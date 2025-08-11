Truyền thông Hàn Quốc đề cao chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Hàng loạt báo lớn Hàn Quốc đưa tin về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, mô tả sự kiện sẽ giúp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc ngày 10-13/8, theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân. Truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin đậm nét về chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Hàn Quốc sau 11 năm và đưa ra những dự báo tích cực về quan hệ song phương thời gian tới.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, ảnh về lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại phủ tổng thống Hàn Quốc Yongsan sáng 11/8. Hàn Quốc đã bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư cùng phu nhân theo nghi thức trọng thể nhất.

Hãng này nhấn mạnh Tổng Bí thư Tô Lâm là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới thăm Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Lee Jae-myung nhậm chức hồi đầu tháng 6.

Tổng thống Lee Jae-myung và Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự tại lễ đón ngày 11/8. Ảnh: TTXVN

"Hai lãnh đạo sẽ hội đàm chuyên sâu về các vấn đề chính trị, an ninh, thương mại và đầu tư, cùng các lĩnh vực chiến lược tương lai như điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, đô thị thông minh và khoa học - công nghệ", hãng thông tấn dẫn lời phát ngôn viên Nhà Xanh Kang Yu-jung. Bà Kang mô tả Việt Nam là một trong những đối tác chiến lược toàn diện quan trọng của Hàn Quốc tại khu vực.

Tổng thống Lee Jae-myung sẽ chủ trì quốc yến tối cùng ngày tiếp đón Tổng Bí thư Tô Lâm, với sự tham dự của hàng chục quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp tài chính và văn hóa từ hai nước.

Korea Herald mô tả chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là khởi đầu cho một tháng quan trọng về ngoại giao của Tổng thống Lee Jae-myung, khi lãnh đạo Hàn Quốc có thể hội đàm với người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản trong tháng 8.

Tờ báo dẫn lại nội dung trả lời phỏng vấn truyền thông của Tổng thống Lee Jae-myung trước chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng thống Lee Jae-myung nói quan hệ Việt - Hàn đã sẵn sàng vươn lên tầm cao mới bằng cách mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực "chiến lược và hướng đến tương lai", như trí tuệ nhân tạo và hạ tầng.

"Quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam gần gũi hơn nhiều so với khoảng cách địa lý", Tổng thống Lee cho biết, mô tả Việt Nam là đối tác "không thể thiếu" không chỉ trong hợp tác kinh tế mà còn trong các nỗ lực hướng đến hòa bình và ổn định.

Korea Times đưa tin lãnh đạo Việt Nam và Hàn Quốc sẽ trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, an ninh và công nghệ tiên tiến.

Tờ báo cho biết Tổng thống Lee Jae-myung có mối quan tâm đặc biệt đến Việt Nam và kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ trở thành dấu mốc quan trọng, mở rộng và làm sâu sắc thêm "chính sách ngoại giao Đông Nam Á" của Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh: TTXVN

"Việc mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường mới nổi ở ASEAN, trong đó có Việt Nam, ngày càng trở thành nhiệm vụ cấp thiết đối với Hàn Quốc, khi kinh tế nước này phụ thuộc đáng kể vào hoạt động thương mại", tờ báo bình luận.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp với cạnh tranh giữa các cường quốc gia tăng, hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á càng có vai trò quan trọng hơn với Hàn Quốc.

Chosun Ilbo cho biết Hàn Quốc và Việt Nam cùng chung mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030.

Tờ báo cho hay Việt Nam và Hàn Quốc sẽ ký khoảng 10 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực như khoa học - công nghệ, năng lượng tái tạo, tài chính, giáo dục, ngư nghiệp và đào tạo về điện hạt nhân.

Dong A Ilbo liệt kê các lĩnh vực hai nước đã và sẽ tiếp tục thúc đẩy, như thương mại, đầu tư, an ninh, năng lượng, chuỗi cung ứng và công nghệ hướng đến tương lai, nhận định quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước sẽ được tăng cường thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh: TTXVN

Việt Nam - Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992, nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 12/2022. Tính đến tháng 5/2025, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 94 tỷ USD, với 10.203 dự án, chiếm 23,5% tổng số dự án và 18,1% tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam.

Hàn Quốc cũng đứng thứ hai về hợp tác phát triển với cam kết hỗ trợ 4 tỷ USD đến năm 2030. Kim ngạch thương mại song phương đạt 81,5 tỷ USD năm 2024, tăng 7,3% so với năm 2023. Việt Nam đầu tư tại Hàn Quốc 112 dự án với tổng số vốn đạt 37,4 triệu USD.

Như Tâm (Theo Yonhap, Korea Herald, Korea Times)