Truy thăng cấp bậc hàm Thiếu tá đối với cảnh sát hy sinh khi truy bắt 'cát tặc'

Khánh HòaBộ Công an truy thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tá đối với Đại úy Nguyễn Xuân Hải, 33 tuổi, đã hy sinh khi truy bắt "cát tặc" ở xã Diên Lâm.

Quyết định truy thăng cấp bậc hàm sĩ quan đối với Đại úy Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, được Bộ trưởng Công an ký ngày 22/3.

Rạng sáng hôm qua, anh Hải cùng đồng đội đi trinh sát tình hình khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăn 3, phát hiện chiếc bè neo đậu sát bờ có dấu hiệu bất thường. Khi những người trên bè bỏ chạy ra giữa sông, anh Hải bơi theo nhằm giữ phương tiện vi phạm nhưng sau đó bị chìm và mất tích.

Công an xã Diên Lâm phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn (PC07) cùng các đơn vị tổ chức tìm kiếm. Đến 7h37 cùng ngày, thi thể anh Hải được tìm thấy cách vị trí xảy ra sự việc khoảng 100 m.

Đại úy Nguyễn Xuân Hải được truy thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tá. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, sự hy sinh của Đại úy Hải là mất mát lớn đối với lực lượng Công an tỉnh, gia đình và người dân địa phương. Anh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, dũng cảm, không quản nguy hiểm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, truy tìm các nghi can khai thác cát trái phép; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình Đại úy Hải.

Anh Hải từng là trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Diên Khánh cũ. Khi thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, anh về Công an xã Diên Lâm công tác, được đánh giá cao về bản lĩnh, tích cực trong các hoạt động của đơn vị, địa phương.

Đại úy Hải cũng là trụ cột chính của gia đình, hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, cha mẹ anh đều già yếu, bệnh nặng. Vợ của anh chưa có công việc ổn định, cả hai có một bé gái đầu lòng chỉ vài tháng tuổi.

Bùi Toàn