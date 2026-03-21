Đại úy công an hy sinh khi truy bắt 'cát tặc' ở Khánh Hòa

Đại úy Nguyễn Xuân Hải, 33 tuổi, cán bộ Công an xã Diên Lâm, đã hy sinh trong lúc tiếp cận bè của các nghi can "cát tặc" trên sông Cái.

Rạng sáng 21/3, đại úy Hải, 33 tuổi, cùng đồng đội đi trinh sát tình hình khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực sông Cái, đoạn qua thông Đồng Trăng 3, phát hiện chiếc bè neo đậu sát bờ có dấu hiệu bất thường. Thấy tổ công tác lại gần, những người trên bè vội lái phương tiện ra giữa sông, bỏ chạy.

Khu vực sông Cái đoạn qua thôn Đồng Trăng 3, xã Diên Lâm. Ảnh: Tường Vy

Đại úy Hải lập tức bơi theo, tiếp cận chiếc bè nhằm giữ phương tiện vi phạm. Nhưng sau đó anh Hải bị chìm và mất tích.

Công an xã Diên Lâm đã phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn (PC07) cùng các đơn vị tổ chức tìm kiếm đại úy. Đến sáng cùng ngày, thi thể anh Hải được tìm thấy.

Chính quyền địa phương gồm Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Lâm đã cử đại diện đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình đại úy Hải.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ cát tặc, chưa công bố thông tin.

Bùi Toàn