rút thẻ đỏ trực tiếp cho Cao Yongjing, trong khi Wang Gang và Alves cùng nhận thẻ vàng.

Vụ lộn xộn này cũng được truyền thông Trung Quốc chú ý. "20 cầu thủ xô đẩy nhau, tạo ra cuộc va chạm dữ dội", Sina viết bài.

Trang 163 thì phân tích thêm về tâm lý yếu của Cao cùng đồng đội, cho rằng đây là một trong ba nguyên nhân khiến Bắc Kinh thất bại. Theo bài báo, sau khi bị gỡ hòa, cầu thủ đội khách "mất kiểm soát", "suy sụp tinh thần" và "không chịu nổi áp lực". Họ để CAHN tạo ra liên tiếp cơ hội. Hai lý do còn lại là những quyết định thay người khó hiểu của HLV tạm quyền Ramiro Amarelle, và những pha phung phí cơ hội của đội khách.

Chiến thắng hôm qua giúp CAHN theo chân Macarthur FC (Australia) vượt qua bảng E, vào vòng 1/8. Còn ở bảng F, Nam Định không còn nhiều hy vọng đi tiếp khi chỉ đứng thứ ba trước lượt đấu cuối. Họ phải thắng Eastern trên 10 bàn và chờ Ratchaburi thua Gamba Osaka.

Hoàng An tổng hợp