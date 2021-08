‘Truy bắt lính đào ngũ’: Nạn bắt nạt trong quân đội Hàn

Tài tử Jung Hae In vào vai binh nhì tìm đồng đội bỏ trốn vì bị bắt nạt trong loạt phim ngắn “Truy bắt lính đào ngũ”.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Sinh ra trong gia đình lao động nghèo, chàng thanh niên Ahn Joon Ho (Jung Hae In) không có điều kiện học hành đầy đủ. Để kiếm tiền, cậu làm nghề giao hàng thuê nhưng nhiều tuần chưa được trả lương. Joon Ho chán nản, đăng ký nhập ngũ mà không cho mẹ biết, tự đưa mình vào cuộc sống kỷ luật. Trong quân đội, cậu thường xuyên bị đàn anh bắt nạt nhưng được trung sĩ Park Beom Gu (Kim Sung Kyun) chú ý, tuyển vào D.P. (viết tắt của Deserter Pursuit) - biệt đội chuyên đi bắt lính đào ngũ gồm hai thành viên. Joon Ho cùng hạ sĩ Han Ho Yul (Koo Kyo Hwan) được phép rời đơn vị, lên đường truy tìm đồng đội bỏ trốn.

Trailer phim 'Truy bắt lính đào ngũ' Phim khởi chiếu ngày 27/8, hiện nằm trong danh sách 10 tác phẩm được xem nhiều của Netflix Việt Nam. Video: Netflix

Tác phẩm do Han Jun Hee đạo diễn, dài sáu tập, khai thác chủ đề nổi tiếng nhưng ít gặp trên màn ảnh Hàn: cuộc sống các thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự. Diễn biến các tập đầu nhẹ nhàng, dễ xem, mang hơi hướng trinh thám. Bộ đôi Joon Ho và Ho Yul hoạt động như điều tra viên, liên tục đặt câu hỏi và tìm đáp án: đồng đội vượt rào bằng cách nào, đang trốn ở đâu, tại sao lại đào ngũ... Một số tình tiết hài hước được lồng ghép để lôi kéo sự chú ý của khán giả. Đến tập bốn, nút thắt xuất hiện đẩy phim chuyển sang thể loại giật gân. Đạo diễn tạo kịch tính bằng nhiều tình huống hành động, dồn cảm xúc vào tập cuối.

Thế giới quân đội xứ Hàn trong phim không màu hồng như Descendants of the Sun (Hậu duệ mặt trời). Trước khi được xếp vào đơn vị, các thanh niên mới nhập ngũ phải trải qua năm tuần huấn luyện gian khổ. Họ làm quen lối sống kỷ luật từ những điều nhỏ nhất như hô đúng khẩu hiệu, ăn ngủ đúng giờ, gấp chăn đúng điều lệnh. Hàng ngày, các tân binh rèn thể lực như đang thực chiến, tập hít khí độc, hành quân từ giữa đêm đến rạng sáng. "Thèm ăn cơm nhà, nhớ mẹ quá!", một nhân vật nói với bạn khi cả hai đều không ngủ được.

Mỗi tập phim lật mở những câu chuyện giúp khán giả hiểu rõ hơn về số phận các quân nhân trước và sau khi đào ngũ. Họ không chỉ chịu áp lực thể chất mà còn bị ức hiếp tinh thần. Dưới danh nghĩa thiết lập kỷ luật quân đội, đàn em phải nghe lời và phục tùng đàn anh bằng mọi giá. Các tân binh bị đánh đập, bắt nạt dưới nhiều hình thức nhưng không thể cầu cứu ai. Trong ca trực đêm, một chàng trai bị đồng đội bắt tụt quần trước mặt để hắn mua vui, giết thời gian. Hai năm quân ngũ trở thành địa ngục mà không phải ai cũng vượt qua. Trong số binh lính tìm cách đào ngũ đã có người rơi vào trầm cảm dẫn đến tự sát.

Điều đáng sợ nhất là nạn bắt nạt trong quân đội lại được bao che, lấp liếm. Yếu tố chính trị được cài cắm thông qua một số nhân vật, điển hình là sĩ quan Lim Ji Seob (Son Seok Koo), kẻ chỉ quan tâm đến sự nghiệp mà bỏ qua vai trò đội D.P. Trang NME nhận xét hành vi che đậy của những người lính tạo thành "văn hóa bắt nạt" trong quân đội Hàn, nhắc đến sự kiện có thật năm 2014 khi một lính nghĩa vụ 20 tuổi qua đời vì bị đồng đội đánh, ép ăn đồ đông lạnh.

Kịch bản phim chuyển thể từ webtoon (truyện tranh mạng) D.P: Dog Days của tác giả Kim Bo Tong. Khi ra mắt năm 2015, tác phẩm thu hút hơn 10 triệu lượt xem nhờ đề tài mới, lột tả thực trạng vi phạm nhân quyền và nạn bắt nạt xảy ra trong quân đội Hàn Quốc. Trang Cinema Escapist đánh giá chủ đề "mới lạ" nhưng "đen tối", câu chuyện khó đến với khán giả nếu Netflix không đầu tư sản xuất.

Để đề tài không trở nên khô khan, các nhà làm phim vẫn sử dụng những yếu tố quen thuộc trong phim Hàn như tình cảm gia đình, thông điệp về con người. Nhiều phân đoạn gây xúc động không kém các tác phẩm gần đây như Move to Heaven, Hospital Playlist. Hai nhân vật Joon Ho, Ho Yul được xây dựng với tính cách trái ngược, tạo nên tiếng cười nhẹ nhàng, giúp cân bằng không khí phim. Jun Ho ít nói, sống nội tâm, có óc phân tích nhưng thiếu kinh nghiệm trong việc truy bắt lính đào ngũ. Ho Yul hài hước, thích chọc ghẹo người khác, đề cao lối sống tự do.

Jung Hae In, Kim Sung Kyun và Koo Kyo Hwan (từ trái sang) trong phim. Ảnh: Netflix

Đảm nhận vai chính Joon Ho, Jung Hae In là tâm điểm thu hút sự chú ý. Nam diễn viên cho thấy sự trưởng thành trong diễn xuất, xóa bỏ hình mẫu quen thuộc trong những tác phẩm tình cảm, lãng mạn. Anh thể hiện cảm xúc bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt nhiều hơn lời thoại. Trước khi phim bấm máy, Jung Hae In trải qua ba tháng tập boxing rèn luyện sức khỏe, sử dụng kinh nghiệm đi nghĩa vụ quân sự để hóa thân nhân vật. "Tôi cảm thấy như trở lại thời điểm mới nhập ngũ. Nó làm tôi nhớ lại ngày bước vào phòng tiểu đội với bộ quân phục đầu tiên", anh nói trong buổi họp báo phim.

Nổi tiếng qua những phim hành động như Peninsula (2020), Kingdom: Ashin of the North (2021), Koo Kyo Hwan cũng gây bất ngờ trong vai Ho Yul. Nam diễn viên sinh năm 1982 có gương mặt hơi đứng tuổi so với các bạn diễn. Anh chinh phục khán giả bằng lối diễn tự nhiên, giúp nhân vật trở nên gần gũi, hài hước.

Phim được khán giả đón nhận nồng nhiệt khi ra mắt, hiện đạt 8.8/10 trên IMDb. Điểm trừ là thời lượng ngắn khiến nhiều chi tiết chưa được khai thác hết, như mối quan hệ giữa Joon Ho với bố mẹ, gia cảnh của Ho Yul, hay tuyến nhân vật phản diện. Các nhân vật vẫn được phát triển theo hai phe thiện - ác quen thuộc, ít bất ngờ.

Sơn Phước