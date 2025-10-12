Truyền thông Indonesia kêu gọi sa thải HLV Kluivert

IndonesiaHLV Patrick Kluivert bị cho phải chịu trách nhiệm chính, khi Indonesia thất bại ở vòng loại bốn World Cup 2026 - khu vực châu Á.

Indonesia (áo đỏ) thua Iraq 0-1 ở lượt hai bảng B vòng loại bốn World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân King Abdullah, Arab Saudi ngày 11/10/2025. Ảnh: AP

Trong bài phân tích các nguyên nhân khiến đội nhà thua Iraq 0-1 ở lượt hai bảng B tối 11/10 và tan vỡ giấc mộng dự World Cup, báo Indonesia Suara cho rằng nguyên nhân chính nằm ở HLV trưởng Kluivert. "Chiến thuật áp dụng kém hiệu quả trong việc phá vỡ hàng thủ kỷ luật của Iraq. Các quyết định thay người trong hiệp hai cũng không có tác động đáng kể", bài viết có đoạn. "Ông ấy trung thành với sơ đồ 4-2-3-1, thứ đã được chứng minh là không phù hợp với Indonesia cả trong tấn công lẫn phòng ngự".

Kluivert là một trong những tiền đạo hay nhất châu Âu giai đoạn đầu 1990 đến đầu 2000, từng vô địch Champions League cùng Ajax năm 1995, đoạt La Liga cùng Barca và thi đấu cho nhiều CLB nổi tiếng khác như AC Milan, Newcastle, Lille, Valencia, PSV. Ở cấp đội tuyển, Kluivert khoác áo Hà Lan 79 trận, ghi 40 bàn. Ông là tiền đạo hàng đầu của Hà Lan vào bán kết World Cup 1998, và bán kết Euro 2000 - giải đấu trên sân nhà mà ông ghi 5 bàn và giành giải Vua phá lưới.

Sau khi giải nghệ, Kluivert làm trợ lý HLV tuyển Hà Lan giai đoạn 2012-2014, Giám đốc bóng đá của PSG giai đoạn 2016-2017 và làm cố vấn của các học viện bóng đá.

Đầu tháng 6, Kluivert được bổ nhiệm làm HLV trưởng Indonesia, trong quyết tâm thực hiện cuộc cách mạng "Hà Lan hóa" của bóng đá xứ vạn đảo. Tuy nhiên, dưới thời của ông, đội bóng xứ vạn đảo chỉ thắng 3, hòa một và thua 4, trong đó có hai thảm bại trước Australia 1-5 và Nhật Bản 0-6 ở vòng loại ba. Dưới thời người tiền nhiệm Shin Tae-yong, Indonesia lần lượt hòa Arab Saudi 1-1 và thắng 2-0, nhưng Kluivert để thua 2-3 ở lượt đầu bảng B hôm 8/10.

HLV Kluivert cúi đầu thất vọng trong trận Indonesia thua Iraq 0-1. Ảnh: Chụp màn hình

Thất bại hôm qua càng tiếp sức cho chiến dịch đòi sa thải HLV Kluivert, thậm chí Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir. Trên mạng xã hội X, 33.000 tweet lặp lại khẩu hiệu #KluivertOut đã xuất hiện chỉ trong sáng nay 12/10. Theo sau là hàng nghìn tweet liên quan đến sai lầm của đội tuyển, bao gồm cả việc sa thải HLV Shin.

"PSSI đã đặt kỳ vọng vào kết quả tức thời, thay vì quá trình mà Shin Tae-yong đã nhấn mạnh trước đó", tờ Suara bình luận. "Khi Kluivert nắm quyền, kỳ vọng tăng lên với việc một số cầu thủ lai chất lượng được tăng cường. Tuy nhiên, ông chỉ để lại thống kê kém cỏi".

Theo tờ báo này, PSSI giờ có hai lựa chọn. Đầu tiên là lắng nghe lời kêu gọi của dư luận về việc sa thải Kluivert, rồi tìm một HLV đẳng cấp thế giới có thành tích tốt hơn Shin Tae-yong. Thứ hai là giữ lại Kluivert với điều kiện ông phải mang lại kết quả khả quan tại Asian Cup 2027.

"PSSI đang đứng trước ngã ba đường sau khi mất vé dự World Cup 2026", bài viết nhận xét.

Về các nguyên nhân khác dẫn đến thất bại, Suara chỉ ra rằng hàng công của Indonesia quá yếu kém, nhất là khi Kluivert đặt niềm tin vào tiền đạo U21 Mauro Zijlstra ở đội hình xuất phát cả hai trận. Hai bàn của Indonesia tại vòng loại bốn đều đến từ phạt đền, nhờ công hậu vệ Kevin Diks.

Bên cạnh đó là sai lầm cá nhân ở tình huống dẫn đến bàn thua phút 76 trước Iraq. Trước khi Zidane Iqbal có cơ hội, trung vệ Rizky Ridho cố gắng rê bóng trước vòng cấm và bị đối phương cướp được. Bàn thắng ấy cũng là khác biệt duy nhất trong trận đấu mà cầu thủ đôi bên đều căng thẳng.

Cuối cùng, công tác trọng tài dẫn đến một số quyết định gây tranh cãi mà Suara cho là "gây bất lợi" cho đội nhà. Đỉnh điểm của thất vọng là việc từ chối phạt đền ở phút bù thứ 9, sau khi Kevin Diks bị Zaid Tahseen vung tay vào mặt trong vòng cấm. Trọng tài phạt thẻ vàng thứ hai với trung vệ Iraq, nhưng cho phát bóng lên do Diks đã mắc lỗi cao chân trước đó.

Về tình huống này, báo Hà Lan Voetbal bình luận: "Khoảnh khắc kỳ lạ đã xảy ra dường như đã cướp một quả phạt đền của Indonesia".

Cựu tiền đạo nhập tịch Indonesia Cristian Gonzales thì viết nỗi bất bình trên Instagram. "Một người có thể đã giết chết giấc mơ của 270 triệu người", ông cho hay. "Trận đấu này dường như không có VAR. Cảm ơn ĐTQG, các quan chức đã có màn trình diễn tuyệt vời".

Ở khía cạnh khác, bóng đá hàng đầu Indonesia Bola nhận xét rằng đội tuyển đã có một hành trình phi thường và để lại nhiều kỷ niệm quý giá. "Dù không thể dự World Cup 2026, đội tuyển đã viết nên một câu chuyện đầy nhiệt huyết, tự hào và tiếp thêm hy vọng cho nền bóng đá", bài viết có đoạn.

Indonesia bắt đầu từ vòng loại thứ nhất vào ngày 12/10/2023, với hai chiến thắng có tổng tỷ số 12-0 trước Brunei. Tròn hai năm sau, họ dừng bước ở vòng loại bốn diễn ra tại Arab Saudi. Tổng cộng, đội bóng xứ vạn đảo đá 20 trận đấu với 8 thắng, 4 hòa và 8 thua, ghi 31 và thủng lưới 32 bàn.

Trung Thu